Det hemmelige russe-tilbudet

Russebussen ble hyllet og vant priser på to landstreff.



Elevene kaller bussen «en katastrofe». Tips oss Tekst: Ivar Brandvol

Det finnes et hemmelig smutthull som gjør at russebusser som ikke godkjennes i Norge, likevel kan rulle fra landstreff til landstreff.

VG har kartlagt over 200 russebusser fra i fjor.

Rundt ti av dem ble aldri godkjent i Norge.

VG kan dokumentere at de likevel rullet på norske veier.

Hvordan kom de seg unna det strenge regelverket?

Ålesund-guttene på russebussen «Melk 2022».

En av bussene var «Melk 2022». I Ålesund er to bussjefer fortsatt forbannet på firmaet de leide den av:

– De overrumplet oss en eller to uker før vi skulle få bussen, sier Thomas Klokk (20).

– Tilbudet var litt sånn; vil dere ha buss eller ikke? sier Noah Farstad (20).

Utad vant Ålesund-russen priser for russebussen «Melk 2022»:

Sunnmørsposten i mai i fjor.

– Sannheten er at den virket kun noen få rulledager. Den kostet oss over én million kroner. Det ble dyre dager, sier Farstad.

Utleieren DinBuss avviser flere av anklagene og viser til at bussen var kontrollert og godkjent i Tyskland og Litauen:

– For å gå gjennom en slik kontroll er det svært strenge tekniske krav. Alt de hevder var i ustand, er blitt sjekket nøye av de fremste kjøretøyekspertene i Europa, sier styreleder Sverre Tostensen.

Han viser spesifikt til det tyske kontrollorganet TÜV og mener dette dokumenterer at bussen var i god stand.

– Vi er kjent med at denne russegruppen hevder at de fikk problemer under rulling, men stiller oss uforstående til hvordan de kan mene at bussen var en «katastrofe» og i «elendig tilstand», sier Tostensen.

– Gruppen har selv påført skader på dører, luftfjæring, elektrisk anlegg og flere andre steder, sier han og påpeker at firmaet har fikset skader på bussen underveis.

Bussjefene avviser at noen russ har påført bussen skader

Sverre Tostensen og DinBuss tilbyr russebusser, lydanlegg og grafiti. De er også stedlig representant for en litauisk utleier.

Før en russebuss kan slippes løs i Norge på vanlig måte, må den være godkjent ombygd av Statens vegvesen.

Norge har strengere regler enn flere EU-land, blant annet for seter og takstativ.

Men disse reglene går ofte på tvers av russens ønsker:

De vil ha sidestilte seter i bussens lengde for å få bedre lounge med dansegulv.

De ønsker takstativ som kan bære blytunge konsertanlegg.

I Norge har dette vært umulig å få godkjent etter 2004. I dag er det kun igjen cirka 40 eldre russebusser som har tillatelse til slikt, fordi de har «gamle papirer».

Disse veteranbussene er så populære at de har egen «stamtavle», som livlig diskuteres av elever ved en rekke skoler.

Slik så «Melk 2022» ut da den ble kjøpt i Tyskland.

For nyere busser finnes et smutthull: De som ikke godkjennes i Norge, kan kjøres videre til land som Sverige eller Litauen.

Der registreres bussen på en lokal innbygger eller et lokalt firma – og får skilt fra sitt nye hjemland.

VG har snakket med russ fra mange av disse bussene, fra ulike utleiere, som sier de blir anbefalt å bruke utenlandsk sjåfør for å unngå problemer med norske myndigheter.

Hvis bussen stanses på grensen, eller av politiet senere, kan sjåføren velge en av disse forklaringene:

At bussen kjøres som «utenlandsk leiebil i Norge i inntil 42 dager».

At bussen kjøres som «kabotasje». Det betyr at et utenlandsk firma tar midlertidige transportoppdrag i Norge.

Ingen russefirmaer er åpne om hvordan de bruker smutthullet, hverken på egne nettsider eller i sosiale medier.

