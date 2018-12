DREPT: En mann i 50-årene ble drept i en leilighet i denne bygården på Tøyen i Oslo. En 59 år gammel mann som i Oslo tingrett ble dømt til 13 års fengsel for drap, er frifunnet i Borgarting lagmannsrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frikjent for drap etter tre år i varetekt

INNENRIKS 2018-12-21T14:31:47Z

En 58 år gammel mann som i Oslo tingrett ble dømt til 13 års fengsel for drap, er frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

NTB

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 21.12.18 15:31

Etter 1020 dager i varetekt ble den finske statsborgeren løslatt fredag. Lagmannsretten har med fire mot tre stemmer frifunnet mannen for drapsanklagen, skriver Dagbladet .

– Nå har han sittet tre år i varetekt og han ble sluppet i går. Han første reaksjon var å være veldig stille, før han gikk over til å være veldig glad, sier mannens forsvarer, Erik Stoltz til VG.

I mars 2016 ble politiet i Oslo tilkalt til en leilighet på Tøyen etter en alarmmelding. Der kunne de fastslå at en person var død, og at mannen var drept med vold.

Dette sa politiet om drapet i 2016:

Får kritikk

De to mennene som var i leiligheten, ble pågrepet. En av dem – en norsk statsborger – ble løslatt etter en måned i varetekt. Finnen ble tiltalt for drap, og 22. mai i år ble han dømt i Oslo tingrett.

I lagmannsrettens dom rettes det kritikk mot politiet og påtalemyndigheten for etterforskningen.

– Det har vært en entydig retning på etterforskningen hele veien. Jeg fikk en umiddelbar overbevisning om at min klient var skyldig og at politiet bare lukket øynene for den andre forklaringen som ikke kunne stemme, sier Stoltz.

– Riktig resultat

Statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir, som førte aktoratet for påtalemyndigheten, har ikke vært tilgjengelig for å kommentere dommen.

– Jeg er glad for at retten var våken, men jeg måtte helt ned på tekniske detaljer under rettssaken for å vise at dette ikke kunne stemme. Det er et riktig resultat og det har jeg ment hele tiden. De tekniske bevisene holder rett og slett ikke, sier Stoltz til VG.