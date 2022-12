TØFFE TIDER: Inna ble igjen i Norge da Russland invaderte Ukraina. Nå jobber hun med å hjelpe de som har kommet etter henne.

Inna flyktet fra Ukraina - jobber i Nav: − Krigen påvirker alle

GREFSEN (VG) Inna (36) kom til Norge i februar. Når hun hjelper andre ukrainske flyktninger gjennom kalde norske vintermåneder, tenker hun på mannen som er igjen i Ukraina og kan sitte uten strøm i flere dager.

– Det er en ganske tøff jobb vil jeg si, men det hjelper meg også veldig. Jeg leser ikke nyhetene morgen, dag og kveld fordi jeg er opptatt. På den andre siden gir jeg også noe tilbake, sier Inna Horbach (36) til VG.

Hun har disket opp med kaffe og søtsaker i den 33 kvadratmeter store leiligheten på Grefsen i bydel Nordre Aker i Oslo, for å ta imot arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på besøk. Der bor hun sammen med den fem år gamle datteren Milana.

Ute er det ti minusgrader. Inne er det lyst og varmt.

Følgene av krigen merkes også her: Når Inna drar på jobb som miljøaterapeut i Nav, skrur hun av lysene og ovnen for å spare. På jobben gir hun råd til andre ukrainske flyktninger.

Det handler om alt fra hvordan man skal forholde seg til norske systemer der alt er på nett, til dyrtiden Norge er inne i og hvor man finner de billigste butikkene.

– Folk prøver å spare, fordi prisene er utrolig høye. Men noen ganger tenker jeg på Ukraina, fordi der sitter de mange timer uten strøm. Så på en måte føler man at det er krig her i Norge og, med sånne høye priser. Den påvirker alle, noen mer og noen litt mindre.

BESØK: Inna tar imot Marte Mjøs Persen (Ap) i leiligheten på Grefsen, der hun bor sammen med datteren Milana.

Hun har lagt merke til at mange snakker om at det er på grunn av Ukraina at prisene på alt fra strøm til matvarer er så høye nå.

Selv vil hun heller si at det er på grunn av Russland. Det sier hun at man ikke må glemme.

– Man glemmer at det er krigen - folk blir slitne av det. Og hvis du ikke har opplevd det selv, kan du ikke forstå det 100 prosent.

Og hun minner om at situasjonen er kritisk på bakken:

– For meg her i Norge handler det om å betale ekstra penger for strøm, men jeg slipper å sitte uten strøm, vann, eller noe, slik som i Ukraina.

Skulle bare på vinterferie

Krigen i Ukraina har ført til tidenes flyktningdugnad for norske kommuner. Per 13. desember har Norge bosatt 29 284 flyktninger, ifølge arbeidsdepartementet.

Inna møter arbeidsministeren for å fortelle om hvordan det har vært, og hvordan hun selv har jobbet med å hjelpe andre i samme situasjon.

For henne startet reisen for ti måneder siden, da hun og datteren endelig kunne komme på vinterferiebesøk til søsteren som bor i Norge etter en lang pandemi. Billetten hjem var bestilt til den 22. februar, samtidig som russiske soldater stod oppmarsjert på grensen mot Ukraina. To dager senere invaderte de.

LANG VEI: Foreldrene til Inna reiste etter henne til Norge, en måned etter at hun kom til Norge.

Byen hun er fra, Romny, ble okkupert. Da en såkalt «grønn korridor» ble åpnet i mars for å evakuere folk , overtalte hun og søsteren foreldrene Natalia (65) og Oleksandr (67) til å komme.

– De ville egentlig ikke reise i det hele tatt, de kom her med to ryggsekker, forteller hun.

– Så takknemlige

Som mange andre trodde ikke familien at krigen ville vare lenge - kanskje noen uker, eller en måned. Men de forstod raskt at ikke alle kunne bli boende i søsterens leilighet.

