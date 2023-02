TILSYN: Det er i første omgang Statsforvalteren som behandler tilsynssaker. Sakene kan også videresendes til Helsetilsynet.

Statsforvalteren undersøker psykiaters utskriving av vanedannende medisiner

Statsforvalteren i Oslo og Viken melder at de nå undersøker en psykiaters utskriving av vanedannende legemidler.

Det varsler Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

«På bakgrunn av muntlige opplysninger vi har mottatt, har vi funnet grunn til å undersøke en psykiaters rekvirering av vanedannende legemidler», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De bekrefter at dette er den samme psykiateren som de åpnet tilsynssaker med i januar.

Statsforvalteren skriver at de har innhentet reseptstatistikk ved å be utvalgte apotek om å oversende reseptdata for legemiddelgruppe A og B. Dette er de strengest regulerte og vanedannende legemidlene.

Disse reseptdataene skal gjennomgås, skriver Statsforvalteren. De vil ikke gi nærmere opplysninger om bakgrunnen for at de undersøker psykiaterens rekvireringspraksis.

PSYKIATERENS ADVOKAT: Halvard Helle.

Tilsyn etter fire varsler

Til sammen fire personer har levert varsler mot den samme psykiateren:

Forfatter Hilde Rød-Larsen (48) som mener psykiateren utnyttet legerollen for å få sex.

Victoria Nordberg (38) som var psykiaterens pasient i 20 år og har varslet om det hun mener er et avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold mellom pasient og behandler.

Miriam (35) som har varslet om grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet høsten 2001.

En pasient som varslet om psykiaterens behandlingsmetoder i 2020.

Statsforvalteren i Oslo og Viken bekreftet tidlig i januar at det er åpnet tilsyn i alle fire sakene. To av sakene er tidligere behandlet, men undersøkes nå på nytt.

– Det er et fellestrekk i disse sakene at psykiateren fullt ut har gitt forsvarlig helsehjelp i samtlige saker, sier hans advokat, Halvard Helle.

– Vil gjennomgå

Statsforvalteren skriver i pressemeldingen at frist for å oversende reseptdata var 6. februar.

– Når vi har mottatt reseptdata fra alle apotekene, vil vi gjennomgå disse og vurdere om det er nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging, skriver Statsforvalteren.

Dersom Statsforvalteren vurderer at det er behov for videre tilsynsmessig oppfølging, vil de be helsepersonellet om å oversende pasientjournaler til utvalgte pasienter.

– Vi vil også be om en nærmere spesifisert tilbakemelding på vurderingene bak behandlingen til disse pasientene, skriver Statsforvalteren i pressemeldingen.