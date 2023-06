POTET: Potetbonde Ivar Thomas Høgset gir seg, etter at han ikke fikk solgt 60 tonn potet.

Får ikke selge 60 tonn poteter: − Kun visuelt

Ivar Thomas Høgset gir seg nå som potetbonde. I helgen har mange fra lokalbefolkningen vært innom gården hans for å kjøpe potet.

Lokalbefolkningen i Rana har engasjert seg og kjøpt poteter fra Høgset i solidaritet.

Potetene skulle egentlig selges i fjor høst, men på grunn av ombygging av et pakkeri kunne de ikke leveres før i april. Da var kvaliteten på potetene for dårlig.

Etter 15 år gir Ivar Thomas Høgset fra Rana seg som potetbonde.

– Da vi sendte et prøveparti til pakking, fikk vi beskjed om at det var utseendeproblematikk med poteten. Det var synlig groing på poteten, men dette er ikke noe som påvirker matkvaliteten, det er kun visuelt, sier Høgset.

Plutselig sto han igjen med 60 tonn potet som ikke kunne selges. Det har gått hardt utover økonomien.

– Potet som dyrkes i Nord-Norge får tynnere skall på grunn av kaldere klima, og da blir ikke skallet like fint. Når poteten lagres blir utseendet ytterligere forringet, sier Høgset.

LAGRET: Potetene har vært på lager siden i fjor høst. Det er ikke uvanlig å lagre potet, sier Ivar Thomas Høgset.

Potetene ble tatt opp av jorden i fjor høst og lagret. På grunn av ombygging av et pakkeri, kunne ikke Høgset levere potetene før i april.

– Disse potetene skulle vært solgt tidlig på høsten i fjor, men på grunn av ombygging av pakkeriet hvor de skulle bli pakket, var det dessverre ikke mulig å få dem solgt mens skallet hadde tilstrekkelig god kvalitet, sier Pia Gulbrandsen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama.

– Vi forstår at dette er en kjedelig situasjon for produsenten, samtidig regner vi med at ombyggingen var en engangshendelse som ikke vil påvirke kommende hendelser, sier Guldbransen.

– Overveldende respons

Det var Rana Blad som først skrev om at han måtte gi seg som bonde.

Dette har skapt mye engasjement blant lokalbefolkningen, som ønsker å kjøpe poteten.

– Vi har hatt åpen gård i helgen. I går var det fullt kjør fra klokken ti på morgenen til åtte på kvelden, sier Høgset søndag formiddag.

– Det har vært overveldende respons. Jeg skjønte det kom til å bli trafikk, men så mye hadde jeg aldri turt å håpe på, sier han.

I løpet av lørdag ble det solgt omtrent 1,5 tonn poteter.

– Mange fantastiske folk har stilt opp, men Mo i Rana er en liten by. Vi får ikke solgt ut 60 tonn poteter, sier Høgset.

TAP: At Ivar Thomas Høgset ikke fikk solgt potetene har kostet han en halv million kroner.

Anne Sofie Hiller fra Rana leste om potetbonden i lokalavisen, og bestemte seg for å kjøre opp til gården i Røvassdalen for å se på poteten.

– Poteten var fin og vi kokte mandelpotet til middag i går. Den var veldig god, sier Hiller til VG.

Hun er opptatt av å kjøpe grønnsaker som faller utenfor skjønnhetsidealet.

– Det var ikke noe feil med poteten. Jeg synes det er tragisk at han gir seg som bonde, sier Hiller.

– Et problem at vi kaster så mye

Potetbonde Høgset mener det han opplever nå, er et problem som gjelder de fleste bønder.

– Når det gjelder poteter så vet vi at 30 prosent av det som dyrkes ikke kan selges. Noen av de prosentene er reelle skader og sykdom, men brorparten går på utseende, sier Høgset.

Mye av grønnsakene som kastes, mener Høgset er helt fin mat som kan spises.

– Det er jo et problem, både økonomisk og miljømessig, at vi kaster så mye mat, sier han.

