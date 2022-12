FLERE GREP: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil fortsette å stramme inn for private skoler.

Brenna vil endre loven: 38 privatskoler kunne fått avslag

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) strammer inn for privatskoler: Hun vil gjøre det lettere for lokale politikere å si nei til nye skoler.

Forslaget om å endre privatskoleloven legges ut på høring onsdag.

Det innebærer at de folkevalgtes mening skal «legges vesentlig vekt på» når Utdanningsdirektoratet og departementet vurderer søknader til nye skoler.

– Hvis ikke vi får grep om privatiseringen vil norsk skole se ganske annerledes ut om få år. Jeg mener det bør være et politisk ansvar å sørge for at vi får en best mulig offentlig skole, sier Brenna til VG.

Hun mener lokale folkevalgte har blitt for lite lyttet til når de har sagt at nye private skoler vil gå utover tilbudet og satsningen på offentlige skoler i sine kommuner.

– Det er ikke sånn at norske kommuner ensidig er negative til private skoler, og det har jeg veldig respekt for. Men det er nettopp den lokale vurderingen som må tillegges vekt for at alle kommuner og fylker skal ha et godt tilbud til barn og unge.

Frykter pengeknipe

Det er flere ulike grunner til at lokale folkevalgte har sagt nei der det har blitt søkt om å opprette nye privatskoler de siste årene, selv om Utdanningsdirektoratet eller departementet har sagt ja.

Én sentral grunn er den offentlige skolen i kommuner med få elever blir særlig hardt rammet økonomisk dersom pengene går til private skoler i stedet. Årsaken er at pengene følger eleven: For hver elev som går på en privatskole, får den offentlige skolen mindre.

– Noen steder har man også allerede flere private skoler og er bekymret for at det vil føre til at byen eller bygda blir mer splittet fordi elevene fordeles på ulike typer skoler. Andre steder kan det være integreringshensyn, sier Brenna.

38 kunne fått nei

De siste fem årene har det blitt søkt om å opprette 145 nye privatskoler, ifølge Kunnskapsdepartementet. 74 av dem har blitt godkjent.

Men av disse var det 38 skoler som ble godkjent mot kommunens eller fylkeskommunens negative uttalelse. Disse kunne altså fått nei dersom Brennas lovforslag var vedtatt.

Se alle skolene ved å klikke på faktaboksen under.

Disse skolene ble godkjent etter negativ lokal uttalelse De siste fem årene har følgende privatskoler blitt godkjent, mot uttalelsene til kommunen eller fylket. Akademiet ungdomsskole Lier AS

Akershus Private gymnas AS

Alteren Montessoriforening Sa

Biss Gausel

Biss Sentrum AS

Blå Kors videregående skole Grenland AS

Buvollen Montesorriskole

Campus Blå videregående skole AS

Childrens International School Sarpsborg AS

Create - Lillehammer Kreative videregående skole AS

Danielsen ungdomsskule Voss AS

Discovery International School AS

Fiksdal friskule SA

Florø montessoriskole AS

Fresvik Enspire skule AS

Frikult grunnskole AS

Garmo Grendeskule SA

Haugesund Toppidrettsgymnas AS

Haugland Montesorriskule SA

Havbruksakademiet Nord AS

Heimdal Friskole, Kristen grunnskole Heimdal

Innherred Kristne skole

Kongsberg steinerskole AS

Kongsvinger montessoriskole SA

Krohnstad Montessoriskole AS

Neso Byggfagskole AS

Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bergen AS

Norlights International School Oslo AS

Oasen Skole Flekkefjord AS

Sandnes montessoriskole

Skagerak International School, Tønsberg AS

Skarnsundet montessoriskole SA

Stord Kristne skule AS

Telemark Toppidrett ungdomsskole Porsgrunn AS

Tresfjord friskule SA

Trondheim idrettsungdomsskole AS

Voll skole AS

På listen over disse 38 skolene finner man blant annet en rekke kristne skoler og flere montessoriskoler.

– Noen av disse skolene representerer jo alternativ pedagogikk eller livssyn. Skal man ikke ha rom for det også?

– Jo, jeg er opptatt av at vi tar godt vare på de viktige supplementene vi har til norsk skole. Men det store bildet er at veksten i privatskoler de siste årene hovedsakelig har vært profilskoler som tilbyr en nesten identisk opplæring som den offentlige skolen og bidrar til mer konkurranse, sier Brenna.

Flere innstramminger

Hun sier det bør være velgerne som kan si ifra til politikerne både lokalt og nasjonalt gjennom valg hva slags skole de ønsker seg, og at folkevalgte derfor bør ha mer innflytelse.

– Jeg er opptatt av at vi bruker ressursene i skolen mest mulig rettet mot elevene. Da kan vi ikke bruke kreftene våre på å konkurrere verken om elevene eller at elevene konkurrere mot hverandre.

OKTOBER 2021: For litt over et år siden overtok Tonje Brenna (Ap) jobben som kunnskapsminister etter Guri Melby (V) i Solbergregjeringen. Hun har gjort flere privatskole-innstramminger.

Regjeringen har innført flere innstramminger for private skoler det siste året. Den største endringen er en ny privatskolelov som stiller krav om at en ny privatskole må være et reelt supplement til det offentlige skoletilbudet for å bli godkjent. Regjeringen har også kuttet i tilskudd til noen privatskoler.

– Det er fortsatt få norske skoler som er private. Har du gjort det til en av dine viktigste prosjekter å få ned tallet enda mer?

– Nei, det viktigste for meg er at vi styrker skolen sånn at flere barn og unge kan både trives og lære gjennom de mange timene de bruker der i løpet av ungdomstiden. Skal vi klare det må vi tenke helhetlig.

– Kamp

Hun avviser at hun driver en kamp mot privatskoler.

– Jeg driver en kamp for god opplæring til alle barn.

Selv om antallet søknader for å opprette nye privatskoler har stupt i år, viser Brenna til at det har kommet 96 nye privatskoler og blitt 336 færre offentlige skoler de siste ti årene.

– Jeg er veldig skeptisk til en dreining der vi sorterer barn på ulike skoler. Vi er tross alt fortsatt annerledeslandet hvor vi kjenner hverandre, stoler på hverandre og har sørget for at våre barn gjennom generasjoner har møtt hverandre i klasserommet.