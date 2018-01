HYLLET SOM HELT: Tore Hauge fra Rena i Åmot kommune i Hedmark ble hyllet som en helt da han talte «den tause majoritets sak» under dyrerettighetsorganisasjonen NOAHs demonstrasjon mot felling av ulv på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo lørdag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bygdas stemme hyllet under ulvedemonstrasjon

NTB

Publisert: 20.01.18 15:57

INNENRIKS 2018-01-20T14:57:27Z

Blant professorer, politikere og eksperter var det en anleggsarbeider fra Rena som gjorde sterkest inntrykk under en demonstrasjon for ulv i Oslo lørdag.

Tore Hauge fra tettstedet Rena i Åmot kommune måtte ha rådslagning på hjemmebane før han våget å takke ja til å stille opp som ulvetilhenger bosatt i ulvesonen.

– Større enn frykten for ulven er frykten for bygdedyret. Det er bygdedyret som gjør at den tause majoritet forblir taus. Det er frykten for baksnakking og forbigåelser som gjør at flertallet, som er for ulv, ikke våger å si det høyt, sa Hauge i sin appell foran Stortinget.

Blitt truet

Hauge forteller at han og kona flere ganger er blitt truet fordi de sier sin mening.

– Vi har blant annet opplevd at det er blitt dumpet lass med søppel på trappa vår og at folk har gått rundt huset om natten med motorsag. Bare fordi vi mener at det er flaut at ikke ulven skal få leve i et land med så mye natur tilgjengelig, sier han til NTB.

– Det er mange tause stemmer på bygda. Men det er altså et klart flertall for ulv, også i lokalsamfunn der ulven ferdes i nærheten, sier Hauge.

Seks av ti liker ulv

Leder og veterinær Siri Martinsen i NOAH – organisasjonen for dyrs rettigheter, istemmer:

– Til tross for at mediene og politikere i årevis har fremstilt det som om ulven er uønsket av dem som bor i områder med ulv, viser en undersøkelse utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) at flertallet ikke har noe imot ulven. Hele 60 prosent av de spurte liker at ulven er der. Vi mener at det er på høy tid at også disse menneskene blir hørt i debatten, sier Martinsen til NTB.

Flere markeringer

Markeringen foran Stortinget i hovedstaden lørdag ble fulgt opp med tilsvarende markeringer i Bergen, Trondheim, Fredrikstad, Tromsø, Stavanger og Kristiansand.

– Også foran Norges ambassader i Sverige, Sveits, Finland, Estland, Litauen, Kroatia, Sør-Afrika, Frankrike, Latvia og Storbritannia er det markeringer i dag, sier Martinsen, som minner om at Norge har forpliktet seg til å ta vare på utrydningstruede dyrearter gjennom internasjonale konvensjoner.

Loven på ulvens side

Det poenget la også jussprofessor Mads Andenæs vekt på under ulvemarkeringen:

– Loven er på ulvens side, sa Andenæs som slo til med en liten miniforelesning om naturmangfoldsloven, Grunnlovens paragraf 112 og Bern-konvensjonen.

– Dette kan myndighetene ikke se bort fra. Men vårt politiske system har feilet. Det er rimelig klart at tankegangen som styrer dagens vedtak, vil gjelde fram til det ikke er en ulv igjen i Norge. Men vi kan ikke si at det er «hensiktsmessig» eller vise til næringsinteresser for å skyte ulv, når vi har forpliktet oss gjennom internasjonale konvensjoner, og når Grunnloven og naturmangfoldsloven er så tydelig, mener Andenæs.

Tøft for Elvestuen

Stortingsrepresentant Arne Nævra fra SV tror at den nyutnevnte miljøvernministeren og Venstres nestleder Ola Elvestuen skal «få kjørt seg» når ulvepolitikken skal håndteres i møtet med «frykt og næringsinteresser».

– Mitt budskap er at vi skal ta frykten på alvor. Det betyr at vi skal tro på folk og snakke med dem, sier Nævra og forteller om en reise han nylig tok til Romania, et land med 2.500 ulver.

– Jeg intervjuet tre jegere som kunne fortelle at riktignok tar ulven en del hunder og noe husdyr, men mennesker går den ikke etter. Det skjer ikke, sier han.

Om den nye miljøvernministeren sier Nævra at Elvestuen skal få en sjanse.

– Men nå er han altså i ekteseng med Høyre og Fremskrittspartiet, og det vil by på store problemer. Han kommer til å få dette midt i ansiktet, sier Nævra.