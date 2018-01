– DREPT: Politiet mener ektemannen har drept Janne Jemtland. Foto: Fredrik Solstad/VG

Venninner om Janne: – Varm og inkluderende

Publisert: 15.01.18 14:26

INNENRIKS 2018-01-15T13:26:07Z

BRUMUNDDAL (VG) Janne Jemtland (36) blir beskrevet som en varm og utadvendt dame med et stort hjerte for menneskene hun var glad i.

– Hun var god med vennene sine, og var flink til å ta seg av andre mennesker, sier en venninne av Jemtland til VG.

Venninnen har vært på flere turer med tobarnsmoren. Flere venninner VG har vært i kontakt med, tegner et bilde av en varm og inkluderende dame som hadde et stort hjerte for andre mennesker.

36-åringen beskrives som svært sosial og utadvendt, og på fest var det alltid hun som snakket mest. Hun hadde godt humør og beskrives som en blid dame med konkurranseinstinkt.

– Det gikk alltid i hundre med Janne, sier venninnen.

Har teori om drapshandlingen

Janne Jemtland ble savnet 29. desember . Denne natten skal hun ha forlatt hjemmet sitt i Brumunddal ved 02-tiden. Fredag ble hennes ektemann i 40-årene siktet for drap. Et snaut døgn senere ble funnet gjort i Norges største elv.

Politiet mener det er den savnede tobarnsmoren de har funnet, men avventer svar på ID-undersøkelse før de med sikkerhet kan stadfeste dette. Obduksjonen finner sted i dag.

Etter det Hamar Arbeiderblad erfarer tok politiet i helgen også med seg den drapssiktede ektemannen til flere steder som er sentrale i politiets etterforskning. Ifølge avisen ble han blant annet tatt med til funnstedet ved Glomma i Våler lørdag kveld. Politiet har ikke bekreftet opplysningene.

Politiet har allerede siktet ektemannen i 40-årene for forsettlig drap, men det kan bli aktuelt å utvide siktelsen.

– Ektefellen var den som meldte Janne savnet. Da hadde han status som vitne. Dette er en overtredelse av straffelovens bestemmelser om falsk forklaring, sier politiadvokat André Lillehovde Van der Eynden søndag.

Politiet har nå en teori om hvordan ektemannen skal ha drept tobarnsmoren, men de ønsker ikke å kommentere noe rundt dette – heller ikke om de har funnet noe motiv for drapet.

– Vi besitter en teori som danner grunnlag for en drapssiktelse. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljene rundt dette, sier politiadvokaten.

– En oppegående dame

Den 36 år gamle tobarnsmoren er født og oppvokst i Brumunddal. Hun og den nå drapssiktede ektemannen har bodd flere år i Frankrike , men vendte etterpå tilbake til barndomsbyen til dem begge.

Venner forteller at Janne var glad i å være ute i naturen, og at hun ofte tok med familien ut på skiturer i skog og mark.

Charles Støeng kjente både Janne og ektemannen. Støeng har lang fartstid i Fremmedlegionen, og hadde på et tidspunkt ansvar for sikkerheten til alle skandinaver i legionen.

Støeng tjenestegjorde i samme regiment som Jannes ektemann da sistnevnte vervet seg på midten av 90-talle t. Støeng var da sersjantmajor. Jannes ektemann var menig.

Støeng, som har tjenestegjort i mange år i Iran, kjenner paret best fra sosiale sammenhenger i Norge.

– Janne var hyggelig og vennlig. En oppegående dame. Jeg har ikke et negativt ord å si om henne. Jeg stiller meg helt uforstående til denne situasjonen, sier Støeng til VG.

– Traumatisk

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier at parets to barn har det tøft.

– De har hele tiden blitt realitetsorientert om situasjonen, men det er klart at det var tøft for dem å få beskjed om funnet på lørdag, sier hun.

Hun forteller at parets to barn blir ivaretatt av venner og familie.

– Først mister de mor, deretter mister de på mange måter også får. De mister begge foreldrene på en dramatisk måte, og jeg kan ikke tenke meg noe mer traumatisk i et barns liv. Det er umulig å forestille seg, sier hun.

Den drapssiktede ektemannen i 40-årene godtok søndag kveld varetektsfengsling i fire uker.

– Slik situasjonen er nå så at aksepterer han at politiet trenger tid til å etterforske saken, sier forsvarer Ida Andenæs.