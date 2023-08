En mann ble mandag funnet død i en leilighet i Haugesund.

Haugesund-siktede ikke avhørt: − Han er i sjokk

Mannen som mandag ble siktet for drap etter funn av en død mann i en leilighet i Haugesund, nekter straffskyld. Han fremstilles for varetektsfengsling onsdag.

– Han er ikke avhørt i dag. Det var målsettingen avhøre ham i dag, men foreløpig har han sagt at han ikke ønsker å forklare seg ut over at han har sagt at han ikke har gjort det han er siktet for, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG tirsdag.

Det var mandag at politiet tok seg inn i en leilighet i forbindelse med en savnetsak. Der fant de en død mann, og senere mandag kveld ble en mann pågrepet og siktet i saken.

– Han ble pågrepet i distriktet noen timer etter at politiet fant avdøde i leiligheten. Det var ingen dramatikk knyttet til selve pågripelsen, sier Soma, som ikke ønsker å si noe om mennenes alder.

Det er Ørjan Eskeland som er oppnevnt som mannens forsvarer, men i hans fravær tirsdag er det Stian Kristensen som uttaler seg.

– Han er ikke avhørt. Grunnen er at han får tilsyn av helse fordi han er i sjokk etter denne pågripelsen, sier Kristensen til VG.

– Hvordan stiller han seg til siktelsen?

– Han nekter for å ha noe med det å gjøre. Det er en relasjon mellom dem, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på relasjonen nå, sier han.

Heller ikke politiadvokaten ønsker å gå nærmere inn på forholdet mellom de to.

– Vi vet at de to kjente hverandre, ut over det er vi tilbakeholdne med informasjon om hvilken relasjon de hadde, sier Soma.

– Hvor lenge var avdøde savnet?

– Jeg ønsker heller ikke å si noe om det. Han var savnet en periode før han ble funnet, sier Soma og legger til at han hadde tilknytning til leiligheten hvor han ble funnet.

– Det var etter opplysninger fra familien til den savnende mannen at politiet oppsøkte adressen, forteller Soma.

Politiet mistenkte at mannen var blitt drept etter observasjoner som patruljen gjorde på stedet da de fant avdøde.

– Opplysninger i forbindelse med obduksjonen støtter hypotesen om at avdøde er blitt drept, avslutter Soma.