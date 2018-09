MOTSTAND: I Rogaland har det vært demonstrasjoner mot bompenger. Foto: BERIT ROALD / SCANPIX

Grovt hærverk mot tre bomstasjoner i Rogaland

INNENRIKS 2018-09-30T11:18:01Z

– Dette er nok gjort av noen som ikke liker bompenger. Det er å gå litt langt, sier etterforskningsleder Sveiung Ihle i Sør Vest politidistrikt. Politiet etterforsker hærverk mot tre bomstasjon som skal i drift i morgen klokken 07.

NTB

Publisert: 30.09.18 13:18 Oppdatert: 30.09.18 14:09

Hærverket skjedde på bomstasjonene ved Gamle Ålgårdsvei, Solasplitten ved avkjøringen til Forus Vest og Heigreveien.

– To av stasjonene er i Sandnes og en i Sola.

Det var en drosjesjåfør og en politipatrulje som oppdaget at noen har tuklet med stasjonene.

– Det skjedde mellom klokken 03 og 05 i natt. Dette er å gå for langt, sier etterforskningslederen som sier at tanken om at noe kunne skje med bomstasjonene har slått ham.

–Det er helt uakseptabelt.

Han har hatt etterforskere ute på de tre stasjonene og er overrasket over at det ikke finnes overvåkningskameraer som filmer selve stasjonen.

– Det er kameraer som filmer biler fra begge veier. Det er rart det ikke tas videoopptak av selve stasjonen. Det gjør at vi er avhengige av vitner og spor. Vi har sikret deksler og avtrykk. Med dagens teknologi kan vi finne mye, sier Ihle.

Operasjonsleder Brit Randulff er sikker på at det ikke er tilfeldig at hærverket skjedde i natt.

– Det er en systematikk og et organisert preg over dette. Det er neppe tilfeldig at det skjer dagen før bompengeinnkrevingen begynner, sier Randulff.

Alle de tre bompengestasjonene har fått selve sidepanelet brutt opp.

– Ledningene har blitt tent på og det har vært røykutvikling.

Ingen er så langt pågrepet for ugjerningene, og politiet er interessert i tips fra publikum.

Den omstridte bompengeringen settes i drift fra midnatt til natt til mandag, og rushtidsavgiften i Rogaland skal innføres klokka 7 mandag morgen.