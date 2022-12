FINSTASEN PÅ: Ida Goksøyr (33) har kledd opp Balto (2) i rød sløyfe for anledningen.

Matmor kjemperedd – la nyttårsfeiringen til lydisolert hotell

GARDERMOEN (VG) Nyttårsaften har over 100 hunder sjekket inn på Comfort Hotel Runway ved Oslo Lufthavn for en stille, men likevel festlig feiring.

– Nå storkoser han seg!

Siw Lynne (49) smiler bredt mens hun peker bort på dalmatineren Obelix (9).

Duoen har valgt å tilbringe årets siste dag på en spesialdesignet nyttårsfest for hunder– og den avgjørelsen er de begge fornøyde med.

– Etter to veldig slitsomme nyttårsaftener fikk jeg nok. Han peser og slapper ikke av. Dessuten blir matmor også redd!

– Dette er vår første gang her, men ikke siste, forteller Lynne.

Dette er det 8. året arrangementet avholdes. Nyttårsaften kan være en belastning for hunder, da det er mange som ikke trives godt med raketter og smell, og målet er å tilby et hundevennlig alternativ.

BESTEVENNER: – Endelig er det på hundens premisser, det gjør meg glad, forteller Siw Lynne (49) mens hun klemmer hunden Obelix (9).

Måtte si nei

Det er «hundeprofesjonell» Anne Marit Stakkestad (35) om har ansvaret for festaftenen og det er et variert og tett program gjestene får servert.

Eiere og hundene kan blant annet tilgang på flere rom, som Party Play der hundene kan leke og Party Tricks der en hundeinstruktør lærer ut nyttige og kule triks.

– Det er første gang det er så fullt her. Vi har måttet si nei til flere, noe som er veldig kjipt.

Hun har selv tilbrakt flere nyttårsaftener alene i badekaret med dusjen og musikk på for å dempe de voldsomme smellene for hunden Beauty (12), som nå også er aktuell i som hunden Solo i den norske Netflix-suksessen «Troll».

– Vi prøver så godt vi kan å tilrettelegge for at de skal ha det fint her og jeg føler vi bidrar med et viktig tilbud, sier hun til VG.

«NY KJENDISHUND»: Hunden Beauty (12) spiller hunden Solo i den nye norske filmsuksessen Troll. Filmen har nådd topplister på Netflix over hele verden. Her er hun sammen med matmor Anne Marit Stakkestad (35).

– Toppen av kransekaka

Det er selvsagt ikke bare aktiviteter som står på kveldens meny. Både firbente og tobeinte gjester kunne nyte middag sammen ved dukkledde bord – nyttårsbuffé for mennesker og godbiter innpakket i cellofan for de 60 fremmøtte hundene.

Ida Goksøyr (33) sitter fornøyd med Balto (2) på fanget.

– Dette er midt i blinken! Toppen av kransekaka! Balto fikk til og med roastbiff og kylling på Party Tricks rommet!

Rundt oss logrer haler i alle størrelser og farger og fornøyde hundeeiere mingler.

Likevel er nesten oppsiktsvekkende hvor rolig det er med så mange firbente venner samlet. Det er tydelig at de trives i roligere omgivelser.

I tillegg til de 60 deltagende på arrangementet har over 50 stykker booket hotellrom med mulighet for å ha med hund.

Prisen for et enkeltrom på nyttårsnatten er 1770 kroner, mens et dobbeltrom koster 2770 kroner.

– Til slutt, hva blir deres nyttårsforsett?

– Balto skal trene på flere triks, så nå har vi jo starter litt på forskudd. Og så må jeg vel prøve å trene mer jeg også, ler Goksøyr forsiktig.

LEKEN KVELD: Inne på Party Play-rommet kan hundene hilse og rase litt fra seg, samtidig som en instruktør er inne i rommet. – At vi har to dalmatinere her er nesten litt utrolig, det er en veldig sjelden rase i Norge, forteller Stine Bjertne Ingebritsvold, som jobber på kveldens arrangement.