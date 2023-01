ROLLEKRITIKK: Trond Giske sier at SV i for stor grad har fått ta plassen som de svake gruppenes fremste forkjemper. – Det er og skal være Aps rolle, sier han.

Giske presser Støre: − Dere må banke på i Brussel

TRONDHEIM (VG) Trond Giske samlet onsdag styret i sitt lokallag i Trondheim for å feire en ny milepæl i lagets historie. Han presser igjen Støre-regjeringen på strøm, sier han ikke vil stille til sentralstyret i Ap – og at det er uaktuelt å vurdere å danne et nytt parti.

Da Giske ble valgt som leder i landets minste Ap-lag i november for vel ett år siden, hadde Nidaros sosialdemokratiske forum (NSF) 16 medlemmer.

Tirsdag feiret laget med kake at de har passert 3000 medlemmer – nærmere bestemt 3081. Det gjør at Giskes lokallag ikke bare er landets desidert største lokallag i Ap, men også større enn flertallet av fylkeslagene i partiet:

Rogaland Ap har 2700 medlemmer, Nordland 2600, Østfold 2400 og Buskerud 1900 (Alle 2021-tall).

Info Se hele listen her: Antall medlemmer i Aps fylkeslag: Innlandet 6200

Vestland 5100

Trøndelag 5000

Oslo 4800

Akershus 3900

Vestfold/Telemark 3700

Rogaland 2700

Nordland 2600

Agder 2400

Østfold 2400

Møre og Romsdal 2000

Buskerud 1900

Troms 1600

Finnmark 1400. Tallene er fra 2021. Med veksten i Nidaros ligger Trøndelag an til å bli det største fylkeslaget i 2023, med foreløpig rundt 7500 medlemmer. I flere av de sammenslåtte fylkene har også fylkeslagene i Ap blitt slått sammen. Men det er ikke tilfelle for Viken. Hadde Østfold, Akershus og Buskerud Ap slått seg sammen, ville det vært Aps største fylkeslag. (Tallene er rene medlemskap i Ap, ikke inkludert AUF). Kilde Ap. Vis mer

Dagen etter at AUF-leder Astrid Hoem tok et oppgjør med Giske i Debatten på NRK i november og Støre støttet henne i Politisk kvarter morgenen etter, fikk Nidaros 500 nye medlemmer.

– Det vil jeg ikke mene noe sterkt om, men at 500 melder seg inn på en dag er helt enestående. Vi har siden da fått 2000 flere medlemmer og er nå 3000. 90 prosent er nyinnmeldte i partiet vårt. Det bør Ap være glade for. Det har vært en eventyrlig utvikling. Vi har greid å skape et forum som samles for å utvikle politikk, sier Giske.

– Mange sier det

Han sier de har prioritert tre områder: Strøm, pensjon og kampen for de som har minst.

– Vi fattet vedtak i Nidaros allerede i fjor vinter hvor vi krevde at det må tas kontroll over eksporten av kraft. Det kommer til å bli et sentralt krav inn mot landsmøtet i partiet i mai.

– Mange sier det, men det er lettere sagt enn gjort når det allerede er inngått langsiktige avtaler med overføring av kraft via utenlandskabler til EU og Storbritannia?

– Vi bidrar med ekstremt mye energi til Europa via gass. Vår strøm betyr lite i forhold for dem, men den er avgjørende for oss. De må banke på i Brussel og gjøre det klart at Norge ikke tåler at kraftprisen i Norge skal settes i Tyskland eller Frankrike. I tider hvor vi har overskudd av kraft, vil vi selvsagt bidra med å eksportere overskuddet.

DET ER MER KAKE IGJEN: – Vi begynte å feire med kake hver gang vi rundet 100 nye medlemmer. Nå må vi av hensyn til magen oppgrader til hver tusende nye medlem, sier Giske, med bløtkakeglade politikere i styret rundt seg.

– Det må være vi som rydder opp

Han har også hatt pensjon høyt oppe på prioriteringslisten, og han gir seg ikke.

– I 2021 fikk vi sikret at pensjonene skal gå opp hvis lønningene går opp. Men det manglet to milliarder kroner for å holde løftet vårt til pensjonistene. Vi skal kjempe for at de får de pengene.

Den siste kampsaken han trekker frem er rettferdighet for de som har minst.

– Det ble en løsning for de uføre og feriepenger for arbeidsløse, som vi kjempet for. Men vi kan ikke overlate til SV å vinne frem i det som burde være Aps kjernesaker. Ap har vært og skal være partiet for de svakeste. Da må det være vi som rydder opp i høyresidens kutt.

REKORDKAKE-GLIS: Det var vanskelig å ta bilder av kake-Giske da han og styret feiret 3000 medlemmer.

Trondheim Ap har rundt fire tusen medlemmer og Trøndelag rundt 7500 etter den veksten i Giskes lag.

– Det betyr at dere har flertall og full kontroll over Trondheim Ap?

