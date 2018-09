«VANLIG FOLKESKIKK»: Frp-leder Siv Jensen er tydelig på at folk kan tro på hva de vil i Norge, men sier at vi i Norge håndhilser uavhengig av kjønn. Her håndhilser hun på leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med SSB-høringen tidligere i år. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Frp, Sp og Ap enige: I Norge håndhilser vi på hverandre – uavhengig av kjønn

Frp-leder Siv Jensen mener Posten sender et riktig signal når de ikke vil forholde seg til jobbsøkere som ikke vil håndhilse på kvinner.

VG skrev tirsdag om muslimske Jama (20) som føler seg diskriminert etter at han i forkant av en jobbsamtale med Posten varslet om at han ikke kunne håndhilse på den kvinnelige lederen av religiøse årsaker.

Da avlyste den kvinnelige lederen den planlagte samtalen, og sendte følgende svar: «Da kan jeg dessverre ikke møte deg».

Posten har svart på kritikken, og sier at konsernet ikke har noe regelverk vedrørende håndhilsing, men at de forholder seg til de sosiale normene som gjelder i Norge.

– Vi har mellom 60 og 70 ulike nasjonaliteter ansatt på Østlandsterminalen, og alle de ansatte forholder seg til de sosiale normene som gjelder i Norge – og i Norge er det vanlig å håndhilse, svarte pressesjef John Eckhoff i Posten.

– Riktig signal

Det er Frp-leder og finansminister Siv Jensen enig i. Hun mener Posten sender et riktig signal i saken:

– Vi må være tydelige på hvilke verdier som gjelder. I Norge håndhilser vi uavhengig av kjønn. Det handler om vanlig folkeskikk. Folk skal selvsagt få tro på hva man vil. Men her synes jeg Posten sender et riktig signal om hvilke normer som gjelder i Norge, sier Jensen til VG.

Også fraksjonsleder Aina Stenersen i Oslo Frp i Oslo bystyre støtter Postens vurdering:

– Jeg er veldig glad for, både som politiker og kvinne, at Posten viser slike gode verdier for likestilling. Jeg håper flere gjør som Posten, og blant annet Oslo- skolen, og sier klart fra om dette, skriver Stenersen til VG.

Sp-Klinge: – Skulle bare mangle

Første nestleder av justiskomiteen og stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) sier til VG at det bare skulle mangle at folk som ikke vil håndhilse på det motsatte kjønn får problemer med å skaffe seg jobb i det norske, likestillingsorienterte samfunnet.

– Det kan heller ikke bli fremstilt som en skandale om en mann som nekter å håndhilse på kvinner ikke får den stillingen han ønsker seg. Det som er en skandale, er at det blir bagatellisert når folk med en annen etnisk og religiøs bakgrunn tydelig diskriminerer gjennom oppførselen sin., skriver hun i en e-post.

– Sånn kan vi ikke ha det

Også for integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, er saken klinkende klar.

– Dette er ikke greit. I Norge så håndhilser vi. Basta.

Hun mener at det er helt avgjørende for å være del av det norske samfunnet at menn og kvinner behandles likt, og at det ikke nytter å skylde på religiøse årsaker for å gjøre det motsatte.

– Det er forskjellsbehandlingen mellom menn og kvinner som er helt avgjørende her, og som er veldig viktig å påpeke at er helt feil. Sånn kan vi ikke ha det, mener hun.

VG har vært i kontakt med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som ikke ønsker å kommentere saken ettersom den skal opp i Diskrimineringsnemnda, og de ikke kjenner alle detaljene.

Mann mistet jobben ved skole

I august oppsto det debatt etter at en annen muslimsk mann mistet jobben ved en skole i Oslo etter at han ikke ville håndhilse på kvinner.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm uttalte da til Vårt Land at manglende håndhilsing ikke nødvendigvis var oppsigelsesgrunn, og at arbeidsgiver måtte bevise at mannens religiøse overbevisning hindret ham i å utføre arbeidet.

– Man kan for eksempel også se i øynene og nikke til personen, istedenfor å håndhilse. Vi må være åpne for at det finnes andre måter, uttalte Bjurstrøm til Vårt Land.

I august dømte den svenske Arbetsdomstolen et selskap for indirekte diskriminering etter at de avbrøt ansettelsesprosessen med en kvinne fordi hun nektet å håndhilse på en mann .

Selskapet ble dømt til å betale kvinnen 40.000 kroner i erstatning.

– For første gang har vi en dom som utelukkende handler om et håndtrykk, og som sier at man ikke kan kreve av ansatte at de skal hilse på en bestemt måte, sa presseansvarlig Clas Lundstedt ved den svenske Diskrimineringsombudsmannen om dommen.