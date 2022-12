Unmute video

Blinker om kapp: − Gjør det ikke for barna, men for oss selv!

LEIRSUND (VG) Tenker du at store mengder fargede julelys kun er et amerikansk fenomen? Tenk om igjen – i Leirsund har ni hjem lyst opp nabolaget i all sin prakt.

Kjører du gjennom Leirsund i Lillestrøm kommune i desember, vil du kunne se julelys i alle farger og fasonger.

I år som i fjor arrangeres den årlige julelyskonkurransen, til glede for både store og små i nærmiljøet.

– Da vi flyttet til Leirsund for elleve år siden var det kun to familier med i julelyskonkurransen. Da var det helt krig her! Alt handlet om å ha mest og styggest lys på husene sitt. De stjal til og med lys fra hverandre!

Det sier en av deltagerne i årets konkurranse, Lars Hallingstorp (44).

– Mest og størst

Konkurransen ble større for hvert år, og etter prøving og feiling utviklet familiene en juryordning som inkluderer en vandrepokal og rullerende kriterier.

MEST OG STØRST: Lars Hallingstorp (44) forteller at konkurransen handler om å ha mest lys av alle. Her foran julehuset med kona Hedda Klemetzen (41).

– Fjorårets vinner er årets jury, og velger årets kriterier og tema. I år skal lysene representere en «historiefortelling». Tidligere år har vi hatt temaer som «pent», «harry» og «glorete», forteller Hallingstorp lattermildt.

Årets jury får ikke lov til å være med i årets konkurranse, men skal få bestemme hvem som får tildelt vandrepokalen.

Hallingstorp er tydelig på hva som er det aller viktigste kriteriet hvert år.

– Det handler helt klart om å ha mest lys og størst pynt, opplyser Hallingstorp.

Info VGs julekalender I hele desember presenterer VG en sak hver dag i julekalenderen «Lys i mørket». I en tid med økonomisk usikkerhet og krig i Europa, vil VG lage saker ment for å glede deg, røre deg eller få deg til å le. Send gjerne inn tips til saker på lysimorket@vg.no. Vis mer

Kona til Hallingstorp, Hedda Klemetzen, forteller at julelysene har blitt en populær attraksjon i nærmiljøet. Både store og små tar turen innom for å se på lysene, og biler kjøre sakte forbi de opplyste husene i gaten.

– Det er litt stas at det har blitt en turisme, eller «lysturisme», som vi kaller det, sier Hallingstorp.

Da VG spør om hva som er motivasjonen bak alt arbeidet, er paret raske med å svare:

– Vi gjør det ikke for barna, men for oss selv. Det er bare en bonus at de små også syns det er gøy, forteller paret.

Under kan du se noen av husene fra konkurransen:

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Brukte 3D-printer

Over 40 naboer har samlet seg for å bli med på toget rundt i nabolaget denne kvelden i desember. Ved hvert av husene stopper forsamlingen opp for å telle ned. Lysene blir skrudd på, og de voksne klapper mens barna roper i beundring.

Til slutt trekker juryen seg tilbake for å kåre en vinner. Det blir delt ut havreflarn og pepperkaker mens publikum venter i spenning.

For årets vinnere kommer førsteplassen som en gledelig overraskelse.

– Jeg er veldig overrasket, for jeg føler ikke at vi kom med så mye nytt sammenlignet med i fjor, men det er nok den nye pakken på taket som gjorde at vi vant, sier Mai Thi Mandt (44).

KREATIVT KAOS: Juryen beskrev huset til Terje Brandvold og Mai Thi Mandt som et sammensurium av kaos og kreativitet. Her avbildet med barne Matheo Mandt Brandvold (16) og Oliver Mandt Brandvold (12)

På hustaket har familien bygget en stor julegave dekket av julelys. Konstruksjonen er laget ved hjelp av en 3D-printer.

– Vi hadde også en synkronisert nedtellingen med julelysene, slik at lysene blinket for hvert tall man telte ned. Som bakgrunnsmusikk hadde vi julemusikk, sier Terje Brandvold (44).

Familien har brukt flere timer på arbeidet med julehuset.

– Det tok noen timer å 3D-printe delene til konstruksjonen. Etter printingen slang vi en lysslynge rundt. Det tok en time kun med surringen, forteller Brandvold.

VINNERHUSET: En pakke på taket var med på å øke vinnersjansene til familien Mandt og Brandvold.

– Morsomt med liv i gatene

16 år gamle Kaja Grinaker Hagen syns det er morsomt å være med på julelys-tradisjonen.

– Hvorfor syns du julelyskonkurransen er gøy?

– Fordi det er morsomt å se liv i gatene, og ikke bare hvite kjedelige lys. Det er også veldig gøy å se hva de andre har fått til. Det er mange fine hus i år!

16 år gamle Kaja Grinaker Hagen syns det var mange fine hus i årets konkurranse.

– Hva syns du om huset ditt i år?

– I år syns jeg huset vårt er litt kjedelig for å være ærlig. Men jeg har ikke gjort så mye for å hjelpe til, så da går det egentlig greit.

Kaja Grinaker Hagen har vært med på å vinne pokalen tre år til sammen.

–Jeg syns det er veldig gøy å vinne! Jeg liker å holde den store pokalen, smiler 16-åringen.