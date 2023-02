Sunniva (18) ønsker

Sunniva og Nahn er antiwoke: Vil være politisk ukorrekt

– Jeg håper ikke jeg har ødelagt livet mitt, sier Sunniva Sæterdalen.

Hun er bekymret etter intervjuet med VG. Hva om hun nå blir kansellert av woke-aktivistene?

– Hvorfor velger du likevel å stille du i denne saken?

– Jeg stiller jo fordi jeg synes det er viktig at unge antiwoke antiwokeAntiwoke er reaksjoner på det som mange oppfatter som fordreid og overdrevet fokus på identitet og anerkjennelse, spesielt spørsmål om rase og kjønnsidentitet, ifølge professor Torkel Brekke ved OsloMet. har noen andre de kan relatere seg til. Og at det ikke bare er gutter, men også jenter som tenker at woke har gått for langt.

Særlig den siste uken er begrepet blitt kastet inn i den norske kulturdebatten, blant annet om endringene av kontroversielle ord som «tjukk» og «stygg» i barnebøkene til Roald Dahl.

Under filmfestivalen i Berlin ble gallapremieren på den norske barnefilmen «Helt super» utsatt. En antirasistisk filmorganisasjon mener den inneholder stereotypiske fremstillinger av fargede mennesker.

Også influenceren Sophie Elise Isachsen føler seg utsatt for «cancel culture» etter alle klagene på Instagram-bildet hun postet av seg selv, en venninne og en liten pose med hvitt innhold.

Ungdata 2022-rapporten viser at hele 52 prosent av unge ikke lenger tør å si hva de mener, i frykt for å bli kansellert.

VG har intervjuet tre unge nordmenn som mener de er motstrøms i debatten de selv kaller en «kulturkrig». De mener de representerer en side ved debattene som blir underdekket i mediene, og de frykter ikke meningsmotstandere.

Tidligere har Jack Chen (20) forklart hvorfor han velger å forsvare kontroversielle figurer som Andrew Tate og Jordan B. Peterson.

Sunniva Sæterdalen (18) og Nhan Kien Nguyen Huynh (22) vil også bryte med det stereotypiske bildet de mener samfunnet har av generasjon Z generasjon ZGenerasjonen som er født omtrentlig mellom 1997 og 2012..

De er lei av at deres generasjon utelukkende skal forbindes med transaktivisme, klimaforkjempere og politisk korrekthet.

«Scenenekt»

Sunniva fra Sørumsand pleide å være «woke».

– Jeg visste ikke noe annet. Jeg var bare det som alle andre var. Så jeg stilte ikke så mange spørsmål. Vi lærte ikke å være kritisk på skolen, sier Sunniva.

I dag identifiserer hun seg som «antiwoke», og er sterkt imot woke-kulturen.

På skolen og i mediene føler hun debatten ofte er begrenset. Hun mener deler av kulturdebatten blir sensurert av mediene.

– Woke er scenenekt og kanselleringskultur. Å være opphengt i ting som likestilling og kjønnsdebatt. At alt skal være likt. Alt kan jo ikke være likt. Min mening er at vi må prøve å jevne ut startstreken. Men hver person må jobbe og ta de mulighetene de har.

Sunniva Sæterdalen er i dag en del av et mentorprogram hvor hun har redaktør Danby Choi (29) som mentor. En person hun ser opp til.

Danby Choi fikk offentlig oppmerksomhet da han stilte i en artikkel om MeToo og Gaute Drevdals rettssak i 2020. Siden har han etablert seg som en medieprofil og kontrær meningsbærer i en rekke offentlige samtaler om identitetspolitikk og ytringsfrihet. Han har vært med i flere TV-sendte debatter og underholdningsprogrammer.

Han er også redaktør og gründer av kulturavisen Subjekt.

– Hva har du og Danby til felles?

– Vi er begge tilhengere av Jordan Peterson. Danby har fått meg til å se viktigheten av debatt. Det er særlig viktig at folk som oss bidrar fordi vi begge regnes som minoriteter i Norge. Men vi går ikke rundt og tenker over at vi er det, sier Sunniva.

Selv om drømmen er å studere materialteknologi etter videregående, ser hun også for seg en rolle som meningsbærer i samfunnsdebatten.

– Jeg bryr meg ikke om at folk ikke liker meg. Hvis folk ikke liker meg fordi jeg har andre meninger, er ikke det så veldig farlig. Det kommer ikke til å påvirke hva jeg kommer til å tjene i fremtiden.

– Hva legger du i å være «antiwoke»?

– At du ikke aksepterer alt nytt som kommer. Å stille seg kritisk til helt ny informasjon som det kanskje ikke er så mye forskning på, svarer Sunniva.

– Den eneste måten vi kommer oss fremover på, er å diskutere alle sider av saken uten berøringsangst, selv om det ikke nødvendigvis er veldig fine sider vi diskuterer.

