Drapsalarm på Ringerike: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død ved hytte

NES/OSLO (VG) På TikTok kalte han seg «LastebilJonas». Politiet mener 30-åringen ble drept.

Lørdag slo politiet drapsalarm i Ringerike.

Obduksjonen av mannen som var funnet død i nærheten av en hytte torsdag, tydet på at det var skjedd noe kriminelt, mente Sør-Øst politidistrikt.

De har bedt om bistand fra Kripos i saken.

Ingen er foreløpig pågrepet.

Nå har politiet gått ut med mannens identitet, i samråd med pårørende.

Familiens talsperson Ivar Borgen har delt følgende melding med VG, som familien kom med på fredag:

«Vår kjære, uerstattelige Jonas døde brått og uventet fra oss i går. Ord kan ikke beskrive denne sorgen! Familien står sammen og vi ber om ro i den nærmeste tiden.»

ETTERFORSKER: Politiet har satt opp sperrebånd ved stedet mannen ble funnet død.

Avdøde er Jonas Henriksen, en 30-åring fra Hønefoss som omtales som en influenser innen lastebilmiljøet.

Henriksen var aktiv på sosiale medier, blant annet på TikTok, hvor han la ut bilder under navnet LastebilJonas.

VG har snakket med flere bekjente som omtaler han som en svært hyggelig person.

Henriksen har på sosiale medier fortalt om at han skal ha vært utsatt for overfall, brannstiftelsesforsøk og hærverk. Ifølge et Facebook-innlegg publisert i juni, skal dette ha pågått siden sommeren 2021.

Politiadvokat Trine Henriksen fra Sør-Øst politidistrikt har tidligere bekreftet at han har status som fornærmet i flere straffesaker som nå er en del av den pågående drapsetterforskningen.

– Det er viktig å undersøke om dette har sammenheng med den aktuelle saken, sier hun.

På spørsmål fra Ringerikes Blad om alle andre dødsårsaker enn drap er utelukket, svarer politiadvokaten:

– Ut fra den foreløpige obduksjonsrapporten og svar politiet har fått i andre undersøkelser, føler vi oss sikre på at vi har å gjøre med et drap.