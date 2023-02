VOLDSPRODUKTER: Slike kniver beslaglegges hver eneste dag av Tolletaten. Nå ber de foreldrene ta et oppgjør med ungdommen.

Bekymrer tolldirektøren: − De må vite at dette er ulovlig

Spesielle kniver, batonger og strømelektrovåpen. Tolletaten legger merke til en stor økning blant norsk ungdom.

– Vi synes det er bekymringsfullt. Det kan se ut som trenden er på vei tilbake.

Det sier tolldirektør Øystein Børmer. VG møter ham på Østlandsterminalen på Lørenskog. Her viser han hvordan Tolletaten jobber med å sjekke brev og pakker.

I fjor la Tolletaten merke til at en gammel trend ser ut til å ha returnert:

I 2021 ble det beslaglagt 422 voldsprodukter av Tolletaten. I 2022 var det over en dobling, med 943. Vi må tilbake til 2019 for å finne høyere tall.

I all hovedsak er det snakk om ulike typer kniver, som du kan se på bildet øverst i saken. I tillegg beslaglegges det batonger og elektrosjokkvåpen.

Her er et utvalg av kniver som Tolletaten har beslaglagt de siste ukene.

Ifølge tolldirektøren er det for det aller meste snakk om unge menn som bestiller disse produktene.

– De må vite at dette er ulovlig. Hver gang vi finner et slikt produkt blir det anmeldt, sier Børmer.

Mesteparten av knivene blir oppdaget på røntgen, mens noen pakker blir tatt manuelt basert på innpakning og avsenderland.

– Folkene her har mye erfaring i ryggraden. De kjenner igjen hva som må ses på og ikke ses på.

Info Antall beslaglagte voldsprodukter av Tolletaten 2018: 3049 2019: 1589 2020: 737 2021: 422 2022: 943 Vis mer

Ulovlig

Ifølge våpenforskriften er det ikke tillatt å ha elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver og batonger. Dette er voldsprodukter som Tolletaten finner flere ganger daglig.

Seksjonssjef for område Gardermoen i Tolletaten, Lars Teigen, har en oppfordring til foreldre. Han ber de ikke være naive.

– Snakk med barna om holdninger til slike produkter. Dette bør ikke bli en trend igjen, følg med på hva ungdommen bestiller på nettet.

For det er nemlig ikke vanskelig å bestille ulike type voldsprodukter på nettet. Et kjapt søk på for eksempel Wish, viser billige og ulovlige voldsprodukter:

BILLIG: Slike kniver blir beslaglagt hver eneste dag av Tolletaten. Det ender alltid med en anmeldelse.

– Det er kjempelett for ungdommen å få tak i dette, i tillegg er det billig. Kvaliteten er ikke mye å skryte av, men fremdeles kan slike voldsprodukter gjøre stor skade, sier Teigen.

SØKER: Alle pakker som kommer til Norge går gjennom Østlandsterminalen på Lørenskog.

Situasjoner kan eskalere

I Oslo har det vært en rekke voldshendelser med kniv. Teigen og Børmer tror de aller færreste som bestiller slike produkter har hensikt i å skade noen.

– Men når ungdomsmiljøene får slike produkter, så blir det lagt i lommen. Da kan det også oppstå situasjoner som eskalerer.

At ungdom går med kniv i lommen har politiet tidligere bekreftet.

BESLAG: Denne kniven endte med beslag av toller Rune Fjell Pedersen.

Toller Rune Fjell Pedersen har 35 år i jobben. Pedersen finner voldsprodukter hver eneste dag, og det er sjeldent han blir overrasket.

– For det aller meste finner vi ulike type kniver. Men vi finner også andre voldsprodukter som for eksempel elektrosjokkvåpen fra tid til annen.

– Særlig unge menn

Tjenesteleder ved Manglerud politistasjon enhet øst, Sigve Bolstad, sier politiet er bekymret over at det er særlig unge menn som er involvert i voldshendelser med kniv.

Ifølge Bolstad ser politiet at unge har utfordringer med å forstå risiko med bruk av stikkvåpen.

– Ofte har de ikke tenkt å benytte våpen, men bærer for egen trygghetsfølelse. Ved hendelser kan dette bli et problem, da impulsivitet og lav terskel for bruk av våpen kan medføre alvorlig skade.

Oslo politidistrikt har i lang tid hatt fokus på besittelse av kniv i det offentlige rom. Bruk av kniv eller lignende skarpe gjenstander i forbindelse med voldskriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem, ifølge Bolstad.

– Med bakgrunn i flere alvorlige knivstikkinger har politiet satt inn en rekke tiltak for å forebygge nye alvorlige voldssaker. Tiltak som benyttes er blant annet kunnskapsbaserte kontroller som kan avdekke brudd på forbudet mot bæring av kniv, men også en streng og rask reaksjon der det avdekkes brudd på bestemmelsen.

GJENNOM: Denne kniven gikk gjennom tollen.

BESLAGLAGT: Personen som bestilte denne kan forvente en anmeldelse.