– Hva mener du med «ikke nødvendigvis veldig fine sider»?

– Det er de upopulære meningene.

«To kjønn»

Sunniva merker at hun har upopulære meninger som provoserer andre. Hun synes for eksempel at likestilling ikke er et like relevant tema i Norge lenger.

– Jeg kan gjøre alt som en mann kan i det norske samfunnet i dag. Jeg kan ta hvilken som helst utdanning. Jeg kan bli mor når jeg vil selv. Hvor mye mer likestilt kan vi ha det?

Hun erfarer heller ikke at hun som minoritet opplever systematisk diskriminering i Norge. Sunniva er halvt mellomamerikansk gjennom moren.

– Hvis det hadde vært systematisk diskriminering i Norge, hvorfor hadde ikke jeg følt på det da?

– Helt ærlig tror jeg at løsningen på rasisme bare er å slutte å snakke om rasisme. For før vi begynte å snakke så hyppig om rasisme, så jeg ikke hudfarger. Nå er det nesten det første jeg ser med en person. Selv er jeg villig til å overse de få folkene som er rasister.

Hennes meninger har også påvirket vennskap. Sunniva forteller at andre har distansert seg fra henne fordi hun mener det hun mener.

– Men når jeg er med venner, kan det hende at jeg er litt som om jeg er en 14-år gammel gutt. Jeg har ikke så mye filter med vennene mine.

Spesielt ett tema engasjerer henne. For Sunniva finnes kun to biologiske kjønn. Ingenting har så langt endret denne forståelsen hos henne.

– Jeg vil ikke blindt tro på at det finnes flere kjønn. Det er en objektiv biologisk sannhet. Da må noen bevise meg noe annet.

Sunniva erfarer at antiwoke-siden først og fremst forbindes med menn.

– Jeg føler jeg er den eneste jenta som tør å være ærlig, og det er sammen med gutta jeg har minst filter. De har som regel samme mening som meg. Jentene pleier å være mer aksepterende for nye tanker, men jeg trenger bevis for å bli overbevist.

– Hvorfor er din stemme viktig for allmennheten?

– Fordi det ikke er mange minoriteter som nødvendigvis har mine meninger og som tør å stå frem i mediene med dem. Målet mitt er jo å overbevise folk, samtidig som at jeg har lyst til å skape en positiv forskjell i samfunnet.

Betent debatt

VG har invitert en rekke forskere og eksperter til å stille til intervju i denne saken. Flere har takket nei fordi de mener tematikken rundt antiwoke og woke er så betent at de frykter sosiale represalier hvis de uttaler seg.

Deres erfaring er at de bli hengt ut, oppgir de. De har tidligere opplevd at det de sier blir tatt ut av kontekst.

Også innen akademia pågår det en diskusjon om woke og kanselleringskultur med splittede meninger.

Torkel Brekke er professor ved Diversity Studies Centre Oslo. Han er den eneste VG har vært i kontakt med, som vil uttale seg.

– Hvorfor heller flere unge nå mot antiwoke?

– En viktig årsak til antiwokeness, i den grad det er et fenomen, ganske enkelt er at en del woke påstander virker så urimelige at ungdom som tenker selv, gjennomskuer dem.

– De fleste påstander om kulturell appropriasjon er for eksempel så åpenbart urimelige at de helt naturlig undergraver avsenderens legitimitet. Det krever ikke en veldig sofistikert forklaringsmodell.

Til veggs

På fester unngår Nhan Kien Nguyen Huynh alltid å snakke om én ting: Partivalget sitt.

Han er lei av uønskede debatter og få pekefingre rettet mot seg på bursdagsfeiringer og vorspiel.

– Til tider blir det slitsomt, men jeg er stolt av å være FrP-er. Jeg er jo det.

Han erfarer stadig at andre stiller seg vantro til at han, som et norsk–vietnamesisk flyktningbarn, har valgt å dedikere livet sitt til et av partiene med strengest innvandringspolitikk i landet.

– Andre reagerer på hvordan jeg kan være medlem av et parti som folk mener er direkte ... Folk mener jo at Frp er rasister.

Det var på ungdomsskolen at Nhan skjønte at han bar på meninger som skilte seg ut i mengden. Da han fylte 17, meldte han seg inn i det politiske partiet som han følte seg mest enig med.

Med en bachelorgrad i statsvitenskap i sekken er han i dag kommunalpolitisk rådgiver i FrPs stortingsgruppe.

– Det å fronte at jeg faktisk er medlem i Frp, er å trykke på et par knapper hos andre mennesker. Folk skal på en måte stille meg til veggs.

Men hva mener en ung norsk FrP-politiker med minoritetsbakgrunn?

