KrF-nestlederen prøvde å overtale Hareide

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad forsvarer at han heller vil gå i en regjering med Frp enn Ap og Sp. Og innrømmer at han prøvde å snu sin egen partileder.

Det er bare en måned til KrF må ta sitt skjebnevalg på et ekstraordinært landsmøte og splittelsen i partiet går fra partiledelsen og ned til grasrota.

– Mener du at det er bra at dere i partiledelsen er så åpne på at dere er så splittet?

– Du kan sikkert si at det beste er om alle tre hadde pekt på det samme. Samtidig vet vi at i KrF er det ulike synspunkter på dette. Da må vi bruke det som en styrke, sier KrF-nestleder Ropstad til VG.

Ville snu Hareide

Hareide kom fredag med sin sjokkbeskjed til KrF: Han vil heller i regjering med Ap og Sp enn Høyre, Venstre og Frp. I tiden før hadde han hatt mange private samtaler om valget med sine nestledere, som begge er uenige med ham.

– Har du prøvd å overtale ham?

– Jeg har jo prøvd å argumentere for hvorfor jeg mener det ville vært lurt å sondere med dagens regjering først, svarer KrF-nestlederen.

– Så det er et ja?

– Ja. Samtidig har jeg stor respekt for at Hareide landet som han gjorde, sier Ropstad.

Derfor vil han ha Erna Solberg

Torsdag går turen til Vennesla med Knut Arild Hareide , på den første stoppen i KrF-ledelsens Norges-turné. Nå skal grasrota få si sitt.

– At vi reiser rundt og klarer å argumentere saklig for ulike syn, og lever godt sammen som partiledelse samtidig, det tror jeg viser at det er politikken som er viktigst, sier Ropstad.

– Jeg har vært ganske trygg på mitt valg. Jeg mener at vi i løpet av fem år har fått veldig gode gjennomslag sammen med Høyre, Frp og Venstre, sier Ropstad.

Han peker på lærernormen, kontantstøtten, bistandsbudsjettet og at de stoppet forslaget om tidlig ultralyd.

– Derfor mener jeg det ville vært naturlig å først gjøre en sondering med dagens regjering, med Erna Solberg. Vi pekte på henne før valget, hun er en god statsminister og vi vet at både våre medlemmer og velgere liker henne, sier Ropstad.

Kunne vært statsråd i regjering med SV

I motsetning til Ropstad åpner KrF-lederen for et tett samarbeid med SV .

– Hva er ditt forhold til SV? Kunne du vært statsråd i en regjering med SV?

– Nå er det tidlig å dele ut statsrådsposter, men ja, det kunne jeg vært, sier Ropstad.

– Kan du argumentere for hvorfor Hareide bør fortsette som partileder hvis dere ender opp med å gå til høyre?

– Han er en veldig dyktig politiker og leder. En raus, god leder som har stor tillit i partiet. Gitt at en har ulike syn på saken, er det også en styrke at han leder partiet videre. Fordi han vil ha høy troverdighet i alle deler av partiet, svarer KrF-nestlederen.

– Hva er din beskjed til dem som ber ham gå av?

– For det første så er han partilederen vår, og det kommer han til å være til han eventuelt sier noe annet på landsmøtet i april. Jeg håper dette ikke blir en debatt om leder, men en åpen og god debatt om retning, svarer Ropstad.