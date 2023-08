Ny VG-måling: Erna holder unna for Jonas

Høyre beholder forspranget til Ap, knappe to uker før kommunevalget. Høyre kan bli størst for første gang på 100 år.

Det viser VGs ferske kommunevalgmåling, som Respons Analyse har utført.

Her er hovedfunnene i målingen:

Høyre faller forsiktig videre fra toppnivåene i sommer over 30 prosent, men beholder et relativt stort gap ned til Ap: 27,0 prosent for Høyre mot 20,9 for Ap.

Rødt er nede i 3,1 prosent etter å ha vært opp mot fem i vår.

Sp står for det største fallet fra vår forrige måling: Fra 9,9, til 7,7 prosent og er nær halvert siden kommunevalget for fire år siden da de fikk 14,4 prosent av stemmene.

Frp faller også i oppslutning fra 12 til 10,7 prosent.

Gruppen «andre»: 0,8 prosent til Norgesdemokratene, 0,4 prosent til Konservativt, 0,3 til Sentrum, 0,2 til Liberalistene, 0,1 til Folkets Parti FNB og 1, 3 til ulike lokale lister.

Den store nasjonale prestisjekampen før kommunevalget 11. september, er om det er Ap som kan feire at de har vært største parti i 100 år:

Siden stortingsvalget i 1924 har Arbeiderpartiet vært Norges største parti ved hvert eneste valg.

Eller:

Om Høyre kan dra Ap ned fra tronen som største parti og feire at de etter 100 år som lillebror, kan feire at Høyre har blitt største parti.

KAMPEN I VALGKAMPEN: Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kan bli historiske. Hun som første Høyre-leder på 100 år som opplever at Høyre blir større enn Ap i valg. Han som første Ap-leder på 100 år, som ikke leder det største partiet i landet i et valg.

Solberg håper på full storbypott

Erna Solberg gleder seg.

– Vi ligger veldig stabilt på målingene for tiden og det er en god oppmuntring inn mot de siste fjorten dagene, sier Solberg.

Konfrontert med at trenden er forsiktig fallende svarer hun:

– Vi er største parti og det er ganske stort avstand til Ap og bredt borgerlig flertall. Det innebærer at det er er stor sjanse for å kunne overta mange av de store byene og få mange ordførere. Det er det som er ambisjonen i et kommunevalg.

– Hvor mange storbyer håper dere på?

– Vi har ikke sagt et tall, men vi ønsker oss jo selvfølgelig helst alle. Det kan være urealistisk å tro på at vi kan banke inn alle steder, men vi har sjanse alle steder.

GAP: Solberg har opplevd fall i partiets oppslutning siden i sommer, men Støres Ap klarer foreløpig ikke å tette gapet opp til hovedkonkurrenten.

– Det er rimelig stor sannsynlighet for at Høyre blir største parti ved årets valg. Det må skje noe, hvis Ap skal ta igjen det på den korte tiden som er igjen, sier Thore Gard Olaussen, ansvarlig for målingen i Respons Analyse.

Han sier det er mulig, men at Ap i litt mindre grad enn før kan håpe på at de blir reddet av usikre velgere.

– De har ikke så mange på gjerdet, altså velgere som ikke har bestemt seg: Det er nå i underkant av 20 prosent, noe som er mindre enn i vår, sier Olaussen.

Stort sprik

Høyre og Ap faller begge på snittet til meningsmålingsnettstedet pollofpolls.no i august.

Høyre har gått fra 30,1 prosent på denne snittberegningen i starten av august, til 28,5 prosent nå.

Ap går fra 21,4 til 20,3 prosent i samme periode.

Men det er et visst sprik på målingene nå: Høyre har fått et brattere fall i målingene som Kantar utfører for TV 2. Hos VG/Respons Analyse har Høyre er mer jevnt dalende kurve.

For Ap spriker målingene de siste to ukene mellom 18,4 prosent og 22,7 prosent.