VG har kartlagt minst fire firmaer som gir dette tilbudet – hemmelig.

Da bussen ikke ble godkjent, valgte utleiefirmaet å komme med et kreativt tilbud. Minst ti busser rullet på denne måten i fjor.

Noen russ er positive og peker på at leieprisen kan være lavere enn for det noen kaller «ekte norsk sidestilt».

Statens vegvesen kaller tilbudet «en lite ønskelig situasjon»:

På grunn av EU-reglene har veivesenet lite å stille opp med når russebusser som ikke ville blitt godkjent i Norge, ruller med utenlandske skilter.

Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk frykter at det vil skje tragedier med russebusser om ikke noe skjer med regelverket.

– Viljen til å tøye reglene for få farlige busser på veien er stor. Kommersielle aktører skyver ansvaret over på russen. Det bekymrer oss.

DinBuss oppgir at den litauisk busseieren de representerer i Norge, har lang erfaring med kjøretøyer med sidestilte seter. Firmaet gjentar at disse bussene godkjennes av det tyske kontrollorganet TÜV.

– Fordi et kjøretøy har en annen farge, størrelse eller utseende på skiltet, betyr det ikke automatisk at det er av dårligere kvalitet eller utgjør en større fare for samfunnet, sier Tostensen.

– Samtidig er det viktig at man er føre- var som kunde med en utenlandsk buss, da den ikke har det norske «kvalitetsstempelet» fra Statens vegvesen. Av den grunn har vi valgt en utleier som får alle kjøretøy godkjent av TÜV i etter samme sjekkpunkter og forskrifter som Statens Vegvesen følger, sier han.

Ifølge styrelederen har DinBuss tatt initiativ til dialog med Trygg Trafikk og Forbrukerrådet. Firmaet ønsker å legge frem dokumentasjon på teknisk tilstand og sikkerhetstiltak på bussene.

DinBuss er stedlig representant for Litauen-bussene i Norge og markedsfører ikke tilbudet aktivt selv, oppgir firmaet.

Mercedesen fra 2002 debuterte som russebuss i fjor, da den ble til «Melk 2022» i Ålesund.

Ålesund-gjengen sier i dag at de burde avviklet samarbeidet med DinBuss lenge før de fikk bussen.

– Kontakten med DinBuss var hjertelig frem til vi hadde signert kontraktene. Deretter var det krevende å få svar på noe som helst, sier Farstad.

VG har vist kontraktene elevene signerte, til jusprofessor Johan Giertsen. Han har notert en rekke punkter som han reager på.

Flere av dem er så alvorlige at de er i strid med blant annet avtaleloven og kan bli avvist som urimelige i retten, mener han. Gjertsen peker blant annet på det han mener er ansvarsfraskrivelser for utleier, krav om konfidensialitet, og avtalemotpart i utlandet:

– Det kan gjøre det vanskeligere å forfølge eventuelle krav, sier han.

DinBuss er uenig i kritikken fra Giertsen. Firmaet svarer at kontraktene er utarbeidet i samråd med advokat med erfaring og kjennskap til gjeldende praksis innen bransjen og at de har strukket seg langt for å ivareta kundens interesser.

Kritikken mot avtaler i utlandet svarer firmaet slik på:

– Det er en avtale mellom gruppen og eier av kjøretøyet. Derfor er motpart selskapet i Litauen, sier Sverre Tostensen.

Han sier at punktet om konfidensialitet er helt vanlig praksis i alle selskaper.

– Brudd på punktet er aldri blitt fulgt opp på rettslig måte av oss.

For Ålesund-russen er den opprinnelige planen at bussen skal importeres fra Tyskland, bygges om av et firma i Litauen og godkjennes i Norge.

Det skjærer seg.

Statens vegvesen sier nei og vil ikke engang ha den inn til kontroll. Bussen utgjør en betydelig fare for trafikksikkerheten, skriver de til DinBuss.

