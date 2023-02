FÆRRE ANMELDELSER: De siste fem årene har det vært en nedgang i familievold-anmeldelser, viser tall fra Politidirektoratet, som holder til i bygget på bildet.

Færre anmelder familievold: − Bekymringsfullt

De siste fem årene har stadig færre personer politianmeldt mishandling i nære relasjoner.

Ved Romerike krisesenter krisesenterEt krisesenter er et tilbud om beskyttelse og/eller veiledning og råd til en som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre de har et nært forhold til., som er et av landets største, viste statistikken for fjoråret det samme:

Færre av beboerne anmeldte.

Ledelsen forklarer at det ikke er noen fasit for når det er riktig å anmelde eller ikke, men:

– Det er bekymringsfullt at tallene går ned likevel. Vi ønsker jo at saker der det er vold anmeldes, særlig der det er gode bevis, sier Renate Iversen, nestleder ved krisesenteret, til VG.

I 2018 ble det anmeldt 3509 saker kodet som familievold i hele landet. I fjor snaue 3000. Det tilsvarer en nedgang på omtrent 13 prosent.

BEKYMRINGSFULLT: Nestleder og HR-leder Renate Iversen ved Romerike krisesenter frykter nedgangen kan skyldes lavere tillit eller at tiden det tar gjør sakene vanskeligere.

Hun har to teorier om hva nedgangen kan skyldes:

– Jeg er redd det handler om at man har mindre tillit til rettsvesenet, eller at sakene blir så belastende at tiden det tar i rettssystemet - og trykket som kan øke i mellomtiden - er så krevende at man velger å avstå.

VG har de siste ukene fortalt historien om Eline (27) som ble brutalt angrepet med kniv og kastet utfor en balkong av sin amerikanske eksmann, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold med ham som varte i flere år.

Frykt for vold under pandemien

Mishandling i nære relasjoner , Mishandling i nære relasjoner ,For at en anmeldelse skal kategoriseres under de to paragrafene i straffeloven (§ 282 og 283), må volden og krenkelsene være vedvarende og gjentakende. Voldshandlingene må ha «dannet et mønster som resulterer i at den som rammes må leve under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold». eller «familievold, er en av de mest alvorlige formene for voldslovbrudd.

I fjor kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk av myndighetenes innsats mot denne typen lovbrudd. De anslo at mellom 75.000 og 150.000 personer årlig blir utsatt for denne typen vold, men at myndighetene svikter i innsatsen og at det er en risiko for at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger.

Den høye terskelen for hva som defineres som familievold i rettssystemet, gjør at det ikke er uvanlig at denne typen anmeldelser blir vurdert til å falle inn under andre typer paragrafer i straffeloven, blant annet kroppskrenkelse eller kroppsskader.

– Det har vært en viss nedgang i antall anmeldelser. Om det er en varig utvikling eller naturlige variasjoner, er vanskelig å si. Dette er et kriminalitetsområde med betydelige mørketall, sier seksjonssjef ved straffesaksseksjonen i Politidirektoratet, Jon Magnus Løken, til VG.

Da coronapandemien kom, fryktet politiet for hva som kom til å skje når folk ble tvunget til å oppholde seg mer innenfor husets fire vegger.

– Vi var veldig bekymret og oppmerksomme da pandemien kom. Hva ville skje når hjemmene lukket seg?

Det korte svaret er at de fremdeles ikke vet.

– Om det har blitt mer eller mindre familievold, tør vi ikke konkludere med. Potensielle mørketall tilsier at anmeldelsene bare gir oss et delvis innsyn i virkelighetsbildet.

Forventer pandemianmeldelser

I en rapport forklarer politiet selv noe av det som kan skjule seg bak nedgangen av familievoldsanmeldelser i pandemiårene:

Stengte barnehager, skoler og arbeidsplasser.

For politiet er ofte avhengig av andre enn ofrene selv for å fange opp familievoldssakene.

Politiet presiserer at siden denne typen vold ofte foregår over lang tid, tar det desto lengre tid før politiet får kjennskap til sakene via anmeldelse.

– Det betyr at mange tilfeller av mishandling som har skjedd under pandemien antas å bli anmeldt i årene som kommer, heter det i rapporten.

Markant færre domfellelser

Det er ikke bare antall anmeldelser som har hatt en nedgang de siste fem årene. Antall domfellelser har også sunket drastisk.

I 2018 ble det avsagt 558 dommer etter familievoldsparagrafen. I fjor var det samme tallet 366, viser tall VG har fått innsyn i fra Riksadvokaten.

Tallene viser også at stadig færre familievoldssaker har blitt oppklart de siste fem årene.

Mørketallene kan ha blitt større

Riksadvokaten og politiet vurderte årsakene for deler av nedgangen i en rapport i fjor.

I den trekkes både bedre forebygging og bedre kvalitet på kodingen, altså hva en sak registreres som hos politiet, som mulige medvirkende årsaker til nedgangen i 2022.

– Det er grunn til å understreke at krisesentrene melder om en kraftig økning i henvendelser hvilket skulle tilsi at også registrerte saker hos politiet skulle øke, står det videre.

Samtidig trekkes det frem at disse sakene kan dreie seg om annen vold enn den som dekkes av familievoldsparagrafene.

En siste mulig forklaring som trekkes frem, er at terskelen for å anmelde har blitt høyere og mørketallene derfor har blitt større.

– Dette er eventuelt en utvikling som er lite ønskelig.

Riksadvokaten ønsker ikke å uttale seg om hva som kan forklare nedgangen i både domfellelser og oppklarte saker, fordi de skal vurdere 2022-tallene i en rapport til departementet i mars, opplyser kommunikasjonssjef Mie Skarpaas.