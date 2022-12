KUTTER I FHI: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Kjerkol var kritisk til kutt i FHI – nå gjør hun det selv

I opposisjon har Ingvild Kjerkol som helsepolitiker argumentert kraftig mot kutt i budsjettet til FHI. Som helseminister pålegger hun dem kutt tilsvarende 300 stillinger.

– Folkehelseinstituttet har levert formidabelt gjennom pandemien. De har fått økt sine bevilgninger ekstraordinært. Det har vært midlertidige bevilgninger fordi vi har håndtert en pandemi i to år, sier Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Forrige uke ble det kjent at FHI tilbyr sluttpakker til alle ansatte fordi de må kutte 300 millioner til neste år.

– Budsjettet for 2023 reflekterer også at tilleggsbevilgninger tilknyttet covid-pandemien fases ut. Det har jeg forståelse for at oppleves som krevende.

FHI vil etter kuttet ha samme økonomiske ressurser som i 2019 – før pandemien.

FHI må kutte cirka 300 av 1100 årsverk. Instituttet må allerede kutte 100 millioner inneværende år etter revidert statsbudsjett. Neste år må de kutte 300 millioner kroner.

Kritiserte kutt i 2019 og 2021

Kjerkol satt i helsekomiteen på Stortinget i forrige periode. Både i behandlingen av statsbudsjettet til 2019 og 2021 kritiserte hun Erna Solberg-regjeringens kutt i FHI.

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener de foreslåtte kuttene i Folkehelseinstituttet svekker viktig kunnskap og kompetanse», heter det i en kritisk merknad hun selv leverte.

– Du var selv en hard kritiker av kutt i FHI opposisjon. Hvorfor kutter du selv nå i regjeringens første egne statsbudsjett?

– Jeg mener det var helt riktig at FHI fikk økte bevilgninger til å håndtere pandemien. Vi er stor takk skyldig jobben FHI og Helsedirektoratet har gjort gjennom over to år med pandemi. Nå er det en økonomisk situasjon hvor rammene oppleves som krevende for mange. Sykehusene får heller ikke kompensasjon for økt kostnadsvekst. Vi har en økonomisk situasjon som gjør at hver krone på statsbudsjettet må prioriteres tøffere.

– «Svekker viktig kunnskap og kompetanse» skrev du i en merknad i 2019 da Solberg ville kutte i FHI. Er den beskrivelsen dekkende for kuttet dere gjør?

– Det der var en merkand til Solberg-regjeringa. Jeg skriver ikke merknader til eget budsjett.

– Vil kuttet dere nå gjør «svekke viktig kunnskap og kompetanse hos FHI»?

– Rammene FHI får til neste år vil kreve tøffe prioriteringer, og er en helt nødvendig omstilling for at vi skal ha et godt fungerende folkehelseinstitutt for å håndtere sine mange oppgaver.

MÅ GJENNOMFØRE: Camillia Stoltenberg har ansvaret for å gjennomføre kuttene fra Kjerkol. Det mener hun kan bli risikabelt.

– Nødvendig omstilling

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har gått hardt ut mot kuttene.

– Det er høy risiko for at det kan skje noe i 2023 som vi ikke vil være i stand til å håndtere, sa hun til VG forrige uke.

Til avisen FriFagbevegelse slo hun full alarm og sa at det var «ekstremt høy risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre».

– Er FHI nå godt nok rustet til å håndtere en ny alvorlig helsehendelse?

– Gjennom snart to og et halvt år har man lært veldig mye. Det er en formidabel kompetanse som vi nå lener oss på. Det er veldig viktig at FHI fortsatt overvåker situasjonen. Det ligger i deres oppdrag, sier Kjerkol.

– Men vil ikke mye av denne kompetansen nå forsvinne når FHI mister så mange ansatte?

– FHI har veldig bredt ansvarsområde. Alt fra tobakksforskning, pandemi håndtering og barnevaksinasjon. De har en bred portefølje og mange ansatte. At dette vil kreve omstilling er åpenbart. Men budsjettrammene legges av stortinget. da er det min oppgave som statsråd å sørge for at det blir gjennomført nødvendig omstilling.

– Vi har god beredskap

Kjerkol sier at Norge uavhengig av kuttet har god beredskap.

– Jeg understreke at Norge har gode systemer og planer for å beskytte befolkningen mot ulike helserisiko gitt ulike hendelse. Sammenliknet med andre land har vi god beredskap, svarer Kjerkol.

– Føler du deg trygg på at vi er godt nok rustet for å håndtere en ny hendelse som en pandemi?

– Vi har lært veldig mye gjennom av pandemien, vi har gjort en rekke tiltak, og identifisert intensivkapasitet som ett sårbart punkt.Helseregionene har selv meldt tilbake hva hvordan de kan oppskalere enda mer.