– Vi kunne ikke forstå hva som skulle skje, om vi skal hjem eller ikke. Så søsteren min kontaktet Nav Nordre Aker og vi ble invitert på møte. Lederen av avdelingen sa at alt skulle ordne seg, at vi ikke skulle bekymre oss, og at de skulle sørge fora t familien skulle være sammen. Da kunne vi alle sammen puste ut fordi det hadde vært så uklart hvordan det blir, sier hun.

Nå bor de alle sammen i blokken på Grefsen, i hver sin oppgang, og tar en dag om gangen.

ER SAMMEN: Når Innas datter vil besøke besteforeldrene eller tante, tar hun sparkesykkelen og triller mellom oppgangene.

Femåringen Milana har begynt å lære seg norsk, og har blitt invitert med på pepperkakebaking av en norsk dame i blokken. De har også fått oppleve Luciafest i barnehagen.

– Det var nytt for oss, det var veldig fint. Det er sånne ting som folk gjør som hjelper mye. Jeg snakker med mange ukrainere og jeg ser at de er så takknemlige, sier Inna.

Samtidig forteller Inna at det eneste datteren har ønsket seg fra moren til jul er penger til flybillett tilbake til Ukraina, der faren og mange andre er igjen.

– Vi snakker hver dag. Milana vil se ham og det må være sånn, sier hun, men legger til at med hyppige strømbrudd de siste ukene, har det også gått flere dager der de ikke har oppnådd kontakt.

KAN SPRÅKET: Inna har studert i Norge før, og var her som au pair for 10 år siden. Derfor har det vært enklere for henne enn for mange andre å komme ut i jobb.

– Får det til

I bydelen der Inna nå selv har fått jobb i Nav, har det blitt bosatt 152 flyktninger. Men krigen er ikke over, og regjeringen har bedt kommunene forberede seg på å ta imot enda flere neste år.

– Hvis vi fikk det til i år, da får vi det til neste år. Alle fikk erfaring med så stor pågang av flyktninger så jeg tror at alt blir i orden, sier Inna til arbeidsministeren.

Hun sier jobben har vært meningsfull for henne, og at hun merker at det er viktig for særlig eldre ukrainere som kanskje ikke er så gode i engelsk å møte noen som kan språket.

Det sier Marte Mjøs Persen at hun er glad for å høre.

– Det motiverer meg for å fortsette å jobbe hardt for at vi fortsatt skal klare å få til bosetting raskt og effektivt så folk kan komme i gang med så vanlige liv som mulig i den situasjonen de er i, sier hun.

– Det er veldig viktig den jobben som gjøres med å ta imot flyktningene på en god måte og gi dem noe meningsfullt å gjøre.

TÅRER: Det er vanskelig å tenke på de som er igjen i Ukraina, og krigen som pågår for fullt. OG GLEDE: Samtidig forteller familien entusiastisk om hvordan de skal feire både norsk og ukrainsk jul i år, og de fine tingene de har opplevd i Norge.

Første norske jul

Oleksandr og Natalia er pensjonister. Selv om det har vært tøffe tider for familien, forteller de Mjøs Persen at det har vært en stor glede i hverdagen å dra på norskkurs en gang i uken.

De forteller om hvordan de skal feire norsk jul for første gang med ribbe og julepølse. Men det blir ikke ordentlig jul uten bestemor Natalias ukrainske napoleonskake med flere lag. Hun har også blitt veldig glad i kransekake, sier hun.

Bestefar Oleksandr ber om ordet, og vil gjerne si noe til Mjøs Persen. Inna oversetter for ham. Mens han forteller, begynner stemmen å skjelve, og tårene begynner å trille fra alle de andres øyne.

– Pappa takker kjempemye til Norge og til den norske regjeringen for den jobben dere gjør. Og at Norge også hjelper ukrainere i Ukraina. Pappa sier at det er krig i Ukraina, og der kjemper folk for sin frihet og demokrati, og vi vinner der. Helt sikkert.

Persen svarer at hun vil stille opp for dem:

– Regjeringen tar både veldig tydelig avstand fra den folkerettsstridige krigen som Putin ene og alene har ansvar for, og vi skal stille opp for dere både så lenge krigen varer, og etterpå. Både hjemme i Ukraina men også her så lenge dere er her.