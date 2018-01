Sporene politiet er tause om

BRUMUNDDAL (VG) Politiet har intensivert jakten etter svar på hva som har skjedd tobarnsmor Janne Jemtland (36). Det er flere helt sentrale spørsmål som politiet likevel ikke svarer på.

Hvorfor dro Janne Jemtland fra sitt hjem midt på natten? Hadde hun en avtale om å møte noen? Hva gjør at politiet er trygge på at hun forlot sitt hjem klokken 02?

Dette er noen av flere spørsmål som politiet foreløpig nekter å svare på når det gjelder forsvinningen til den 36 år gamle tobarnsmoren.

Det har nå gått 14 dager siden Jemtland forsvant fra sitt hjem, og tross omfattende etterforskningsarbeid, har politiet fremdeles ikke klart å utelukke eller bekrefte noen teorier om hvor hun er eller hva som har skjedd henne.

Fortsatt står noen spor helt sentralt:

** Janne Jemtland ble sist sett hjemme hos seg selv klokken 02.00 natt til 29. desember.

** Over en mil fra hjemmet hennes – og med over en kilometers avstand til hverandre – er det funnet to blodflekker som begge stammer fra den savnede kvinnen.

I går fikk politiet ytterligere bistand i søkene etter 36-åringen. 27 personer fra Sivilforsvaret søkte gjennom dagen i området rundt Jemtlands bolig. Også politimannskap med snøscootere og hundepatruljer deltok i søket. Det ble likevel ikke gjort noen vesentlige funn.

– Vi har flere teorier knyttet til hva som har skjedd med Janne, og vi har flere teorier om hvordan hun har kommet seg til sentrum av Brumunddal, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i går ettermiddag.

Hva teoriene innebærer ønsker han imidlertid ikke å si noe om. Politiet holder kortene tett til brystet, og fremdeles står mange spørsmål ubesvart.

Hva skjedde på bygdelagsfesten kvelden Janne forsvant?

Torsdag 28. desember var Janne Jemtland og ektemannen på bygdelagsfest på forsamlingshuset Veldrom. Politiet nekter å svare på noen spørsmål knyttet til festen, og opplyser at deres fokus ligger på Jannes bevegelser etter klokken 02.

185 gjester var påmeldt, og flere av dem har til VG beskrevet festen som en «vanlig bygdelagsfest» med mat, dans og god stemning. Av de 185 påmeldte gjester skal nesten alle ha møtt opp. Jannes bror Terje Opheim har fortalt at han fikk flere videoer tilsendt av søsteren på Snapchat gjennom kvelden. Ifølge Opheim var hun tilsynelatende i perlehumør.

Var hun involvert i noen konflikter i timene før hun forsvant?

Heller ikke dette spørsmålet har politiet ønsket å gi noe svar på. De nekter å gå i detaljer på hva Janne har foretatt seg i timene før hun forsvant fra sin bopel.

Hvorfor dro hun hjemmefra?

Janne og ektemannen forlot bygdelagsfesten i taxi en gang utpå natten. Det er fremdeles ukjent hvorfor tobarnsmoren forlot sitt hjem etter at hun var kommet hjem fra festen.

Hvem så henne sist?

Den siste observasjon av Janne Jemtland var ved hennes hjem i Brennlia. Politiet ønsker ikke å svare på hvem som så tobarnsmoren sist.

Hvorfor er politiet så trygge på at hun forlot hjemmet sitt klokken 02?

Politiet har ved flere anledninger sagt at de har kontroll på Janne Jemtlands bevegelser frem til klokken 02, men de ønsker overhodet ikke å svare på hva eller hvem de baserer dette på.

Har politiet gjort andre funn enn blodspor og mobilaktivitet i saken?

Politiet opplyser at det hele tiden gjøres undersøkelser etter tips om mulige funn, men de ønsker ikke å utdype hvilke konkrete funn som er gjort utover blodsporene og mobilsignalet fra basestasjonen i Brumunddal sentrum.

Har politiet brukt spesialtrente likhunder i søket?

Hundepatruljer har blitt brukt i søk på flere områder, deriblant ved de to stedene det er funnet blodspor etter tobarnsmoren og ved hennes hjem . Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden vil ikke gå i detaljer på hvilke type hunder det er snakk om.

Bruker politiet skjulte etterforskningsmetoder?

Politiadvokaten vil ikke gå i detaljer på hvilke typer etterforskningsmetoder de bruker. Han sier at deres hovedfokus nå er taktisk etterforskning.

Har politiet undersøkt spesifikke kjøretøy?

Politiet har opplyst at de har kontroll over kjøretøy i Brumunddal sentrum den aktuelle natten, men de ønsker ikke å svare på om noen spesielle kjøretøy har blitt undersøkt.

– Jeg vil ikke gå i detaljer på de nærmere undersøkelsene av gårder, bopeler, biler og alle andre undersøkelser vi gjør, sa politiadvokat Eynden torsdag.

Er noen avhørt flere ganger?

Politiet ønsker hverken å si noe om hvem som er avhørt, hva som har kommet frem i avhørene eller hvor mange avhør som er gjort.

