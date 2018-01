GAMLE VENNER: Statsminister Erna Solberg, her mens hun hilser på sin tidligere utenriksminister Børge Brende. Han er nå president i World Economic Forum, som denne uken arrangerer et toppmøte i Davos. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Erna om varslersakene: – At vi har vært åpne om dette, gjør at vi har fått flere varsler

Publisert: 23.01.18 16:56

DAVOS/OSLO (VG) Høyre har, i motsetning til Ap, valgt å være åpne om hvor mange som har varslet partiet om seksuell trakassering. Erna Solberg tror det har gjort det lettere for varslerne i partiet.

– Vår vurdering har vært at skal vi rydde i kulturen, så må vi ha full åpenhet. Det at vi har vært åpne om dette, gjør at vi har fått flere varsler: Fordi flere tør melde når det er andre som har meldt. Jeg tror det bidrar til at vi har senker terskelen.

I snart to måneder har Ap nektet å fortelle hvor mange varsler de har mottatt etter at de første sakene mot partiets daværende nestleder Trond Giske tikket inn i begynnelsen av desember i fjor.

– Ap har valgt å si at de har en annen tilnærming. Jeg vil ikke gjøre meg til dommer over den tilnærmingen, fordi jeg tar Aps ord på at de mener at det verner varslere bedre enn den strategien vi har hatt. Det er to ulike vurderinger. Jeg tenker at man gjør sine valg ut ifra de vurderingene hvert enkelt parti gjør, sier Solberg til VG.



Ap: «Tyvetalls varsler»

Søndag innkalte Høyre til pressekonferanse og la frem tall på nye varslingssaker:

Høyre opplyste om at partiet siden torsdag 11. januar 2018 har fått inn 21 varsler fordelt på 12 personer. Ti av varslene er på Kristian Tonning Riise.

Ap har ved en rekke anledninger nektet å oppgi hvor mange varsler partiet har mottatt den siste tiden.

Tirsdag gikk flere av kvinnene som har varslet mot Trond Giske ut i VG og ba partiet om å offentliggjøre mer informasjon om varslingssakene.

Tirsdag formiddag snudde partisekretær Kjersti Stenseng og gikk offentlig ut med at Ap har fått «et tyvetalls» varsler mot flere personer siden desember.

Ap vil ikke ut med hvor mange av disse varslene som handler om avgåtte nestleder Trond Giske.

Til dette sier Høyre-lederen:

– Nivået på informasjon er deres valg, sier Solberg.

For dårlige rutiner

Solberg sier at Høyres strategi har hatt sine utfordringer:

– Det jages fra journalister hvem som har varslet og det jages mye mot våre folk i Unge Høyre.



Solberg sier åpenhetslinjen gjør at varslingssaker i Høyre er mye i mediene nå.

– Vi har vært bunnløst åpen og ærlig om disse sakene, og da kan bildet bli veldig stort.

Hun erkjenner at rutinene har vært for dårlige.

– Vi har hatt saker som vi har reagert på; vi har hatt et system som vi har trodd har fungert. Det har kanskje også vært soveputen vår, fordi vi åpenbart ikke har hatt gode nok oppfølging av de rutinene i deler av partiet, særlig knyttet til Unge Høyre.

Ulik involvering

Som VG melder tirsdag får ikke den avgåtte Unge Høyre-lederen vite innholdet i varslene og gi sin versjon.

Denne måten å håndtere varsler på står i sterk kontrakt til måten Arbeiderpartiet har valgt å håndtere varslingssakene mot partiets nå avgåtte nestleder Trond Giske.

I Ap har Giske først blitt presentert for innholdet i varslingssakene og hvem som har varslet mot ham, før han deretter har fått komme med sin kontradiksjon i hver enkelt sak. Til slutt skal den gjenværende partiledelsen avgjøre om de mener Giske har drevet med seksuell trakassering i sakene .

– Du har sagt at dere ikke har konkludert i noen saker, men dere har gjort det når det gjelder Tonning Riise?

– Ja, det var basert på det vi visste og at han selv trakk seg etter at Unge Høyre hadde bedt han om det.

Burde stilt spørsmål

– VG skriver tirsdag om en slik sak, hvor varsler-anmeldte Kristian Tonning Riise for ni måneder siden meldte fra til daværende kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter om et tilfelle, knyttet til noe han hadde gjort, som ikke ble fulgt opp, men som nå har endt opp som en varslersak?

– Dette var en del av de områdene vi pratet om på søndag, hvor man burde stilt flere spørsmål. Den gangen var det en sak som ikke var intern i partiet, men en sak som skjedde utenfor partisammenheng, hvor han bad om råd på håndtering i forhold til media. Det var et stoppunkt hvor man kunne stilt flere spørsmål: Det ble bedt om mer informasjon og ikke gitt, og det ble ingen sak.

– Hvor mange av sakene som nå er varslet i Høyre, anser dere for å være veldig alvorlige?

– Det er ulik alvorlighetsgrad, men alle 21 dreier seg om ulike former for seksuell trakassering. Det er jo alvorlig. Jeg sitter ikke inne med hverken navn eller alle detaljer i disse sakene. Det er fordi vi har en gruppe som håndterer dette og som har full informasjon. Det er viktig overfor varslerne at det bare er noen få mennesker som håndterer disse sakene. De skal være trygge for at de er anonyme i vår organisasjon, sier Solberg.