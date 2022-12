Yakunin frifinnes for å ha ulovlig flydd drone

Milliardærsønn Andrey Yakunin ble frifunnet for å ha ulovlig flydd drone på Svalbard.

Påtalemyndigheten mente at Yakunin hadde brutt sanksjonsforskriften da han førte en hobbydrone på Svalbard.

– Det er en sterk og klar dom, der påtalemyndigheten har misforstått EU retten. Droner rammes ikke av sanksjonsreglene, slik vi anførte. En seier for sunn fornuft at det ikke er sivile turister som skal lide for Putins folkerettsbrudd, kommenterer John Christian Elden til VG.

Han ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober i år, og har sittet varetektsfengslet siden.

Yakunin har både britisk og norsk statsborgerskap.

– Tingretten følger vår prinsipale argumentasjon om at man ser denne sanksjonen i lys av de EU-rettslige reglene, og at det ikke er forbudt å fly små hobbydroner, sier Yakunins forsvarer Bernt Heiberg.

John Christian Elden, som også forsvarer Yakunin, sier i en pressemelding at frifinnelsen er svært gledelig, men overhodet ikke overraskende.

– Nord-Troms og Senja tingrett har landet på en annen konklusjon enn i de to foregående sakene der russiske statsborgere er dømt for å ha flydd drone. Hva tenker du om det?

– Det er helt korrekt. Vårt inntrykk er at den dype EU-rettslige argumentasjonen ikke har vært vurdert i de andre sakene, sier Heiberg.

– Hvordan reagerer Andrey Yakunin på frifinnelsen?

– Han er selvsagt glad for det. Han har vært helt klar på at han ikke har gjort noe ulovlig, svarer Heiberg.

Han opplyser at hans klient nå blir løslatt umiddelbart.

VG oppdaterer saken.