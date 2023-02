NETTSPILL: Nettspillet Axie går ut på å investere i kryptovaluta.

Økokrim satte rekord i krypto-beslag

Økokrim har tatt beslag i rundt 60 millioner kroner, etter rekordtyveriet mot spillet Axie og 750 norske spillere i fjor. De jakter nå flere milliarder kroner sammen med FBI.

Den 23. mars i fjor år ble kryptovaluta kryptovalutaKryptovaluta er en form for desentralisert digital valuta. En oversikt over hvem som er eier av kryptovaluta er lagret på en digital blokkjede som en tilgjengelig og åpen for alle å se. Kryptovaluta eksisterer ikke i fysisk form, slik som for eksempel mynter og sedler.Det finnes omtrent 2000 forskjellige kryptovaluta. Kilde: Store norske leksikon, SNL.no verdt fem milliarder kroner stjålet i et digitalt angrep rettet mot selskapet Sky Mavis, og spillet Axie Infinity. Mange spillere, deriblant 750 norske, tapte kryptovaluta de hadde investert som en del av spillet.

Hackerangrepet var blant de aller største tyveriene av kryptovalutata i historien.

Nå har Økokrim beslaglagt utbytte utbytteHer: Overskuddet fra kriminell virksomhet. verdt nærmere 60 millioner kroner. Det er det største beslaget av kryptovaluta norsk politi har foretatt, opplyser førstestatsadvokat Marianne Bender til VG.

– Økokrim er gode til å følge penger. Denne saken viser at vi også har stor kapasitet til å følge pengene på blokkjeden, selv om de kriminelle bruker avanserte metoder, sier førstestatsadvokat Marianne Bender til VG.

I OFFENTLIGHETEN: Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth og førstestatsadvokat Marianne Bender under en pressekonferanse 10. mai 2022 da Økokrim redegjorde for kryptotyveriet.

Det er også er blant de største verdiene norsk politi har beslaglagt noensinne.

– Det er fortsatt veldig mye penger som ikke er tatt ut av blokkjeden og konvertert til fysiske penger eller andre verdier i den fysiske verden. Hver gang de forsøker å ta ut kryptovalutaen i den fysiske verden, så forsøker vi å være der og prøve å stoppe det, sier Bender.

Tidligere har FBI tatt rundt 300 millioner i tilsvarende beslag.

– I denne saken samarbeider vi med FBI’s spesialister innenfor kryptovalutasporing. På bakgrunn av ulike tidssoner så fører det til at vi følger hvitvaskingen mer eller mindre døgnet rundt. Et slikt tett samarbeid mellom land gjør at vi som samfunn står sterkere i kampen mot digital profittmotivert kriminalitet, sier Bender.

Tette bånd til Nord-Korea

Ifølge det amerikanske føderale politiet FBI stod den nordkoreanske hackergruppen «Lazarus» bak tyveriet i fjor. Gruppen ble verdenskjent da den hacket Sony Pictures i 2014 og lekket filmer, e-poster og persondata tilhørende 4000 ansatte.

Angivelig var angrepet en hevn for filmen «The Interview», som parodierte landets diktator Kim Jong-un.

GIRA PÅ ATOMVÅPEN: Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og hans regime jobber for å utvikle både atomvåpen og langdistansevåpen for.

Gruppen har tette bånd til nordkoreanske myndigheter. FBI mener de skaffer penger til diktaturet, som begår overgrep sin egen befolkning og jobber for å utvikle atomvåpen.

– Ettersom slike digitale angrep skjer på nettet og ikke skjer i den fysiske verden, så føler sjeldent lokalt politi et ansvar for å etterforske. Det betyr i praksis at slike hackergrupper kan hente ut mye penger uten å bli tatt av politiet. Det er viktig å forsøke å stoppe hvitaskingen av disse pengene, slik at de ikke går til Nord-Koreas regime og deres atomvåpenprogram, sier Bender.

Hackergruppen var tema i podcasten «The Lazarus heist» på BBC. Der undersøkte journalisten Geoff White flere digitale ran.

Kryptovalutaen som ble stjålet fra Axie var av typen Ethereum. Den er lett omsettelig til andre kryptovalutaer - eller vanlige penger - på digitale børser verden over. Men Økokrim har sporet store deler av verdiene siden de ble stjålet i fjor, forteller Bender.

Økokrim tok beslaget tilsvarende 60 millioner kroner da utbyttet ble vekslet til kryptovalutaen USDT på en digital børs. Beslaget er fortsatt i kryptovaluta, men politiet holder kortene tett til brystet, for å unngå at noen forsøker å rane dem tilbake.

– Hvordan vi stopper transaksjonene og hvor vi oppbevarer beslagene kan vi ikke si, ettersom vi har noen av verdens beste hackere som motpart, sier Bender.

UTVINNES PÅ NETT: Kryptovalutaer utvinnes ofte ved hjelp av store dataparker med mye maskinkraft.

Kjøper kamp-maskoter

Selskapet som ble rammet av «Lazarus» i mars heter Sky Mavis og er basert i Vietnam. Spillet deres, Axie Infinity, har brukere fra hele verden.

– Vi har allerede dekket kundens tap. Penger som blir beslaglagt og kommer tilbake til oss går inn igjen i selskapet, sier medgründer, daglig leder og styreleder, Aleksander Leonard Larsen til VG.

Det er ingen enkeltperson eller selskap som styrer blokkjeden der verdiene befinner seg. Dermed kan ikke politiet beslaglegge kryptovalutaen før hackerene prøver å ta kryptovalutaen ut i den fysiske verden, gjennom for eksempel vekslingsbørser.

– Det er vanskelig å hvitvaske så store summer og de bruker komplekse metoder. Vi får rapporter fra våre samarbeidspartnere som følger pengene. Vi opplever at det er godt samarbeid, sier Larsen.

Spillet går ut på å kjøpe maskotter med ulike egenskaper som sloss mot hverandre. Valutaen som brukes i spillet er Ethereum og Axs.

– Hvorfor etterforsker Økokrim et krypto-ran mot et vietnamesisk selskap?

– Det er en del nordmenn som hadde penger i dette spillet da de ble stjålet. Vi har ikke noe håp om å få noen på tiltalebenken i Norge. Etterforskingens hovedmål er å avdekke hvitvaskingen og forsøke å få tatt beslag i utbytte, sier Bender.

– Vi forsøker å gjøre hvitvaskingsjobben til hackerne så vanskelig som overhodet mulig. Dersom det blir vanskelig å få tak i de fem milliardene de har stjålet, så kan vi med tiden håpe på at den stigende trenden av digitale angrep kan flate ut, sier Bender.