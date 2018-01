Foto: Mikalsen, Helge

Ap: Har mottatt over «et tyvetalls» varsler mot flere personer

Publisert: 23.01.18 12:05

Partisekretær Kjersti Stenseng gir etter og går nå ut med et omtrentlig antall på hvor mange varsler partiet har mottatt. Men Stenseng vil fortsatt hemmeligholde hvor mange varsler de har fått mot Trond Giske

– Arbeiderpartiet har mottatt et tyvetalls varsler siden midten av desember. Varslene er rettet mot flere personer på ulikt nivå i organisasjonen, sier Stenseng til VG.

På spørsmål fra VG om hvor mange av varslene som gjelder Trond Giske, svarer Stenseng at det vil hun ikke kommentere.

Stenseng har en rekke ganger blitt bedt av mediene om å svare på spørsmål om antall varsler, men nektet å gi noen opplysninger om dette. Stenseng har forklart dette med hensynet til varslerne.

– Det viktigste for Arbeiderpartiet i behandlingen av varselsaker om seksuell trakassering er å ivareta de berørte. Det er et hensyn vi har valgt å sett aller høyest. Vi ønsker ikke å legge skjul på at vi mottar og behandler varslersaker fortløpende hos oss. Men vi tror varslere føler trygghet ved at de ikke leser om at deres varsel har kommet inn i media, derfor ønsker vi ikke å gå ut med et konkret antall, sier Stenseng til VG.

– Hvor mange varslere har overfor dere gitt uttrykk for at de ikke ønsker at dere skal gå ut med eksakt antall varsler?

– Vi har samtaler med varslere som sier at de ikke vil at dette skal rapporteres til media og ikke ønsker oppmerksomhet om sin sak, sier Stenseng.

Tidligere tirsdag gikk flere av kvinnene som har varslet mot Trond Giske ut i VG og ba partiet om å offentliggjøre mer informasjon om varslingssakene.

– Jeg tror det heller ville styrket oss som varslere, sier en av kvinnene som har varslet i sakene mot Aps tidligere nestleder Trond Giske.

De kjenner seg på ingen måte igjen i Stensengs beskrivelse av hvilke hensyn hun forsøker å ta.

– Jeg føler at troverdigheten min har blitt forsøkt trukket i tvil gjennom usanne lekkasjer. For både nye og eldre varsler tror jeg det er en fordel å se at vi er flere, du er ikke alene. Det er sikkert ubehagelig for den det blir varslet mot at det opplyses antall, men når andre partier velger å gjøre det så tror jeg de gjør det av hensyn til varslerne, sier en annen av varslerne.