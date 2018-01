TØFF OPPLEVELSE: I denne snøhaugen ble en 9 år gammel jente funnet. Foto: Roger Neumann

Jente (9) ble måkt inne i snøhule: – En tøff opplevelse for henne

Publisert: 17.01.18 08:51

INNENRIKS 2018-01-17T07:51:13Z

SKIEN (VG) En 9 år gammel jente ble i går ettermiddag måkt inne i en snøhule i Skien, opplyser politiet.

– Hun lekte i en snøhule og samtidig kom det en brøytebil og fylte åpningen med snø. Snøhulen var i et boligområde i nærheten av boligen til familien, sier politiets operasjonsleder, Vidar Aaltvedt.

Hendelsen skjedde klokken 16.00 tirsdag ettermiddag og politiet ble varslet om hendelsen klokken 23.00.

Tøff opplevelse

Til Varden sier moren at det var en tøff opplevelse for både familien og jenta selv.

– Det er tøft for hele familien og spesielt var det en tøff opplevelse for henne. Jeg hørte jo brøytebilen og jenta vår pleier aldri å gå av sted uten å si ifra hvor hun går. Jeg kom til å tenke på snøhula hun hadde nevnt, grep en spade og begynte å grave, sier hun til avisen.

Begravet i snøhulen

Ifølge politiet var det ingen som så hendelsen, men jenta ble savnet av sine foreldre.

– De fattet raskt mistanke om at hun kunne være begravet i snøhulen sin. Man antar at det tok cirka tretti minutter å grave henne fram.

Foreldrene gravde jenta ut

Politiet opplyser at jenta var forskrekket, men at hun heldigvis ikke hadde pådratt seg skader.

– Det var foreldrene og naboer som gravde jenta ut av snøen, sier Aaltvedt.

Aaltvedt forteller at politiet vil advare mot å leke i brøytekanter og på plasser der brøytebiler tipper snø. Det er en advarsel moren til jenta deler.

– Selv om man er forsiktig, så kan uhell skje. Det blir en påminner om viktigheten av å være oppmerksom på farene rundt brøyting og store brøytemaskiner. Jeg håper at folk tenker seg om og snakker med barna sine om farene ved dette. Jeg er så takknemlig for at det gikk bra og at hun ikke fikk noen skader, sier moren, sier hun til avisen.

Har du opplysninger om hendelsen ta kontakt med VGs journalist her

Mistenker ikke uaktsomhet

Aaltvedt opplyser at politiet ikke mistenker at sjåføren av brøytebilen har vært uaktsom.

– Sånn som saken er opplyst for oss nå, så er det ingen ting som tilsier at han har vært uaktsom.

Moren til den 9-år gamle jenta forteller til Varden at hun ikke klandrer sjåføren.

– Inngangen til snøhula var som sagt nede i grøfta. Sjåføren kunne ikke på noe måte ha sett at det var noen i hula. Han kan ikke klandres.

Fortsatt mye brøyting

Anne Spånem, kommunikasjonssjef i Skien kommune, sier at det gjenstår mye restbrøyting etter gårsdagens heftige snøfall .

– Vi må prøve å gi plass til parkering, forbikjøring og møteplasser, utdyper hun.

Samtidig er det bra vær og sikkert mange barn som vil ut og leke i snøen.

– Så pass på barna, oppfordrer Spånem.

Hun opplyser at det fortsatt er rundt 200 husstander i Skien som ikke har fått tilbake strømmen. På det meste var det 1700.

– De må blant annet sprenge trær for å få dem unna kraftlinjer, forteller kommunikasjonssjefen.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!