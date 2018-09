JUBLER: Et flertall av KrFU-politikerne er positive til et regjeringssamarbeid med Høyre, Venstre og Frp. Bildet viser jubelscener etter at det endelige resultatet ble klart, med 47 stemmer for et regjeringssamarbeid. Foto: Helge Mikalsen, VG

KrFU sier ja til regjeringssamarbeid

GARDERMOEN (VG) Mens ja-siden jubler, er det nesten like mange som er skuffet etter den svært jevne voteringen under landsmøtet til ungdomspartiet.

KrFU sier ja til at moderpartiet skal samarbeide med den sittende regjeringen. KrF skal stemme over det samme spørsmålet neste helg.

– Jeg håper KrF er mer fornuftige enn KrFU, sier en skuffet Simen Bondevik etter lørdagens votering under landsmøtet til ungdomspartiet.

KrFU-politikeren fra Akershus er en av de mange som taler mot et samarbeid med den sittende regjeringen.

Han mener Frp er på kollisjonskurs med KrFs politikk.

På vei ut fra møtesalen møter VG ungdomspolitikeren mens han meddeler resultatene til bestefar Kjell Magne Bondevik over høyttaler i telefon.

På spørsmål fra VG ønsker ikke Kjell Magne Bondevik å svare på om han mener moderpartiet bør lytte til KrFU.

Lang debatt

Debatten i forkant av voteringen viste et splittet KrFU. Det var nærmest like mange representanter som gikk på talerstolen med oppfordring om å stemme mot, som å stemme for regjeringsdeltagelse.

Etter den splittede debatten falt den endelige stemmegivningen på 47 mot 33 av totalt 80 stemmer.

Det betyr at ungdomspartiet mener KrF bør gå inn i et regjeringssamarbeid med Høyre, Venstre og Frp.

Voteringen fra KrFU kommer én uke før moderpartiet selv skal stemme over spørsmålet. I november skal landsstyret møtes igjen for en endelig avgjørelse.

Sier ja til samarbeid

Lørdag debatterte ungdomspolitikerne over moderpartiets veivalg i norsk politikk fram mot neste stortingsvalg.

Både KrFU-leder Martine Tønnessen og andre nestleder Olaus Trygve Bjuland fra Rogaland stemte for regjeringssamarbeidet.

Ja-siden argumenterer for at de vil ha KrF inn i regjering ettersom de mener partiet dermed vil få mer gjennomslag og påvirkningskraft. De ønsker et samarbeid slik at de kan dra regjeringen lenger inn mot sentrumspolitikken.

Påtroppende første nestleder Nikolai Berlund Skogan er imidlertid mot et samarbeid med den sittende regjeringen.

– Hvordan skal vi få tillit fra velgerne, hvis vi ikke holder det vi lover?

KrFU-leder sier ja

KrFU-leder Martine Tønnessen var tidlig på banen med å gå ut med sitt syn på samarbeidsspørsmålet.

– Jeg vet det vil være veldig mange ulike syn i salen. Men for meg personlig har saken vært enkel. Jeg mener vi må i regjering, sa hun ifølge Vårt Land under åpningen av landsmøtet fredag.

Under debatten før voteringen lørdag, var hun også tydelig i sin tale.

– Vi bør gå for et samarbeid. Det er for at KrF skal få mest mulig innflytelse og gjennomslag for vår politikk.

I forkant av lørdagens votering hadde KrFU-lederen spådd at det ville komme til å bli jevnt.

I august var det knapt flertall i KrF-ungdommens landsstyre for å fortsette som nå, i opposisjon og utenfor regjeringen med Høyre, Frp og Venstre.

Geografiske forskjeller

Fylkeslagene i Hordaland, Rogaland og Agder er de som er mest positive til å gå inn i et samarbeid med den sittende regjeringen. Det er også disse fylkeslagene som er tyngst representert under landsmøtet.

Representantene fra Østlandet og andre deler av landet ønsker at partiet forblir i opposisjon.

Fredag kveld møtte statsminister Erna Solberg (H) opp under landsmøtet til KrFU. Statsministerens tilstedeværelse skapte reaksjoner, og ble også nevnt under debatten lørdag.