STREIK: Unge elever fra store deler av landet har blitt rammet av den pågående lærerstreiken.

Har kun to skoletimer i uken på grunn av streiken

Først var det pandemien som gjorde at elevene ikke fikk full skole. Nå er de igjen overlatt til seg selv mesteparten av uken.

Maja Mathilde Nilsen

Aurora Meløe (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Man får litt déjà vu, forteller Andrea Näks (18) som går siste året ved Lillestrøm videregående skole.

18-åringen har i dag kun to undervisningstimer i uken. De fagene det nå ikke undervises i, har hun selv ansvar for å følge opp.

REDSEL: Andrea Näks er redd for at den tapte undervisningen vil få konsekvenser for elevene.

– Det er vanskelig å finne motivasjonen. Man ender opp med å prokrastinere eller å ikke gjøre noen ting.

Näks er redd for at den tapte undervisningen vil gjøre at hun ikke blir godt nok forbedret til eksamen.

– Hvis jeg får dårlige karakterer, har det jo noe å si for fremtiden min.

– Vi har gått glipp av så mye

Tirsdag gikk 3000 nye lærere ut i streik, noe som betyr at det nå er rundt 6600 lærere i landet som streiker.

Lillestrøm er blant de som først ble tatt ut av streiken. På skolen går elever og lærere nå inn i deres tredje uke, hvor det per nå er 68 lærere som ikke underviser.

– I starten var de fleste elevene glade. Men flere og flere begynte å mislike det, forteller Linta Zafar (16) som nylig startet i andre klasse.

PANDEMI: Linta Zafar forteller at mange følte at de ikke lærte så mye på hjemmeskole under pandemien, og at de igjen sliter nå.

Hun forklarer at det ble ekstra kjedelig da de allerede har vært gjennom lange perioder med hjemmeskole og pandemi.

– Vi har gått glipp av så mye. Vi tenkte at vi endelig skulle få et normalt skoleår, men så skjedde dette, sier 16-åringen.

Info Derfor streiker lærerne Bakgrunnen for streiken er at Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund er i konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene.

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Organisasjonene mener at lønnsveksten ikke har vært tilstrekkelig, og at det gjør det vanskelig å rekruttere nye og kvalifiserte ansatte til læreryrket. Utdanningsforbundet peker også på at lønnen er viktig for å beholde dagens lærere.

Lærerlønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom KS og fagforeningene, og KS mener de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater for å gi lærerne et lønnsløft.

Lærerstreiken startet i vår, da de ble brudd i forhandlingene med KS.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet, den klart største lærerorganisasjonen med 185.000 medlemmer, sa nei til å anbefale løsningen fra Riksmekleren og arbeidsgiver KS.

Rammen for tilbudet var en lønnsøkning på 3,84 prosent, men den reelle økningen varierer ut ifra ansiennitet og utdanning, der nyutdannede får mest og lærere med lengre ansiennitet og utdanning får mindre.

Oslo kommune er et eget tariffområde, her ble det enighet mellom partene. Vis mer

Store forskjeller

75 prosent av undervisningen ved skolen er avlyst.

915 elever er rammet, og 100 av dem ikke har noen form for undervisning i det hele tatt.

Ingen av avgangselevene undervises i fellesfagene som norsk, religion, historie og kroppsøving.

TOMT: Det er få elever til stede da VG besøker Lillestrøm videregående skole.

Rektor ved skolen, Øivind Sørlie, er nå redd for at det kan resultere i store forskjeller.

– Noen elever har ressursene selv, eller rundt seg, til å kunne jobbe med fagene på egen hånd. Andre har ikke det.

Skolen har derimot dispensasjon for noen elever som defineres som sårbare. Dette gjør at noen elever har et tilbud hver dag.

BEKYMRET: Øivind Sørlie er redd for hva som kan bli konsekvensene av tapt læring.

I tillegg til tapt læring, er Sørlie bekymret for det psykososiale. At elevene mister tilhørigheten til klassen sin og til vennene sine.

– Det er to store, alvorlige konsekvenser.

– Hvordan stiller du som rektor deg til streiken?

– Streiken er et legitimt virkemiddel. Det pålegger begge partene sentralt nå, et stort ansvar på å finne en løsning som gjør at vi kan få slutt på streiken.

Flere foreldre reagerer

Romerikes Blad har tidligere skrevet om hvordan flere foreldre mandag aksjonerte foran Lillestrøm videregående skole for å få endret strategien i lærerstreiken.

Stadig flere foreldre reagerer nå også på hvordan streikens varighet og opptrapping rammer elevene.

– Vi ser at foreldre er bekymret, og det er vi i høyeste grad også, sier Trond Christian Anvik.

Han er lærer ved Lillestrøm videregående skole.

Da VG besøker skolen, har han streikevakt sammen med kollegaene Thomas Klevmark og Thomas Børsum.

VIL TILBAKE: Trond Christian Anvik forteller at dette ikke er en ønsket situasjon.

Anvik forklarer at den pågående streiken er mer enn en lønnskamp.

– Det er fremtiden til skolen.

Han forteller videre at dette ikke minst handler om de som blir ansatt, og som ikke har en fullverdig lærerutdannelse.

– Jeg regner ikke med at noen foreldre ønsker å ha lærere som ikke kan støtte opp rundt barna eller ungdommene. Og da må man jo sette søkelys på den situasjonen, legger han til.

STREIKEVAKT: Trond Christian Anvik, Thomas Børsum og Thomas Klevmark.

En uskyldig tredjepart

Tidligere denne uken var det harde påstander mellom partene i lærerstreiken. Riksmekleren kalte forhandlingene helt fastlåst. Lærerne og motparten anklaget hverandre for å øke konflikten.

Mens KS mener de forrige uke presenterte et nytt konkret og konstruktivt forslag, sier Utdanningsforbundeet at de ikke ser denne viljen til løsning hos motparten.

Lærer Klevmark forklarer at de er villige til å streike frem til det kommer en løsning.

– Vi kan ikke bare få la det fortsette på denne måten. Så vil det jo naturlig nok ramme en uskyldig tredjepart. Det kommer man jo ikke utenom, sier han.

Han mener dette legger et enda større press på KS til å få til en løsning.

– Det er ingen tvil om at vi som lærere ønsker å være tilbake sammen med elevene, men det må faktisk skje noe, avslutter Anvik.