Dette frykter Interpol-presidenten

GRAND HOTEL (VG) Den kinesiske Interpol-presidenten frykter cyberkriminaliteten og mener en god balanse mellom politiarbeid og menneskerettigheter er viktig.

Da kineseren Meng Hongwei (64) ble valgt Interpol -president i november 2016, reagerte både Human Rights Watch og Amnesty.

Hjemme i Kina er Hongwei viseminister for offentlig sikkerhet. Han har 40 års politierfaring i landet med nærmere 1,4 milliarder innbyggere.

For en fireårsperiode leder han nå verdens største internasjonale politiorganisasjon, med 192 medlemsland. FN har 193.

Amnesty kalte utnevnelsen «svært bekymringsfull». Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen har Kina over lang tid prøvd å bruke Interpol for å arrestere dissidenter og flyktninger som oppholder seg utenlands.

FAKTA: Interpol Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon, etablert i 1923, har som formål å sikre og fremme best mulig samarbeid mellom politiet i medlemslandene, og å opprette og utvikle institusjoner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Interpol er særlig fokusert på organisert kriminalitet. Organisasjonen er mest kjent for sine «Red notice» , internasjonale etterlysninger av personer ulike lands politimyndigheter mener har begått kriminelle handlinger. Interpol sender ikke ut arrestordrer. Kilder: Store Norske leksikon og Interpol.int

– En god balanse er viktig

VG møter Hongwei på fasjonable Grand Hotel i Oslo, hvor han sitter sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård i et møterom i syvende etasje.

– Norge er ikke stort, men kan spille en viktig rolle for Interpol, ikke bare økonomisk, men også når det gjelder konkrete aktiviteter. Mange land kan lære mye av Norge, sier Hongwei.

Han har tid til en prat om norgesbesøket, internasjonal kriminalitet og menneskerettigheter, før det bærer opp til Ekebergrestauranten sammen med norske polititopper. Tidligere hadde han besøkt Politihøgskolen og Kripos.

På spørsmål om hva som er viktigst, overholde menneskerettigheter eller å bekjempe kriminalitet, svarer Hongwei følgende via sin kinesiske tolk:

– Når man håndterer all slags kriminalitet, må man også håndtere relasjonen mellom politiarbeid og menneskerettigheter. Man kan ikke unngå det spørsmålet. Faktisk er dette nevnt av mine forgjengere og det står i klartekst i vår konstitusjon at vi skal følge menneskerettighetserklæringen fra Genève. Vi må bekjempe kriminalitet, og beskytte menneskerettigheter. En god balanse er viktig, sier Hongwei.

Dette frykter han

– Hvilke trender innenfor kriminalitet frykter Interpol mest?

– Fra et personlig perspektiv, og jeg tror mange er enig med meg, så er det cyberkriminalitet, sier Hongwei, og tar en pause mens tolken oversetter.

Politidirektør Humlegård nikker, men mener at det også finnes muligheter og at man gjennom kompetanse, samarbeid og teknologi kan klare å følge med i timen.

– Årsaken til at cyberkriminalitet er den viktigste utfordringen, er at den utvikler seg raskt og fordi den endrer samfunnet vår når det gjelder økonomi, militæret og politikk. Denne nye trenden har endret kriminaliteten. Den har ingen grenser. De kriminelle kan forsvinne raskt og kontrollere sine egne aktiviteter, sier Hongwei.

Han peker på at politiet må jobbe raskt og effektiv for å holde seg «up-to-date» med de kriminelle og hele tiden være på vakt for å kunne takle nye utfordringer.

Mangler i lovverket

– Er lovene, både internasjonalt og lokalt à jour, eller må de etter din mening forandres? Hva mangler eventuelt?

– Til en viss grad mangler vi lovverk. Jeg gjør meg opp to tanker her. En er relatert til internett, menneskerettigheter, ytringsfrihet. En annen er relatert til konfidensialitet og personlig data. Vi bør virkelig finne en måte å håndtere disse elementene på internasjonalt nivå og på lokalt nivå. Vi må nå en enighet her når det gjelder lovverk for å bekjempe cyberkriminalitet, sier Hongwei.

– I ett land kan noe man gjør på internett være ulovlig, mens det er lovlig i et annet. Det ideelle hadde vært et sammenhengende internasjonalt lovverk, sier Hongwei.

Interpol har allerede et hundretalls databaser med informasjon som de deler med medlemslandene. VGs egne undersøkelser av en internasjonal operasjon i 2017 viste imidlertid at mye data ikke ble delt, som kunne ha ført til arrestasjoner i Norge.

– Ser du det som et problem at for eksempel rådata fra digitale operasjoner ikke deles?

– Fra Interpols ståsted legger vi til rette slik at medlemslandenes politistyrker kan bidra med så mye data som mulig. Jo mer data, jo bedre. Jo mer data vi har, jo lettere kan vi bekjempe kriminalitet både nasjonalt og internasjonalt. Men det er problemer knyttet til å dele all data: Noen land mener at det er bare dets eget politi som skal få bruke informasjonen. Dessuten, hvis vi deler data med mange land, hvem av dem har rett til å bryte en borgers privatliv?

– Jobber hardere

– Hva er forskjellen på politiarbeid i Kina og i Europa?

– Generelt vil jeg si at det ikke store forskjeller når det gjelder lover og regler, med tanke på hva som blir ansett som alvorlig kriminalitet. Måten politiet jobber på er forskjellig. Politiet har forskjellige vaner og måter å tenke på. Hvis du spør meg om forskjeller, jobber nok kinesere hardere. Det er ikke sikkert vi kan garantere én eneste fridag, humrer Hongwei.

– Jeg er sikker på at du har rett, sier Humlegård og smiler.