INNSPURT: Arbeiderpartiet har bare to uker på å øke oppslutningen. På Sandsli bo- og aktivitetssenter hilste Støre på en kvinne som har levd i mye flere uker enn det, nemlig 106 år gamle Judith Solberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) påpeker at gapet mellom Høyre og Ap har blitt mindre.

– Den tendensen kan motivere oss, sier han til VG.

– Vi er tre uker inn i valgkampen. Ap pleier å få et løft når valget nærmer seg. Men det får dere ikke nå?

– Det er to uker igjen. Jeg har tro på at vi kan få et løft. I flere kommuner er det veldig lovende, fra Tromsø i nord til Arendal i sør, sier Støre.

Han mener de to siste ukene blir spennende – og lover å bruke all sin kraft for å skaffe Ap et bedre resultat.

– Dette valget er viktig for folk. Veldig mange som jobber i kommunal sektor skal velge arbeidsgiveren sin. Hvis du jobber i helsesektoren, skal du da velge en arbeidsgiver som vurderer å sette deg ut på anbud, med fare for at lønnen går ned og pensjonen blir svakere? sier Støre.

IKKE TILFREDS: Statsminister Støre leser VGs ferske meningsmåling. Det førte ikke til spontan jubel.

Rødt: – For dårlig

Den siste uken har SV vokst fra 8,6 til 9,3 prosent oppslutning. Partiet henter ifølge Olaussen stemmer fra Rødt, som ender på lave 3,1 prosent. For en uke siden hadde Rødt støtte fra 4,3 prosent av velgerne.

– Dette er for dårlig, skriver Rødts partileder Marie Sneve Martinussen i en tekstmelding til VG.

– Vi skal gjøre et bedre kommunevalg enn sist og vippe flertallet i riktig retning slik at Høyre og Frp holdes unna makt, og vi hindrer et privatiseringsskred i velferden og økte forskjeller, legger hun til.

Rødt fikk 3,8 prosent av stemmene i forrige kommunevalg.

DE MISTER VELGERE: Sp og Rødt faller i dagens partimåling før kommunevalget. Her er partilederne Trygve Slagsvold Vedum og Marie Sneve Martinussen etter en debatt i Arendal tidligere i august.

Sp: Nær halvert

Også Senterpartiet sliter og er nær halvert siden kommunevalget i 2019, da de fikk 14,4 prosent av stemmene. I VGs måling tirsdag får de 7,7 prosent – ned med to prosentpoeng fra forrige VG-måling sist uke.

Sp-nestleder og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier at partiet sikter høyere enn dette.

– Vi arbeider for et høyere resultat enn dette i valget. Og jeg opplever et godt driv når jeg snakke med listekandidatene våre, skriver hun i en SMS til VG.

Sp har egne lister i de aller fleste kommunene, og 8000 kandidater som stiller til valg, opplyser hun.

– Alle er klare til å jobbe for tjenester nær folk. Nå jobber vi på fram mot valget for å løfte oss, skriver Tvinnereim.

Dette viser målingen

Høyres og Aps oppslutning holder seg relativt stabilt fra forrige måling. Høyre går ned fra 27,4 til 27 prosent, mens Ap går frem fra 20,5 til 20,9 prosents oppslutning

Avstanden mellom Høyre og Ap har krympet fra 6,9 til 6,1 prosentpoeng.

Frp, Sp og Rødt faller alle på målingen. Frp går tilbake fra 12 til 10,7 prosent, Sp tilbake fra 9,9 til 7,7 prosent og Rødt fra 4,3 til 3,1 prosents oppslutning.

Både MDG og Venstre kan smile for fremgang. Venstre har gått fra 4,4 til 5,4 prosent, mens MDG har gått fra 4,6 til 5,5 prosentpoeng. De står på hver sin side i det dramatiske slaget om Oslo.

KrF og SV går begge frem på målingen. KrF får 4,9 prosents oppslutning og SV får 9,3 prosent. Industripartiet går også frem. Nå har de ifølge målingen 2,4 prosents oppslutning.