– Det er riktig at Nidaros vil ha flertall på årsmøtet i Trondheim i februar. Men vi er veldig klare på at våre delegater ikke skal bindes, men stå fritt til å stemme hva de vil. Alle lag i Trondheim skal ha innflytelse på politikken.

– Dere er også så store i Trøndelag Ap, med 3000 av rundt 7500 medlemmer, at dere også vil ha meget stor innflytelse på det årsmøtet?

– Det samme gjelder der; våre delegater vil stå fritt til å stemme hva de vil.

ELDST: – Jeg har fulgt Trond siden han var en guttunge og det var en selvfølge å bli med over i dette partilaget da det ble fart på det i fjor, sier varamedlem Brit Næsgaard Kvaale.

Nidaros er et lokallagene i Ap som har rekruttert folk fra hele landet, slik også Oslo Arbeidersamfunn har gjort: Rundt halvparten av de nye medlemmene kommer fra Trøndelag og rundt 1000 er fra Trondheim.

– Det jobbes med å endre reglene som kan redusere Nidaros sin innflytelse?

– Det bruker vi ingen energi på. Jeg har ikke tro på at det er vedtektsendringer som vil bringe velgerne tilbake til partiet vårt.

– Hvis du fortsetter å få kritikk internt og fra ledelsen i Ap, er det de som tenker at du kan finne på å danne et eget parti?

– Nei, det er uaktuelt. Jeg er vokst opp i Arbeiderpartiet og blir her. Vi er tjent med ett stort sosialdemokratisk parti.

TRADISJONSRIK MØTEPLASS: Nidaros sosialdemokratiske forum møtes i Folkets Hus, midt i Trondheim sentrum.

Da VG kom på styremøtet på Folkets Hus midt i Trondheim onsdag, var det ikke helt unaturlig å spørre om dette egentlig er Giske Sosialdemokratiske forum.

– Det er mulig at det er sånn dere tror det er der nede i Oslo-gryta, men det er bare tull. At det er Trond som blir kontaktet og intervjuet er naturlig, men dette er et felles lag, som han leder, sier trivsels- og arrangementsansvarlig i styret, Heidi Leistad.

– Representerer oss

Det nikkes rundt bordet.

– Vi opplever at vi er enige i hans politiske linje og måten han gjør ting på. Partiet vårt fungerer ikke så godt i dag og da må det politisk korrektiv til. Trond er en slik sterk stemme – han representer ikke seg selv, men oss, sier nestleder Anita Børstad, som står på fremtredende plass på Trondheim Aps kommunevalgsliste.

STYRER NORGES STØRSTE AP-LAG: Varamedlem Irene Renate Aunaas (f.v.) varamedlem Brit Næsgaard Kvaale, styremedlem Randi Spets, leder Trond Giske, nestleder Anita Børstad, trivsels- og arrangementsansvarlig Heidi Leistad og styremedlem Thomas Næss feiret medlemsrekorden onsdag.

En av de siste som kom inn i partiet i fjor, var Thomas Næss, som er på plass i styret.

– Jeg har aldri vært medlem og er en av de nyinnmeldte. Vi er et samlet lag om at det som er gjort frem til nå fra regjeringen langt fra er godt nok. Når folk ikke har råd til mat eller å betale strømregningene sine, sånn kan vi ikke ha det i Norge. Vi er selvforsynt med strøm og det må vi kunne ta større kontroll over strømprisen nasjonalt.

FERSK OG FORNØYD: Thomas Næss fra Trondheim sier «det er spennende å lære politikk av en av Norges beste politikere».

– Uaktuelt

Randi Spets sier det ikke er grunn til å holde igjen, når det gjelder Giske politiske betydning.

– Hadde Trond igjen blitt nasjonal kandidat for partiet vårt så tror jeg partiet hadde øket med flere prosentpoeng i oppslutning.

Det sier Giske «ikke står på dagsordenen».

– Er det en ting dette partiet ikke trenger, er det personfokus og strid.

– Men hvis dere går inn i landsmøtet med en oppslutning på 15 prosent eller under, kan det være en del som mener du bør velges inn i sentralstyret på landsmøtet i mai?

– Spør du medlemmene i Nidaros, så er det sikkert mange som mener det, men det er ikke aktuelt for meg. Vi trenger oppmerksomhet om de politiske sakene. Det siste vi trenger er persondiskusjoner og bråk, som enkelte sikkert ville stelt i stand hvis jeg var aktuell for sentralstyret. Jeg trives veldig godt som grasrotaktivist.

HAR TRUA: Randi Spets har stor tro på forumets leder.

– Vi jobber nå med en ny modell: Noen av våre nye medlemmer er opptatt av ulike temaer som skole, helse, næring og andre temaer. Vi skal gi dem tilbud i ulike fora, hvor de får engasjere seg i området de er engasjert i. Vi tror at det vil kunne gi enda større engasjement i forumet vårt, hvor vi bidrar til å utvikle partiets politikk.