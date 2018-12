TIL TJENESTE: Syriske regjeringsstyrker har inntatt byen Manbij nord i landet etter at den kurdiske YPG-militsen ba om hjelp. Foto: HO / SANA

Syriske regjeringsstyrker inntar by etter kurdisk bønn om hjelp

INNENRIKS 2018-12-28T10:48:48Z

Midtøsten-ekspert mener Syrias inngripen i byen Manbij tyder på at regimet kommer godt ut av USAs tilbaketrekking.

Publisert: 28.12.18 11:48 Oppdatert: 28.12.18 12:04

Den kurdiske militsen YPG står i en svært kinkig situasjon i Syria etter at USAs president Donald Trump tidligere i desember bekreftet at han trekker landets styrker ut av det borgerkrigsherjede landet .

Militsen har vært en viktig del av den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF), som har vært fremtredende i kampen mot IS.

Det er ventet at avgjørelsen om at USA trekker seg ut, vil åpne for at kurdernes bitre fiende Tyrkia vil få friere spillerom.

Det fører til YPG fredag ber Syrias president Bashar al-Assad om hjelp med å beskytte byen Manbij mot angrep fra tyrkiske styrker.

Senere på dagen opplyser en talsmann for de syriske regjeringsstyrkene at de har inntatt byen. Det syriske, statlige nyhetsbyrået Sana skriver at regjeringshæren har hengt opp det syriske flagget i Manbij.

Tyrkia har truet med å slå til mot byen for å drive ut kurderne.

– Fordel Syria

Midtøsten-ekspert Knut Vikør, som er professor i historie ved Universitetet i Bergen, mener dagens hendelser kan tyde på at det er Syria som i første omgang kommer best ut av USAs tilbaketrekking.

– Når de trakk seg ut, måtte noen tjene på det. Dette kan være regimet, fordi det tyder på at de har inngått en avtale med kurderne om å vende seg mot Tyrkia, sier han til VG.

Vikør viser til at det i forbindelse med USAs tilbaketrekking var åpent om Syria og Tyrkia ville snu seg mot kurderne, eller om det var Tyrkia som ville komme dårligst ut av det.

Godt mottatt

Nyheten om at USA trekker seg ut av Syria, ble godt mottatt av Iran og Russland, som er nære allierte av det syriske regimet.

Russland stiller seg også positivt til at syriske regjeringsstyrker har inntatt Manbij.

– Dette er et positivt skritt som kan bidra til å stabilisere situasjonen, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i en uttalelse.

Bitter strid

Kurdere er en etnisk folkegruppe som er bosatt i Tyrkia, nordlige Irak, nordvestlige Iran og det nordøstlige Syria.

Tyrkia kjemper en bitter strid på hjemmebane mot den kurdiske PKK-geriljaen, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia.

Et snaut døgn etter at Trump informerte om tilbaketrekningen, kom meldingen om at USAs forsvarsminister Jim Mattis går av.