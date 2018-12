JULEFEIRING: De to familiene som havnet uten retur fra Finse på julekvelden, fikk ta del i den lokale julefeiringen. Her leser Erling Nesbø ogh Ola T. Gjørtz juleevangeliet, sistnevnte iført pelsen til svigermor. Foto: Odin Gjørtz

Turister ble julefaste - ble med på julefeiring på Finse

INNENRIKS 2018-12-24T17:54:38Z

De bortkomne turistene på Finse fikk ta del i lokalbefolkningens julefeiring mens de ventet på toget som skulle ta dem tilbake til Geilo. – Hadde de ikke blitt hentet, så hadde de fått husrom her på Finse, sier lokalboer Eirik Nordahl-Jensen.

Det var tidligere på kvelden at Nordahl-Jensen, en av de få fastboende på Finse, oppdaget de to bortkomne familiene på imellom husene på ved Finse stasjon.

– Jeg hadde mistanke om at de satt fast her oppe, så jeg spurte hvor de bodde hen. De fortalte meg at de skulle ned med neste tog, forteller Nordahl-Jensen til VG litt før han skal sette seg ned til julemiddagen med pinnekjøtt og moltekrem.

Da de viste ham returbillettene, så han at datoen var 25. desember. Han måtte forklare dem at det ikke gikk flere tog tilbake den dagen, og begynte å organisere hjelp.

Han forteller at det var lite dramatikk, og mer hygge over den lille redningsaksjonen.

– De to familiene tok det sporty.

Litt før klokken 18 i kveld kom det et arbeidstog fra Geilo og hentet de to familiene. Mens de ventet, fikk turistene bli med på Finse-folkets lokale julefeiring.

– De hadde satt seg på venterommet, men det er et lite lokalsamfunn her, så vi tok vare på dem. De ble med på den improviserte julegudstjenesten vi har her. De fikk gløgg og høre norske julesanger. Det var god stemning, forteller Ola Gjørtz til VG.

Nordahl-Jensen forteller at det er godt med snø på Finse, og at det er i ferd med å blåse opp. Mens det ennå var usikkerhet om hvordan familiene skulle reddes ned fra fjellet, var familiene på Finse klare til å gi dem husly.

– Vi laget en plan for at de skulle slippe å være på venterommet julaften. Det skulle bare mangle at de skulle ha fått seng og mat, sier han.