SULTEN: Denne lille krabaten besøkte familien Erøy i flere dager før de skjønte hva som foregikk. Foto: PRIVAT

Lurte på hvem som stjal kattematen – så oppdaget de rådyret utenfor døren

Publisert: 10.01.18 21:09

Lise Erøy undret seg over hvordan all kattematen forsvant så fort. Søndag fikk hun og familien øye på et rådyr som forsynte seg.

– Jeg hadde tenkt en stund på at kattene spiste så voldsomt med mat for tiden, og skjønte ikke helt hvorfor. Vi har hund også, men han har aldri vært interessert i kattemat, forteller Lise Erøy fra Hærland utenfor Mysen i Eidsberg kommune i Østfold.

Mysteriet ble oppklart på søndag, da familien oppdaget hvem det var som forsynte seg grovt av kattematen.

– Det var mannen min og sønnen min som så det. Så de tok frem kamera og fikk filmet og snappet. Det var veldig gøy, forteller Erøy til VG.

Familien bor på gård, og har jorder og skog på alle kanter. Det er med andre ord ikke første gang familien får besøk av rådyr eller andre skogsgjester, men de har ikke opplevd at dyrene har kommet så nære før nå.

– Vi har hatt rådyr og elg i hagen flere ganger, det er ganske vanlig her. Men oppe på trappen har de ikke vært – de må opp et trinn og helt inn til døren, så det har jo jobbet litt.

Rådyret har ikke sluttet med besøkene etter at Erøy-familien oppdaget det. Det plager likevel ikke Lise nevneverdig.

– Vi har jo litt større forbruk av kattemat enn vanlig, men det er bare koselig, forteller hun.

