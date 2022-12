KAN BLI SÅPEGLATT: Yr melder om fare for is på grunn av regn som fryser på bakken eller underkjølt regn for deler av Agder og sørlige Østlandet.

Fare for underkjølt regn: − Ikke kjør hvis du ikke må

Det blir ekstra utfordrende kjøreforhold på Østlandet om værprognosene slår inn, melder Vegtrafikksentralen.

Det er varslet varmegrader og nedbør. Enkelte steder kan nedbøren komme i form av regn. Når varmluft og regn treffer den kalde dekketemperaturen er det fare for underkjølt regn og glatte veier.

Om dette slår til, så kan det bli skummelt på veiene i Oslo og Viken inkludert Hallingdal. Men det kan bli utfordrende også i Trysil, deler av Gudbrandsdalen og Østerdalen, ifølge Vegtrafikksentralen.

– Avpass farten

– Vi anbefaler bilistene å bruke god tid og kjøre etter forholdene. Selv om det står tillatt hastighet, er det viktig å avpasse farten, sier Tilia Mathre ved Vegtrafikksentralen øst.

Driftsentreprenørene til Statens vegvesen er klar over varselet, og gjør kontinuerlige vurderinger i form av grusing eller salting, sier Mathre.

Fylkesvei 51 Valdresflye i Innlandet er søndag formiddag stengt på grunn av dårlig sikt. Her vil det bli tatt en ny vurdering klokken 12.

NEDSNØDD: Statens vegvesen sitt kamera viser forholdene for FY51 i retning Beitostølen søndag morgen klokken 09.17.

VG har også snakket med Vegtrafikksentralen sør:

– Det er litt glatt i Agder. Entreprenørene våre er derfor ute og strør og salter, sier Marita Bakkbø.

Hun oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene.

– Ikke kjør hvis du ikke må

Lørdag var det store problemer i trafikken flere steder i landet. I Oslo var det blant annet flere vogntog som ble stående fast på E6, mens andre steder i landet meldte politiet om en rekke utforkjøringer.

– Jeg er ikke akkurat overrasket. Dette er noe vi ser vært eneste år, sier fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Til dem som holder til i områder med særlig vanskelige kjøreforhold har Johansen et klart råd.

– For det første bør man faktisk vurdere om det er nødvendig å dra ut med bilen. All unødvendig kjøring bør unngås, sier Johansen.

Johansen sier at det er veldig mange urutinerte trafikanter som ikke kjenner forholdene godt nok.

– Er man usikker, bør man teste ut forholdene når man er alene. Er det glatt nok glir man uansett, sier fagsjefen.

Til slutt ber fagsjefen de kjørende om å holde god avstand til andre trafikanter.

– Det å skaffe seg et handlingsrom er smart hvis uhellet først skulle være ute. I tillegg må man for all del unngå blindsonen, sier han.

Drivdalen, mellom Dovrefjell og Oppdal søndag morgen.

Tak på industribygg kollapset

Det er ikke bare på veiene at snøen kan ha skapt store utfordringer. På Valderøya i Møre og Romsdal kollapset et tak på et industribygg natt til søndag.

Vaktleder ved 110-sentralen, Paul Ola Vestre, sa til VG at dette kan ha skjedd som følge av en kombinasjon av regn og snø på taket, men at dette var det for tidlig å konkludere med.

Arild Giske, som er eier av den aktuelle bedriften Scanprod, sa til VG at det derimot dreiet seg om taket til et kjølerom på 513 kvadratmeter.

– Det er et kjølerom på 513 kvadratmeter, som ble bygd i 2011. Vi vet ikke om det er annen skade i tillegg. Det viktigste for oss nå er å sikre området og prøve å berge verdiene. Det er snakk om verdier til mange millioner kroner, sa Giske.

GISKE KOMMUNE: Taket til et kjølerom hos bedriften Scanprod kollapset natt til søndag.

Flere stengte fjelloverganger

Det dårlige været førte til at flere fjelloverganger ble stengt, blant annet riksvei 13 over Vikafjell og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

Ved 10-tiden ble begge strekningene åpnet for trafikk, melder Statens vegvesen.

På riksvei 7 over Hardangervidda har det vært kraftig vind med nedbør og dårlig sikt. Veien ble ved 5.30-tiden stengt etter at det i timene før hadde vært kolonnekjøring. Her skal det gjøres en ny vurdering klokken 12.

Lørdag kveld ble også fylkesvei 55 over Sognefjellet vinterstengt, noe som også gjelder flere andre fjelloverganger. Også fylkesvei 51 Valdresflye er stengt søndag morgen. På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring.

Tyrin, sørvest i Jotunheimen søndag morgen.

SE VIDEO – MISTER KONTROLLEN PÅ GLATTISEN: