En eldre mann fikk et garasjetak i hodet i Lindesnes fredag kveld. Foto: Idar Hennestad Lamo/Lindesnes avis

Ekstremværet «Knud» har truffet kysten: Person fikk tak i hodet

2018-09-21T13:47:33Z

Uværet «Knud» herjer langs kysten i Sør-Norge. Vinden er ventet å øke ytterligere utover kvelden.

Publisert: 21.09.18 15:47 Oppdatert: 21.09.18 16:49

I Lindesnes er en person fraktet til sykehus etter å ha fått deler av et garasjeanlegg i hodet. Vedkommende er ved bevissthet.

Protokoll: Hvordan er været der du er? Send oss dine bilder

Vindkastene i området er målt til oppimot 37 meter i sekundet, ifølge vakthavende meteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt .

På Varoddbrua i Kristiansand er ett felt stengt som følge av den sterke vinden, ifølge Veitrafikksentralen.

Vestfold og Sandefjord merker også uværet. I sentrum av byen har det ifølge Sør-Øst politidistrikt kommet inn en melding om takplater som har blåst av et bygg.

Rundt 20.000 personer er ifølge Agder Energi uten strøm, melder Fædrelandsvennen.

Samtlige fotballkamper som administreres av Oslo fotballkrets fredag kveld avlyses som følge av uværet, melder NTB. Det gjelder 33 kamper.

Se lesernes bilder fra uværet «Knud»:













1 av 5

Tidligere i dag hevet meteorologene farenivået for stormen til rødt nivå. Varslet gjelder for fire fylker: Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. I Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland opprettholdes nivået på oransje.

– Det er mye vind

Fredag ettermiddag blåser det kraftig langs store deler av kysten i Sør-Norge.

– Det er særlig Rogaland, Agder og Oslofjorden som merker vinden, sier Wahl.

I Vestfold er det målt vindkast med en styrke på 25 meter i sekundet. Ved Lindesnes er vindkastene målt til 37 meter i sekundet. Ved flyplassen Kjevik utenfor Kristiansand er det registrert vindkast på 25 meter i sekundet.

– Det blåser allerede bra, og det kommer ikke til å bli noe mindre de neste timene, for å si det sånn.

Sjekk vindstyrken akkurat nå! På kartet under kan du ved å sette musepekeren på kartet, finne ut hvor mye det blåser. Tjenesten er levert av Earth Nullschool.

Oslo og Akershus kan også vente seg kraftigere vind utover kvelden. For sørlige strøk i Agder og Telemark er det også de neste timene som blir verst.

– Alle som bor østafjelsk må regne med skikkelig uvær utover kvelden, sier meteorologen.

Advarer mot å gå ut

– Spørsmålet man kan stille seg er om man må ut? Ikke sett deg selv i farlige situasjoner, og ikke planlegg noen uteaktiviteter. Selv fotballtreninger kan bli utrivelige, så man får vurdere om det er nødvendig. Det at det er rødt nivå betyr at det er fare for liv og verdier, uttalte statsmeteorolog Vibeke Thyness til VG tidligere i dag.

– Dette er noe vi har sett i mange dager, men nå viser de siste prognosene at vinden inn Oslofjord-området at det blir såpass heftig at det blir rødt nivå. Det er per definisjon en ekstrem hendelse. Det kommer vindkast opp mot 35 meter per sekund på kysten og opp mot 25 meter i sekundet i innlandet. Det er uvanlig høyt, og vi forventer mye trøbbel på grunn av det, sier Thyness.

Fredag kveld er det ventet at løse gjenstander kan bli tatt av vinden, at trær kan velte og trafikale problemer. Flytrafikken kan også bli påvirket av uværet.

I beskrivelsene om fargegraderingene skriver Meteorologisk institutt følgende om rødt nivå:

«Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur»

I varslet om «Knud» skriver Meteorologisk institutt følgende:

«Det er veldig farlig å være ute. Forvent store forsinkelser og kanselleringer. Veldig sterk vind vil mest sannsynlig stenge ned all offentlig transport og kan bety stengte veier. Det er stor fare for at bygninger kan blir ødelagte».