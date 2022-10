Fredspriskomiteen har på vegne av alle studenter i Norge bestemt at Studentenes fredspris 2023 skal tildeles DOXA Magazine fra Russland. DOXA er et nettbasert studentdrevet magasin dannet i 2017 ved Moscow ́s Higher School of Economics. Magasinet fokuserer på temaer knyttet til akademiet, men har også̊ rapportert om den politiske forfølgelsen og undertrykkelsen av studenter i landet. På grunn av nylige hendelser har DOXA også̊ tatt på seg å dokumentere den russiske invasjonen av Ukraina. De blir tildelt prisen for deres modige arbeid ved å avsløre korrupsjon og seksuell trakassering ved universiteter, dokumentering av statlig forfølgelse, samt bekjempelse av desinformasjon fra myndighetene. Komiteen håper ved å tildele prisen til DOXA at deres arbeid vil få̊ økt oppmerksomhet, men også̊ å fremheve den viktige rollen studenter har tatt i kampen mot de nåværende autoritære trendene man ser i Russland.

Fortellingen om DOXA handler om studenter som bekjemper urett med et tastatur og en tanke om at de unge har rett til å bli hørt. Russlands autoritære væremåte har, i nyere tider, blitt mer og mer synlig for resten av verden. Dette er omstendighetene som DOXA arbeider innenfor, til tross for dette fortsetter de å kjempe for presse- og ytringsfrihet i Russland. Arbeidet deres viser resten av verden realiteten og konsekvensene av russisk sensur. De rapporter om studenter som blir politisk forfulgt, blir sensurert på grunn av sitt akademiske arbeid eller blir utvist fra universiteter ved å være myndighetskritiske.

De siste årene har den russiske stat blitt stadig mer fiendtlig mot kritiske stemmer innad i landet. Protester blir slått hardt ned på, flere titalls tusen blir arrestert for å ytre seg og menneskerettsorganisasjoner blir stemplet som utenlandske agenter sammen med andre som står i opposisjon til Kreml. Da medlemmer av DOXA støttet studenter som deltok i opposisjonsprotestene i 2019, ble de utvist fra universitet, og fire av grunnleggerne ble utsatt for angrep i hjemmet, fysisk vold og husarrest. I all hovedsak fikk de en rekke av sine grunnleggende borgerrettigheter nektet. Disse handlingene kom etter at magasinet publiserte en kort video som forklarte at det var ulovlig for universitetene å gi sanksjoner til studenter for å delta i protestene. DOXA står i dag i førstelinjen i kampen for et fritt, uavhengig media og retten til å uttrykke seg i Russland.

På tross av trusler og forfølgelse arbeider magasinet i et nettverk av redaktører som lever i eksil, lokale informanter og anonyme journalister – alle er studenter eller nyutdannede. Måten de arbeider på viser hvordan russisk opposisjonelle kan fortsette å operere innenfor ekstremt utfordrende forhold. DOXAs arbeid fremhever viktigheten ved å ikke kutte bånd med kritiske aktører som lever under et autoritært regime. De trenger å vite at deres motstand blir anerkjent, noe som vil være avgjørende for gjenoppbygningen av et fritt og demokratisk samfunn i fremtiden.

Fredspriskomiteen for Studentenes fredspris ønsker å understreke viktigheten av årets vinner i deres kamp for fred, demokrati og menneskerettigheter. Vi håper at prisen vil gi støtte til DOXA ́s innsats ved å gi de underrepresenterte en stemme og viktigheten av at studenter blir hørt. DOXA Magazine er en verdig vinner av Studentenes fredspris 2023, på grunn av deres vilje til å fortsette å kjempe for rettferdighet og ytringsfrihet til tross for de brutale angrepene fra russiske myndigheter. Studentaktivister er ofte det første målet for autoritære regimer, og derfor representerer årets vinner et svært viktig håp i en tid med demokratiske tilbakeslag. Arbeidet til DOXA har potensial til å inspirere til videre arbeid i mange land over hele verden.

Tekst: Studentenes fredspris