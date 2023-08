PRIVATETTERFORSKER: Ola Thune har i en årrekke jobbet som privatetterforsker, etter en lengre karriere i politiet.

Ola Thune om vold mot vitne: − Klar teori om at det kunne være «fake»

OSLO TINGRETT (VG) Ola Thune begynte å ta oppdrag for Laila Mjeldheim for ti år siden. Privatetterforskeren mener hun er dypt urettferdig behandlet av politiet, justispolitikere og VG.

Kortversjonen Privatetterforsker Ola Thune vitnet i Oslo tingrett i en rettssak mot Laila Mjeldheim, hvor hun og to menn er tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

Thune har tatt ulike oppdrag for Mjeldheim siden 2013.

Thune var kritisk medienes og politikernes rolle i saken, og hevder at VG fungerte som «etterforsker, domstol og også effektuerte straffen gjennom en digital gapestokk». Vis mer

Mot slutten av sin mer enn to timer lange vitneforklaring i Oslo tingrett torsdag forteller privatetterforsker Ola Thune om sitt siste møte med Laila Mjeldheim.

Det var i Bredtveit fengsel, hvor hun soner en dom på 4,5 års fengsel for bedrageri gjennom sin tidligere bedrift Det norske kartselskapet.

– Da ser jeg en jente som er blid og positiv. Kjøttvekten hun hadde mistet var kommet igjen. Hun var i strålende humør. Jeg så den Laila fra første gang jeg møtte henne. Totalt annerledes, forteller han og fortsetter:

– Hun sier til meg at hun nå har et annet syn på tingene. Jeg tolket det som hennes forhold til Addictologi Akademiet og Espen Andresen, sier han.

Laila Mjeldheim var i flere år sentral i miljøet rundt den omstridte terapeuten Espen Andresen.

– Jeg er helt uenig at hun sitter der. Det er andre som burde sitte der.

BEDRIFTSLEDER: Laila Mjeldheim i 2016, da hun eide og drev nå nedlagte Kartselskapet i Oslo.

– Kunne være «fake»

Årsaken til at Ola Thune møtte i retten torsdag, er en tiltale mot Laila Mjeldheim og to menn for grov motarbeidelse av rettsvesenet.

5. august 2017 ble hennes eks-ansatt Bjørn Ivar Nordstrøm banket opp av én av de tiltalte. Det var fire dager før Nordstrøm skulle vitne mot henne i en arbeidsrettssak.

– Vi hadde en klar teori om at dette kunne være «fake», at det kunne være konstruert. Jeg påstår ikke det, men det var så mye rart rundt selve hendelsen, forklarer Thune.

Thune begrunner skepsisen i 2017 med bilder Nordstrøm tok av seg selv rett etter hendelsen, som viste skadene. Thune oppfattet at disse var tatt på Legevakta, men hvordan så det egentlig ut på Legevakta?

Han dro imidlertid aldri dit for å finne ut av det. Nordstrøm forklarte onsdag i retten at bildene ble tatt på en politistasjon i Oslo, og ikke på Legevakta.

Mannen tiltalt for å ha utført volden, har i retten denne uken erkjent straffskyld for dette og er villig til å betale Nordstrøm oppreisning.

OFFERET: Saken dreier seg et voldelig overfall på Bjørn Ivar Nordstrøm 5. august 2017. Dette er bildet Ola Thune vurderte undersøkelser rundt.

– Skapte konflikter

Privatetterforskeren kom først i kontakt med Laila Mjeldheim i 2012 da han ble engasjert for å spore opp adoptivbarnets biologiske familie i Canada.

Deretter tok han et lengre oppdrag for å nøste i årsaker og personer bak anonym netthets, samt et økende antall konflikter mellom Kartselskapet og ansatte som hadde sluttet.

Han mente det hele hadde rot i sammenflettingen mellom Kartselskapet og Addictologi Akademiet: Ansatte i Kartselskapet måtte gå i terapi, og terapiklienter ble rekruttert som ansatte – som Bjørn Ivar Nordstrøm.

– Det var forutsigbart at dette skapte konflikter, med et sånt klientell. Jeg rådet henne i 2014 til å klippe navlestrengen til Addictologi Akademiet og Espen Andresen. Ting ble projisert over til Laila, fordi man så på Laila og Espen som en enhet, forklarer Thune, som senere gjentok denne oppfordringen til henne.

Mjeldheim var, ifølge Thune, imidlertid bestemt på å fortsette samarbeidet – som i en lengre periode innebar månedlige overføringer til terapeuten på 80.000 kroner – fordi han hadde hjulpet henne med avhengighetsproblematikk.

PÅ KURS: Flere av Addictologi Akademiets klienter har før 2017 stått frem i media og fortalt om hvordan akademiet har hjulpet dem ut av avhengighet. Dette bildet er tatt på under et kurs på Addicthus i Åros til en reportasje VG skrev i 2015.

Politisk debatt

I desember 2017 publiserte VG den første av mange artikler om Addictologi Akademiet og Kartselskapet, hvor utbrytere fra miljøet beskrev det som en «sekt».

Ola Thune ble på nytt engasjert av Mjeldheim da VG våren 2018 gjorde undersøkelser rundt hvordan personer i konflikter med Mjeldheim og Andresen hadde blitt kontaktet av personer med torpedobakgrunn.

Han mener VGs fremstilling i denne saken var «snudd på hodet», sammenlignet med slik han selv så situasjonen.

Høsten 2018 avslørte VG hvordan Mjeldheim hadde regissert flere svertekampanjer mot utbrytere, i samme tidsperiode som da Nordstrøm ble overfalt i 2017.

I etterkant uttalte ledende jurister, justispolitikere og justisminister Tor Mikkel Wara seg om saken. Sakskomplekset ble også tema i Stortingets spørretime.

– Jeg vil være overrasket hvis politiet ikke gjør noe med disse sakene, sa Wara.

I RETTEN: Aktor Martin Hauger sammen med Laila Mjeldheims forsvarer Øystein Storrvik og Morten Furuholmen, som representerer en mann tiltalt for å være leddet mellom Mjeldheim og mannen som utførte volden mot Bjørn Ivar Nordstrøm.

– Ble for mye

Privatetterforskeren reagerer sterkt på dette.

– Da ble det for mye for meg. Hva har våre folkevalgte, som sitter i justiskomiteen, med å intervenere i vårt grunnleggende prinsipp, nemlig maktfordelingsprinsippet, ved å legge seg opp i hvilke ressurser politiet bruker på de ulike saken? sier Thune og mener politiet hadde vist «liten interesse» for sakene før dette.

Ifølge Thune, har VG vært «etterforsker, domstol, som også effektuerte straffen gjennom en digital gapestokk», noe han også skrev en kronikk om.

– Det var vel en grunn til at sakene var henlagt, hva vet jeg, sier han.

Førstestatsadvokat Jørn Maurud, senere riksadvokat, hadde dog før dette, i april 2018, gjenåpnet saken som gjelder overfallet på Nordstrøm etter at den først var blitt henalgt. Han mente det kunne være en «torpedo inne i bildet.»

I november 2018, etter ett år med avsløringer i VG og den politiske debatt Thune viser til, nedsatte politiet en etterforskningsgruppe.

Det har resultert i en bedrageridom på 4,5 års fengsel mot Laila Mjeldheim og tiltalen som er gjenstand for denne ukens rettssak.

Espen Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG og alle anmeldelser mot ham er henlagt av politiet. Han driver fortsatt sin terapivirksomhet.