SISTE FØR JUL: Jonas Gahr Støre holdt tirsdag statsministerens tradisjonelle jule-pressekonferanse med oppsummering av det siste året. Siden 24. februar har det meste har handlet om krigen i Ukraina, fortalte han.

Støre om Høyres rekordmålinger: − Bruker lite tid til å tenke på det

Gjennom høstens strømpris-krise har Høyre vokst til å ha dobbelt så stor oppslutning som Ap på meningsmålinger. Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at partiene står sammen om å forsvare dagens kraftsystem.

Tirsdag formiddag nådde Ap en foreløpig bunnotering i Vårt Lands partimåling med 14,6 prosents oppslutning. I samme måling hadde Høyre en oppslutning på 35,6 prosent.

Analyser av VGs partimålinger tyder på at nærmere 100 000 velgere har gått fra Ap til Høyre det siste året.

– Hvorfor har Høyre så høy tillit blant velgerne for tiden, Støre?

– Jeg bruker lite tid til å tenke på akkurat det, svarer Ap-lederen.

– Men jeg har gjort den ene referansen at ett år etter at Erna Solberg ble statsminister, så hadde Ap over 41 prosent på meningsmålingene. Den gangen tolket jeg det som at folk så mot alternativet, enn den regjeringen som de var usikre på. Og at vi opplever noe av det samme nå. Vi er i en tid hvor vi stadig får målinger og meninger, men det er ikke valg, og det blir noe annet når vi nærmer oss valg, legger han til.

STRØMVENNER: Høyre-leder Erna Solberg sa forrige uke at hun ikke tror strømprisene hadde vært lavere med henne i regjering. Her fra ferja til Nesodden.

Ap og Høyre ser det samme

Men Støre legger til at de to partiene har nokså likt syn på hvordan kraftsystemet fungerer, og at de står sammen om å forsvare det:

– Når det gjelder synet på om vi kan bytte ut hele vårt kraftsystem med et annet, så tror jeg Høyre og Arbeiderpartiet ser det samme: At den andre modellen finnes ikke. Det er to partier som ikke ville tvunget igjennom en modell uten at du var trygg på at den ville levere resultater.

Men han peker også på forskjeller mellom Ap og Høyre i andre deler av energipolitikken:

– Jeg mener at vår energipolitikk tok tak i de utfordringene som er. Før regjeringsskiftet i fjor ba vi om å få utredet en strømstøtteordning, men det lå ingenting der da vi kom inn i regjeringen. Vi utredet det på noen uker og laget Europas første og mest omfattende strømstøtteordning. I OED var det knapt et årsverk på havvind. Nå bygger vi opp en egen avdeling for å få igjennom det store havvind-løftet.

STRAKS JULERO: Jonas Gahr Støre oppsummerte regjeringens arbeid gjennom året på en pressekonferanse i Statsministerboligen tirsdag formiddag.

Sveitsisk skatteflukt

I september sa Støre at det var ugreit at rikinger flyttet til Sveits for å spare skatt. Siden da har det kommet stadig nye flyttemeldinger viderebrakt som pushmeldinger av landets næringslivsaviser.

– Det sier noe om at det har vært bygget opp store formuer i Norge som de ikke ønsker å stille opp med til beskatning i Norge, sier Støre.

Aker-styreleder Kjell Inge Røkke er en av de som har tatt med seg flyttelasset og endret skattemessig bosted til alpelandet. VG har tidligere fortalt hvordan Røkke personlig advarte Støre om at Aker Verdal kunne bli lagt ned før Ap bidro til den omstridte oljeskattepakken i 2020.

– Hva synes du om at Røkke nå er en av de som velger å stikke?

– Jeg trekker ikke ut den ene eller andre. Det får være folks valg, sier han.

I KONFLIKTENS KJERNE: Jonas Gahr Støre var på besøk hos Aker Kværner i Verdal i 2019.

Støre forsvarer oljeskattepakken og dagens skattenivå, selv om han jevnlig får kjeft fra både rikinger, laksetopper og kraftbransjen.

– Føler du at sentrale næringslivsledere herjer eller herser med regjeringen?

– Det gjør jeg ikke. Jeg besøker jevnlig bedrifter med hardtarbeidende folk som gjør en fantastisk jobb. Men så er det en interessekamp i Norge mellom næringsorganisasjoner, hvor de som har mest, ofte har de sterkeste stemmene, sier Støre.

– De som roper høyest er ikke alltid er de som skal få rett. Jeg er også statsminister for de som ikke har mektige organisasjoner i ryggen, sier han.