Ytterligere to sykehus øker beredskapen

Mandag øker både Sykehuset Østfold og Sørlandet sykehus Arendal beredskapen. De føyer seg i rekken av sykehus som har gjort det samme.

Mandag 2. januar klokken 14.00 går Sykehuset Østfold i grønn beredskap. De føyer seg inn i rekken av sykehus som allerede har sett seg nødt til det samme.

Også Sørlandet sykehus Arendal varsler økt beredskap, mens resten av helseforetaket er i normal drift.







Årsaken er stor pågang av pasienter som trenger smitteisolering og presset dette medfører på romkapasiteten, melder sykehuset.

– Sykehuset Østfold har gjennom flere uker hatt stor pågang av pasienter. Dette har vært håndtert innenfor rammene for ordinær drift, melder sykehuset.

Mandag morgen hadde sykehuset 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til. Det var registrert 24 pasienter med influensa og 28 pasienter med covid-19.

– Det høye antallet pasienter, som krever isolering fordi de har infeksjonssykdommer som influensa eller covid-19, krever nå nye tiltak. Samtidig er det høyt sykefravær (10,35 prosent) blant medarbeidere i sykehuset, skriver de videre.

Konsekvensene er blant annet at pasienter med ordinære timeavtaler kan få timen utsatt, og at de begrenser besøk til sengepostene til et minimum.

Stavanger universitetssjukehus var oppe på gult beredskapsnivå fra 30. desember. Mandag ettermiddag skriver Stavanger Aftenblad at de senker beredskapsnivået til grønt nivå igjen.