Én av tre kvinner jobber deltid – de fleste har ikke barn

NTB

Publisert: 10.01.18 07:26

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn småbarnsmødre.

– Deltidsandelen blant småbarnsmødre gikk opp når vi fikk til full barnehagedekning. Det som er helt uforståelig, er at kvinner som ikke har barn – eller barn over 16 år – jobber mer deltid enn småbarnsmødrene. Det betyr bare at vi har hatt en enorm økonomisk vekst, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til Dagens Næringsliv .

Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år.

– Det er mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller gå og shoppe på CC Vest enn å jobbe. Det er ikke bærekraftig. Dessuten skjønner jeg ikke hvorfor de vil gjøre det. De taper pensjonspoeng og sitter igjen alene den dagen mannen stikker fra dem, sier Bratten til DN i forbindelse med NHOs årskonferanse.

Verdien av arbeid er overskriften på årets NHO-konferanse. Bakteppet for konferansen er en rekke advarsler om at bærekraften i velferdsstaten er truet hvis ikke yrkesdeltakelsen økes.