Vegvesenet viser særlig til de sidestilte setene. I et brev 7. januar 2022 konkluderer de:

«Med bakgrunn i grunngjeving nedanfor blir det no sett på som tilstrekkeleg utreda at køyretøyet sin utførelse strid mot det norske regelverket sine tekniske krav, og at det difor utgjer ein betydeleg fare for trafikksikkerheita.»

Så får Ålesund-elevene tilbud om å gjøre bussen lovlig – uten at de trenger å bygge om de sidestilte setene. I stedet skal bussen ut på en lang reise gjennom flere land.

VG har fått tilgang til kontrakter, dokumenter og meldinger som bekrefter reisen.

– Noen dager før overtagelse fikk vi vite at bussen skulle registreres i Litauen på lokale skilt. Vi visste at den skulle bygges om der, men trodde det var alt. For at det skulle være lov å «rulle» i Norge, måtte vi skaffe en utenlandsk sjåfør, sier Noah Farstad.

Bussen registreres i Litauen på et firma som DinBuss samarbeider med.

Russen sier de får nummeret til en gresk sjåfør. Avtalen med den lokale sjåføren fra Sunnmøre sies opp.

– De hadde lovet oss en nesten ny buss der alle godkjenninger skulle være i orden. Dette var noe helt, helt annet. Vi ble sjokkert av tilbudet, sier Thomas Klokk.

DinBuss er uenig i fremstillingen og mener gruppen ble orientert om litauisk registrering i januar samme år:

– Vi fikk gode indikasjoner på at den ville komme med norske skilt, men det var ikke noe vi kunne garantere gruppen, da det aldri var blitt gjort før, sier styreleder Sverre Tostensen.

– De signerte avtalen på at de skulle leie bussen fra Litauen i januar 2022, altså i god tid før starten av russetiden.

Tostensen sier at ingen nåværende ansatte i firmaet har instruert russen om at den utenlandske sjåføren skulle benyttes, men understreker at han hadde alle løyver, erfaring og papirer i orden.

– Det er nytt for meg at de hevder å ha fått beskjed om å si opp avtalen, siden vi ikke har noe med sjåfører å gjøre. En norsk sjåfør kan også føre dette kjøretøyet, sier Tostensen.

Dramatikken oppsto tidlig for «Melk 2022».

I påsken i fjor lander 15 av de 25 Ålesund-guttene på Sola lufthavn utenfor Stavanger. Der står «Melk 2022» klar ved terminalbygningen.

– Vi gledet oss voldsomt, sier Noah Farstad.

Sammen med den greske sjåføren og ansatte i DinBuss kjører de ut på bygdene på Jæren. Buss og lydanlegg testes.

– Det viste seg at de doble dørene bak ikke virket, så de måtte sikres med jekkestropper når vi var i fart. Dermed var nødutgangen også blokkert. Vi burde reagert allerede da, men vi var gira på å komme i gang, sier Farstad.

De møter flere russebusser fra distriktet og bestemmer seg for å rulle hele natten på Jæren sammen med dem.

Det går ikke helt etter planen:

TRYKK PÅ SYMBOLET NEDERST TIL VENSTRE FOR LYD.

Unmute video

– Sjåføren svingte ut på et jorde for å snu. Bussen ble sittende bom fast. En bonde kom med traktor og prøvde å dra oss ut, men måtte gi opp, forteller Farstad.

De ringer DinBuss og to ansatte kommer ifølge russen til stedet på morgenkvisten. Bussen er ikke til å rikke.

Lokalavisen får med seg det som har skjedd i løpet av natten:

En bergingsbil klarer senere å få bussen løs. Gjengen bestiller maxitaxi til Sola lufthavn og flyr hjem til Ålesund.

VG har snakket med den greske sjåføren. Han ønsker ikke å kommentere saken.

DinBuss mener hendelsen på Jæren kan ha skadet bussen og at det kan ha bidratt til mange av problemene som senere oppsto.

Firmaet mener at skader på demper- og fjæringssystemer skjedde i leieperioden og at det er mange tegn på uforsvarlig bruk.

