Justisministeren: Full gransking av alle ledd i Baneheia-saken

Utvalget som skal granske Baneheia-saken, vil få et mandat som omfatter hele straffesakskjeden – fra etterforskning og påtalemyndigheten, og til domstolene og Gjenopptakelseskommisjonen, ifølge justisministeren.

Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil granskingen av prosessen etter Baneheia-drapene bli den mest omfattende gransking av hele straffesak-kjeden noensinne.

Hun åpner for å hente eksperter fra utlandet til å delta i granskingen, for å sikre uavhengighet.

– Dette kan være den største rettsskandalen i nyere tid, dersom påstanden om frifinnelse fra Riksadvokaten blir stående. Derfor er det behov for å gå grundig inn i hele saken i sin fulle bredde, og i alle ledd som har hatt befatning med straffesaken, sier Mehl til VG.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen.

Venter på domstolene

Hun sier at Justisdepartementet er i gang med å utarbeide et mandat for undersøkelsen.

– Jeg vil vente med å oppnevne de som skal granske Baneheia-saken og utformingen av mandatet, til denne saken er ferdig behandlet av domstolene, sier Mehl.

Men det gjelder bare saken til Viggo Kristiansen, Mehl sier at hun ikke ser det hensiktsmessig å vente til Jan Helge Andersens sak er avsluttet. Det kan ta lang tid.

BLE DØMT: Viggo Kristiansen (43) ble dømt for Baneheia-drapene i 2002 og har sonet nesten halve livet i fengsel.

Bredere gransking av gjenopptak

Samtidig åpner hun for en bredere undersøkelse av Gjenopptakelseskommisjonen, og åpner for at også andre saker enn den som omfatter Viggo Kristiansen kan bli gjenstand for gransking.

– Jeg mener vi må holde døren åpen for at det kan bli nødvendig med endringer i behandlingen av krav om gjenopptak av straffesaker, sier hun.

– Det er en kjensgjerning at Baneheia-saken ble forsøkt gjenopptatt fem ganger. Derfor er det all grunn til å se over vårt system for gjenopptagelse av straffesaker i rettssystemet, måten kommisjonen arbeider, og hva slags rammer de har for å foreta egne undersøkelser. Blant annet er nå avhengige av de innspillene de får fra påtalemyndigheten, sier Mehl.

Forsalg i Stortinget

Torsdag morgen har SV fremmet et forslag i Stortinget om en gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. Onsdag kveld ble det klart at alle partiene – også regjeringspartiene Ap og Sp – vil støtte dette forslaget.

– Forslaget er i tråd med måten vi tenker dette gjennomført på. Arbeidet i Gjenopptakskommisjonen blir en helt sentral del av mandatet, slik vi vurderer det nå, sier Mehl.

– Men i tillegg må politiet og påtalemyndighetens arbeid med denne saken undersøkes, og vi må finne en måte å gjennomgå domstolenes arbeid med saken – men uten å gå på akkord med domstolenes uavhengighet, sier justisministeren.

Uavhengighet

Nå må Justisdepartementet finne personer som ikke har hatt noen befatning med straffesaken mot Viggo Kristiansen til granskingsutvalget.

– Det er en sak hvor mange aktører har vært involvert, fra ulike deler av retts-Norge. Vi skal ha et utvalg med tilstrekkelig uavhengighet. Derfor kan det også bli aktuelt å hente inn noen medlemmer fra andre land, for eksempel fra Sverige og Danmark, sier Emilie Enger Mehl.

Hun sier seg fornøyd med at både påtalemyndigheten og politiet har beklaget sin behandling av Viggo Kristiansens sak, etter at riksadvokat Jørn Maurud fredag annonserte at det ikke finnes noen fellende bevis mot Kristiansen, og at han derfor må frifinnes for Baneheia-drapet:

– Jeg har også merket meg at de vil gå gjennom sitt arbeid med saken selv, på jakt etter både mulige følgefeil og læringspunkter. Det er bra, sier hun.

– Du har valgt å ikke beklage til Kristiansen eller til drapsofrenes pårørende på vegne av regjeringen. Hva er grunnen?

– Det skal være et skarpt skille mellom straffesakskjeden og politiske myndigheter. Men jeg er glad for at de har beklaget. Og jeg vil komme med en beklagelse dersom domstolene kommer til samme konklusjon som Riksadvokaten, sier Mehl.

