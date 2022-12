SKOLESJEF: Marte Gerhardsen styrer Utdanningsetaten i Oslo, Norges største kommunale etat, fra hovedkvarteret på Helsfyr.

Tar grep etter gourmetsalg på skole

Utdanningsdirektøren i Oslo har sendt ut påminnelse til skolene om at økonomiske bidrag må være frivillige og anonyme, og dugnader må være frivillige. Elever og foreldre skal ikke føle press til å gi eller delta.

Mange familier har det trangere økonomisk nå, med økte strømpriser, høyere rente og økte levekostnader, registrerer utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i Oslo kommune.

– Da kan ekstrautgifter som klasseturer være en økonomisk belastning. Alle aktiviteter i regi av skolene skal være gratis for elevene å delta på, men det er lovlig med frivillig betaling eller gaver. Dette må være anonymt, og deltagelse på eventuelle dugnader må være frivillig, sier Gerhardsen til VG.

Understrekingen av gratisprinsippet kommer noen dager etter at VG omtalte en sak på Øraker skole i Ullern bydel.

Der reagerte flere foreldre på en forventning om at elever solgte gourmetprodukter og utførte ærender hjemme for 3700 kroner per elev. Alt for å finansiere en tur til Sjoa og Galdhøpiggen for elever på tiende trinn.

Info Gratisprinsippet Alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen, ifølge Utdanningsdirektoratet. Turen må ha en varighet på minst tre overnattinger.

Flere av aktivitetene på turen skal være opplæring.

Tilbudet skal være gratis og alle elever skal ha mulighet til å delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Elever og foreldre skal ikke behøve å samle inn penger til slike turer ved eksempelvis kakesalg og dugnader.

Skolen kan ikke kreve betaling for kost og losji av elevene. Dette skal dekkes av kommunen.

Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at det er mulig for eleven å kun delta på skoledagen, f.eks. med transport.

Skoleeier er ansvarlig for å ha ulykkesforsikring for alle elevene som drar på leirskole. Vis mer

Gerhardsen sier samtidig at hun ser at anonymitet og frivillighet kan være vanskelig å gjennomføre i praksis. Derfor har hun oppfordret skolene til å være ekstra oppmerksomme på gratisprinsippet.

Opplevde press

VG snakket blant andre med en enslig forelder med én inntekt som opplevde et visst press for å selge produkter og betale for hjemmeærender til en klassetur – fra en foreldregruppe på Ullern.

– Hvordan kan foreldreutvalg (FAU) og klassekontakter ta hensyn til alle?

– Først vil jeg si at vi er både takknemlige og glade for alle foreldre som bidrar og arrangerer fine opplevelser for elevene våre, svarer Gerhardsen før hun legger til:

– Når elever og foresatte arrangerer turer, gjelder i utgangspunktet ikke gratisprinsippet. Men for å unngå at noen blir holdt utenfor, oppfordrer vi foreldrene til å unngå dyre turer nå i en vanskelig situasjon.

SKOLEBESØK: Utdanningsdirektøren på et av mange skolebesøk. På bildet er det skolestart på Apalløkka skole i Oslo.

Etter jul vil Utdanningsetaten i Oslo invitere til det kommunale foreldreutvalget til samarbeid for å se om de kan lage felles retningslinjer også for aktiviteter som foregår på elvenes fritid men i tilknytning til skolen.

– Kan Oslo kommune i større grad finansiere klasseturer, leirskolebesøk og trinnturer enn i dag?

– Alle elever skal få tilbud om leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i løpet av grunnskolen, og det får skolene tilskudd til fra kommunen. Vi vurderer nå hvordan skolene skal kompenseres for utgifter til leirskole i fremtiden, og vil gi informasjon om dette når det er klart neste år, svarer Marte Gerhardsen.

– Vis hensyn

– Hva gjør kommunen hvis det oppdages at gratisprinsippet ikke følges og hvis foreldrebetalinger og dugnader ikke foregår på lovlig måte?

– Utdanningsetaten følger opp skoler og ber dem endre praksis når vi oppdager at de ikke følger regelverket. Vi har nå gått ut og minnet om gratisprinsippet, og oppfordrer skolene til å informere FAU og foreldre videre om dette. Samtidig vil vi oppfordre alle foreldregrupper til å vise hensyn, svarer utdanningsdirektøren.

– Hvordan ser du på at tradisjonsrike turer som elever har gledet seg til lenge – ikke blir arrangert etter denne påpekningen av gratisprinsippet?

– Jeg forstår veldig godt at noen blir skuffet over å ikke reise på tur. Men det er viktig for oss at skolen er inkluderende og at vi ikke belaster familiene med ekstra utgifter i en tid der mange strever med økte kostnader.

– Det å ikke ha råd til å delta på en klassetur kan også forsterke en følelse av utenforskap. Samtidig kan skoleturer der elevene får delta gratis være et veldig viktig tilbud for mange elever, svarer Gerhardsen som vil jobbe videre med problemstillingene i året som kommer.