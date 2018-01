Slik ser det ut med petroleumsproduktet flytende på vannet i Vågsøy. Foto: Brannsjefen i Vågsøy Kim Hjelle

Populær badestrand i Vågsøy tilgriset

Publisert: 28.01.18 16:31

INNENRIKS 2018-01-28T15:31:39Z

Den idylliske stranden Refvika i Vågsøy i Sogn og Fjordane er tilgriset med petroleumsprodukter.

Det opplyser Alarmsentralen i Florø. Det var NRK som først omtalte saken.

– Vi har ikke konstatert hva det er for noe, men det er en diesel- eller parafinlignende væske, sier Dan Inge Gjesdal, som er vaktleder ved Alarmsentralen i Florø til VG.

Han forteller at området som er rammet i utgangspunktet var en sirkel på tusen meter i diameter, men at det har skrumpet noe inn.





Refviksanden er en populær badestrand.

– Norges fineste, mener vaktleder Gjesdal.

Også biler og hus er tilgriset.

– Det er kommet ned fra takrennene og dieselfilm på glassrutene på bilene. På et eller annet tidspunkt har det vært petroleumsprodukter i luften, sier Gjesdal.

Han opplyser at de blant annet har vært i kontakt med kontrollrommet på Sola og at de der har fått beskjed om at eventuelt flydrivstoff skal dumpes i minst 6000 fots høyde. Da vil drivstoffet fordampe og ikke nå bakken.

– De trodde det var lite sannsynlig at dette hadde skjedd, sier Gjesdal.

– Men hvis det er i takrennene må det ha kommet fra oven?

- Du har et poeng, sier Gjesdal.

- Det jobbes nå med å finne kilden. Brannvesenet er på plass og undersøker om det kommer fra grøfter og eventuelt hvor de grøftene begynner for å finne ut hvor det kommer fra, sier Gjesdal og legger til at også politiet er involvert.

– Vil fordampe

– Slik det ser ut nå er det spredt over et så stort område at mesteparten vil fordampe før en rekker å samle inn, men det vil ta noen dager, sier Gjesdal.

På den måten vil problemet sannsynligvis løse seg selv.

– Men det er en sterk eim av diesel i lokalsamfunnet der oppe, sier vaktlederen.