Russen mener skadene ikke er forenelig med hendelsen. De mener bussen ble kjørt forsiktig ut på gresset, der den kjørte seg fast fordi det var for bløtt.

– Dette var ingen utforkjøring, sier Noah Farstad.

– Bussen var allerede i svært dårlig stand da vi fikk den, sier Thomas Klokk.

Ålesund-guttene på Melk 2022. Bussjef Thomas Klokk til venstre, Noah Farstad i rosa genser.

Resten av russetiden blir en berg-og-dal-bane, ifølge bussjefene. De kommer seg frem til landsstevnene i Halden og i Stavanger.

Foran tusenvis av russ som er samlet på landsstevnene, blir de likevel ropt opp på scenen. Prisene hagler: Årets lyd. Årets konsept. Årets eksteriør.

Ålesund-russen er stolte av prisene og hyllesten de får. Men problemene bare vokser:

– Russebussen var en katastrofe. Den var i elendig teknisk stand og stanset til slutt helt opp, sier Klokk.

De sier de ikke turte mer og var redde for at den skulle stoppe midt i veien.

– Vi bestilte tauebil og parkerte den for godt utenfor Ålesund og festet i den der. Verkstedet i Ålesund nektet å reparere den. De kalte den et vrak, sier Farstad.

– De ga oss 20.000 kroner i kompensasjon. Det var latterlig, vi burde takket nei, sier Farstad.

Melk 2022.

DinBuss bekrefter kompensasjonen:

– Vi gjorde dette kun for å bringe saken til en avslutning. Det var en muntlig enighet om å legge saken bak oss og gå videre, sier han.

Han sier at firmaet har fulgt opp denne russegruppen, lagt ut for deres regninger og unnlatt å fakturere for store skader og innleid utstyr som «forsvant».

Totalt utgjør dette over 300.000 kroner, oppgir han.

– Vi er kjent med at gruppen hevder at de fikk problemer under rulling, og stiller oss uforstående til at de skylder på utleieren for skader de selv har påført, sier Tostensen:

– Når bussen har vært brukt av oss i DinBuss, bussens eierselskap eller andre sjåfører, har den gått feilfritt uten stopp.

DinBuss sier de måtte reparere en rekke skader da de fikk «Melk 2022» tilbake – som støtfanger og lykt.

Statens vegvesen er kjent med metodene som brukes, sier seksjonssjef Roy Harald Holm:

– Så lenge vi har kabotasjeregler, er det ikke noe vi kan gjøre for å hindre lovlig kjøring av slike busser i Norge, sier han.

Reglene er fastsatt av EU. De åpner for at utenlandske firma kan ta midlertidige transportoppdrag i inntil 42 dager i Norge.

Det er en utfordring når veivesenet skal kontrollere kjøretøy langs veien:

– Dette er en lite ønskelig situasjon. Men det eneste virkemiddelet vi har, er at vi er ekstra oppmerksomme på bruken, når vi kontrollerer kjøretøy langs vei.

– Hva tenker dere om at busser dere ikke godkjenner, dukker opp igjen på denne måten?

– Dette illustrerer utfordringen vi har med hensyn til å innføre strengere tekniske krav i Norge enn andre land har. Noen velger da heller å få godkjent bussene i andre land, for deretter å kjøre dem i Norge på kabotasjebestemmelsene.

I år lever «Melks» prisbelønte buss videre i Stavanger, med et nytt navn: «Livstid 2023».

Bussen har fått et helt nytt design, konsept og konsertanlegg.

– Vi har vært fornøyd med bussen så langt. Den har fungert som den skal, sier den nye bussjefen Martin Haga (19).

De startet rullesesongen allerede i slutten av mars. De litauiske registreringsskiltene har ikke skapt noen spørsmål fra politiet eller Statens vegvesen, sier han:

– Vi har fått påtale en gang for litt høy musikk, ellers ingenting.

Det hemmelige russe-tilbudet