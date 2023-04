TRØNDELAG: Håvard Jarle Bratland (58) liker å være aktiv, men er helt avhengig av medisin for å holde formen ved like.

Håvard (58) byttet medisin: − Han klarte ikke å holde seg på beina

Slik som flere andre, følte MS-syke Håvard Jarle Bratland (58) seg mye verre etter at han måtte bytte medisin. Nå betaler han store summer ut av egen lomme for det gamle alternativet.

Håvard Jarle Bratland (58) i Åfjord i Trøndelag hevder at han i fjor høst fikk beskjed fra apoteket om at han ikke kunne få MS-medisinen Fampyra, men at de hadde noe tilsvarende – Fampridine Accord.

– Etter noen dager merket jeg at dette ikke gikk bra, sier Bratland til VG.

Etter en anbudskonkurranse ble Fampridine Accord fra november 2021 rangert som førstevalg for behandling av MS-pasienter, skriver Sykehusinnkjøp Sykehusinnkjøp Sykehusinnkjøp gjør innkjøp på vegne av alle helseforetakene i Norge. i en e-post til VG.

Det skal være ingen forskjell mellom Fampyra og Fampridine Accord, og Legemiddelverket vurderer de to som likeverdige.

Imidlertid rapporterer MS-forbundet, Regionale legemiddelinformasjonssentre (Relis) og Nasjonal kompetansetjeneste for MS om pasienter som opplever dårligere effekt etter overgangen fra Fampyra.

Generalsekretæren i MS-forbundet sier at de har mottatt over hundre henvendelser vedrørende Fampridine Accord, som er flere enn i noen annen sak tidligere.

– Det dreier seg om kognitive endringer, forvirring, nedstemthet og mindre tiltakslyst, i tillegg til motoriske systemer som gange og balanse, som preparatet er ment for, sier Magne Wang Fredriksen til VG.

Info Hva er MS? Multippel Sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg), hvor nervesignalene forstyrres eller blokkeres. Symptomer kan være forstyrrelse av følesansene, kraftsvekkelse, og synsforstyrrelser som dobbelt- eller tåkesyn. Andre vanlige symptomer er tretthet eller nummenhet, og en prikkende hudfølelse. Dersom nervebaner som styrer armer og bein blir forstyrret, vil det medføre kraftsvikt, koordinasjonsproblemer og muskelspasmer med stive muskler. Informasjonen er hentet fra Helsenorge.no. Vis mer

– For å spare penger

– Det er behandlende lege som tar stilling til om det er grunner til å fravike anbefalingene/rangeringene, skriver konstituert direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Sykehusinnkjøp, Kjersti Lien, i en e-post til VG.

I et nyhetsbrev i september skrev Kompetansetjenesten at man oppfordrer til at en uten unntak skriver ut resept på Fampridine Accord. Dette blant annet fordi virkestoffet i preparatene er identiske.

– Vi registrerer at det fortsatt er noen leger og behandlere som skriver ut Fampyra. Det er bra for pasientene og ønsket fra vår side. Likevel skaper ulikhet frustrasjon og sinne blant personer med MS, sier Wang Fredriksen.

Han mener at medisinbyttet blant annet var økonomisk motivert.

– Det er for å spare penger, sier Wang Fredriksen.

– Lien, hvorfor har det blitt byttet preparat, og er det økonomisk motivert?

– Legemidler som er ansett som likeverdige, konkurrerer på samme vilkår. Det betyr at dersom to legemidler er ansett som generiske alternativ, skal leverandørene konkurrere om å gi det beste tilbudet. I den grad det er medisinsk forsvarlig, skal anbefalingene følges, svarer Lien i Sykehusinnkjøp.

OPPRØRT: Leder i MS-forbundet, Magne Wang Fredriksen, mener at pasienter burde få gå tilbake til Fampyra om de ønsker.

– En kasteball

MS-syke Bratland sier at han gikk et par måneder på Fampridine Accord, før han i januar fikk lov til gå tilbake til Fampyra.

– Jeg ble en kasteball mellom sykehus, apotek og hele systemet, sier Bratland.

Relis skriver at Fampridine Accord dekkes av sykehusene. Dette er ikke tilfelle med Fampyra.

– Nevrologen på St. Olavs gjorde at jeg får tatt ut Fampyra, men jeg får det ikke dekt, sier Bratland.

– Jeg hentet Fampyra i januar og betalte 5000 kroner for tolv uker. Med uføretrygd har du ikke råd til å løse det ut tre, fire ganger i året.

VG har sett en kvittering på 5099 kroner fra Apotek 1, som angivelig skal være for Bratlands 12 ukers forbruk på Fampyra.

OPPTUR: Håvard Jarle Bratland (58) forteller at han føler seg mye bedre når han går på Fampyra istedenfor Fampridne Accord, selv om medisinene i teorien skal være helt like.

I en e-post til VG svarer St. Olavs hospital at de forholder seg til anbefalingene fra Kompetansetjenesten ved behandling med Fampridine.

I anbefalingene står det blant annet at «Legemiddelverket er tydelige på at det ikke bør være forskjell i effekt eller bivirkninger på Fampyra og Fampridine Accord», påpeker St. Olavs hospital.

VG har forsøkt å få ytterligere kommentarer fra sykehuset, uten å få svar.

Kan ha annen forklaring

I en uttalelse i oktober skrev Relis at en ut fra meldingene inn til dem, ikke kan utelukke at andre forhold enn Fampridine Accord kan ha forårsaket pasientenes reaksjoner.

Relis viser til at bytte av legemidler kan medføre usikkerhet eller feilbruk, samt andre psykologiske effekter.

Fra første mai begynner nye avtaler å løpe. Da blir et annet legemiddel – Fampridine Sandoz – førsteprioritet for behandling av MS-pasienter istedenfor Fampridine Accord, opplyser Sykehusinnkjøp.

Bratlands foretrukne valg, Fampyra, vil fortsatt kunne forskrives.

Likevel er Wang Fredriksen i MS-forbundet skeptisk:

– Jeg er redd for at mange fortsatt vil oppleve forverring, selv om man går over til Fampridine Sandoz, sier Wang Fredriksen.

– De som opplever store helseplager ved bytte, bør få mulighet til å bytte tilbake, fortsetter han.

Føler seg mye bedre

Etter å ha gått rundt to måneder på Fampyra, forteller Bratland at formen hans har blitt mye bedre.

– Det er enklere å gå, og jeg er mye letter i føttene og kroppen, sier Brattland.

Bratlands kone, Wenche Tørhaug Bratland (55), forteller at ektemannen har dårlig gange og balanse, men stort pågangsmot.

– Han pusser opp og støvsuger, men etter å ha gått noen uker på Fampridine Accord begynte han å falle mer, og han klarte ikke å holde seg på beina. Fampyra blir kalt «gangpillen», og da er i alle fall Fampridine Accord det motsatte, sier hun.

