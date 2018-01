FIKK KRASSE SPØRSMÅL: Erna Solberg måtte svare for varsler-saken i Unge Høyre på pressekonferansen onsdag, som egentlig skulle handle om Venstres innmarsj i regjeringen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Jusprofessor: Høyre må vurdere å politianmelde Unge Høyre-saken

Publisert: 18.01.18 12:26

Strafferett-professor Alf Petter Høgberg mener at Høyre må vurdere å politianmelde voldtekts-anklagene i Unge Høyre, uavhengig av om varslerne ønsker det. Men partileder Erna Solberg ønsker ikke å anmelde nå.

Høgberg er professor på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han sier at alvorlighetsgraden i anklagene gjør at politiet også på eget initiativ kan igangsette etterforskning.

Professoren er kritisk til Høyres håndtering i spørsmålet om partiet kan håndtere saken selv, eller overlate den til påtalemyndighetene:

– Det er ikke tenkelig at en slik anklage kan forbigås og overlates til en privat organisasjon å håndtere. Det er å ikke ta sitt ansvar på alvor, sier Høgberg til VG.

Onsdag ettermiddag sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg at partiet ikke vil politianmelde innholdet i varslersakene som partiet nå håndterer etter at Unge Høyre -lederen Kristian Tonning Riise, som trakk seg i forrige uke .

Tonning Riise ble valgt inn på Stortinget fra Hedmark i fjor høst. Han er nå sykmeldt.

Forpliktelse overfor varslerne

Slik begrunner Høyre-lederen hvorfor hun ikke vil politianmelde Unge Høre-saken:

– Vi har etablert en gruppe i partiet som har lovet varslerne at det de forteller i detalj, forblir i denne gruppen. Akkurat nå er vår viktigste forpliktelse overfor varslerne. Men det kan endre seg ut fra hva varslerne selv ønsker. Men vi må huske på at de eier sin egen historie og at de selv bestemmer hvor langt disse historiene skal gå. Så tilbyr vi dem å betale for juridisk bistand som kan gi dem veiledning, sier Solberg til VG.

Dette er varselet

Ifølge Aftenposten er dette innholdet i et av varslene mot den avgåtte Unge Høyre-lederen:

På et fylkesårsmøte i 2014 hadde han skjenket en 16 år gammel jente. Deretter hadde han sex med 16-åringen, som ifølge kilder Aftenposten har snakket med ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Personer som ble vitner til hendelsen forteller at jenta skal ha vært helt ute av seg etterpå fordi hun ikke ønsket å ha sex med Riise.

«Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager», skrev Riise i en SMS til avisen.

Skjerpet etterforskningsplikt

Alf Petter Høgberg sier at Stortinget under Høyre-Frp regjeringen har skjerpet påtalemyndighetens plikt til å forfølge straffbare handlinger.

– Gitt at de beskrivelser som er gjengitt i media medfører riktighet, kan vi stå overfor en sak der fornærmede var ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgang. I slike saker er påtalemyndigheten ikke avhengig av en anmeldelse for å iverksette etterforskning eller ta ut tiltale, sier Høgberg til VG.

Han viser til at politiet i Bergen selv ble anmeldt og etterforsket nylig, for ikke å forfølge grov narkotika-kriminalitet.

Politiet må vurdere

VG har vært i kontakt med statsadvokatembetet i Oslo, og med statsadvokaten i distriktet der det omtalte fylkesårsmøtet i Unge Høyre fant sted i 2014. Ingen av dem er kjent med at det er igangsatt etterforskning.

Torsdag er vurderingen i Oslo-politiet at de ikke igangsetter etterforskning nå, får VG opplyst.

Thomas Frøberg, konstituert førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, sier at påtalemyndigheten ikke er avhengig av anmeldelser for å iverksette etterforskning av voldtekt:

– I noen tilfeller kan påtalemyndigheten ha kommet over såvidt konkrete opplysninger om mulige lovbrudd at an på eget initiativ er pliktig til å iverksette en straffeforfølgning, skriver Frøberg i en sms til VG.

– Riksadvokaten tar ikke stilling til om dette er tilfellet i den foreliggende saken, men forutsetter at politiet vurderer de opplysningene som er kommet frem, legger Frøberg til.

– Ikke riktig å anmelde

Advokat Hege Salomon leder Advokatforeningens gruppe for bistandsadvokater. Hun mener det er riktig av Høyre å overlate spørsmålet om anmeldelse til varslerne:

– Det vil ikke være riktig av partiet å anmelde dersom det er i strid med fornærmedes ønsker. Men det er viktig at fornærmede gir anledning til å snakke med en bistandsadvokat som er helt uavhengig av Høyres interesser, sier Salomon til VG.

Hun legger til at alle som har vært utsatt for overgrep har rett til et gratis møte med en bistandsadvokat for å få veiledning om prosessen videre, i spørsmålet om anmeldelse eller ikke.

Lover samarbeid

Erna Solberg sier til VG at dersom politiet mener at forholdet krever allmenn påtale og starter etterforskning, så vil partiet Høyre samarbeide med politiet.

– Riise er stortingsrepresentant og lovgiver. Er det mulig at denne saken avsluttes uten en vurdering av om dette var straffbare forhold?

– Jeg synes det er kjempevanskelig at han sitter på Stortinget, når Grunnloven sier at man ikke kan slutte der. Vi kan ikke utnevne ham til en posisjon som gjør at han slipper ut av Stortinget. Spørsmålet om konsekvenser i partiet får vi ta når vi har gått fullstendig igjennom saken og snakket med hans fylkesparti.

– Men for meg fremstår dette nå som helt umulig at han skal kunne få tilliten tilbake i vårt parti, sier Erna Solberg.

– Betyr det at han blir ekskludert fra Høyre?

– Det betyr at det ikke er mulig for ham med noen videre politisk karriere etter dette. Vi politikere lever av tillit. Så får vi se hvor langt vi skal gå i reaksjonen, sier hun.

VG har forelagt opplysningene for Kristian Tonning Riise, via hans støtteapparat. Den avgåtte Unge Høyre-lederen er fortsatt sykmeldt og ønsker ikke å gi noen kommentar nå.