Nhan mener først og fremst at woke har gått for langt. Han er glad når det er motstemmer i debatter, fordi han erfarer at de som er mest woke, får mest medieoppmerksomhet.

– For eksempel Danby Choi. Jeg er veldig fan av ham.

Nhan er også for en streng innvandring. Han mener at Norge i altfor mange år ikke har turt å stille krav til immigranter.

– Når du kommer hit, skal du ikke leve på staten og NAV. Jeg mener at altfor mange velger å klenge seg til sitt eget miljø. Det blir feil, for da får du aldri integrert deg.

Mellom 1975 og 1990 tok Norge imot flere tusen vietnamesiske båtflyktninger, ifølge Universitetet i Oslo.

Nhan far var én av dem. Sammen med ham, moren og to yngre søsken vokste den unge politikeren opp på Notodden i Telemark.

Selv beskriver han familien som en klassisk kjernefamilie, som var opptatt av å kombinere det vietnamesiske og det norske.

– Foreldrene mine har vært veldig opptatt av at vi skal kunne snakke vårt eget språk. Og de har vært opptatt av at vi skal være godt integrert i det norske samfunnet.

Blackface-ja

I barndommen var Nhan Kien Nguyen Huynh tilbaketrukket. Hjemme strevde de med å få ting til å gå rundt. Begge foreldrene jobbet hardt, og de var opptatt av å spare penger.

– Vi hadde ikke de fineste klærne. Vi handlet det billigste du kunne få. Vi led likevel ingen nød. De tingene vi hadde lyst på, tok litt tid. Når andre kanskje fikk seg et nytt spill, måtte vi kanskje kjøpe brukt, forteller han.

Han opplevde også å være annerledes på grunn av sin utenlandske bakgrunn. Navnet hans ble ofte køddet med av andre. Slik har det vært hele livet, ifølge Nhan.

– Jeg har hørt det såpass mye i livet mitt nå, at jeg tuller med det selv. Hvis jeg møter andre, og de ikke forstår først hva jeg heter. Så sier jeg «tenk på nanbrød» Og da husker de navnet mitt. For meg er det på en måte blitt en naturlig ting.

– Jeg har på en måte akseptert det. Jeg kan jo ikke forandre navnet. Jeg er på en måte stolt av det navnet jeg har. Og så tenker jeg at jeg bare må gjøre en gimmick ut av det. Folk kommer jo uansett til å kødde – hvorfor ikke jeg og?

På den andre siden er Nhan Kien Nguyen Huynh svært stolt av bakgrunnen sin. Selv om han først var flau over sin egen kultur. En gang har han tenkt: «Jeg vil være norsk som alle andre.»

Nhan mener at det eksisterer rasisme i samfunnet, men han opplever ikke Norge som et rasistisk samfunn. Han sier at rasismedebatten er utvannet.

Det var derfor han kalte rasismedebatten for «fordummende».

– Jeg har vært vitne til rasisme i kommentarfeltene om asiater. Folk skriver at vi stjeler fra samfunnet. Det synes jeg er rasistisk og bør tas tak i i den norske rasismedebatten. Ikke blackface, for det er ytringsfrihet.

Nhan har klare tanker om hvordan minoriteter bør tilpasse seg i det norske samfunnet.

– Vietnamesere er prakteksempler. Vi er integreringsvinnere i det norske samfunnet, blant annet fordi vi har vært dyktige og heldige, sier han.

– Alle asiater er veldig opptatt av å jobbe på konstant og prestere. Det er den riktige veien å gå hvis vi faktisk skal føre en innvandringspolitikk. Ellers får vi jo ... hvordan skal jeg si det? Mennesker som ikke klarer seg i samfunnet.

– Asiater utgjør en stor del av innvandringen til Norge. Du snakker også om mennesker som ikke klarer seg. Hvem er det du ser for deg da?

– Jeg mener for eksempel at somaliere statistisk sett har vist at de har vært blant de dårligste til å integrere seg. Jeg står for det jeg sier, men jeg forstår hvis folk reagerer på det.

Statistikken Nhan viser til er fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den viser sysselsetting blant store innvandrergrupper i Norge.

Ifølge tallene er det er få yrkesaktive blant dem som kommer fra Somalia, Eritrea, Pakistan, Tyrkia og Irak.

Rapporten skriver dog at tre av ti innvandrere fra Somalia er under utdanning, og det reduserer forskjellene betydelig, ifølge SSB.

– Syns du det gir et rettferdig bilde av somaliere å bruke statistikken på den måten?

– Ja, statistikk er en veldig god indikasjon på integrering.

Nhan sier han er opptatt av å ikke la seg styre av «woke-koret». Han vil si ting som det er.

– Så du mener at alle utlendinger bør være som deg?

– Jeg mener at folk skal integrere seg og prøve å komme seg ut i arbeid. Jeg er stolt av hvem jeg er.