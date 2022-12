GLATTE VEIER: Patruljer på stedet melder om glatt veibane, der hvor det var en front mot front-ulykke i Time kommune.

Front mot front – fører sendt i luftambulanse

Det har vært en front mot front-ulykke i Time kommune, hvor totalt tre personer var involvert.

Klokken 09.58 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om en trafikkulykke i Time kommune.

Dette var en front mot front-ulykke, hvor totalt tre personer var involvert.

– Fører av den ene bilen er tatt med av luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus. Fremstår som alvorlig, melder politiet klokken 10.38.

Politiet meldte først at det virket som det dreide seg om mindre alvorlige personskader.

– Det er nok at det er glatt som er årsaken her, så har ene bilen kommet over i motsatt kjørebane. Det var én i en varebil og to i en personbil. Vi har tauet begge bilene, sier operasjonsleder Steinar Knudsen, og legger til at patruljer melder om glatt veibane på stedet.

Politiet meldte først at det var snakk om fire personer, men rettet dette senere til tre.