DØMT: Julio Kopseng er dømt for voldtekt av 21 kvinner, noe han er idømt 21 års forvaring for. Foto: Tommy Arnesen

Julio Kopseng dømt for voldtekt igjen – kan ikke få mer straff

INNENRIKS 2018-12-13T14:37:38Z

Julio Kopseng er dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner. Han er fra før dømt for overgrep mot 19 kvinner og soner allerede lovens maksimumsstraff.

NTB

Publisert: 13.12.18 15:37 Oppdatert: 13.12.18 15:54

Oslo tingrett har funnet Kopseng skyldig i å ha dopet ned en 43 år gammel kvinne etter en bytur i 2012, tatt henne med hjem og voldtatt henne, skriver Dagbladet.

Kopseng er nå også dømt for å ha forgrepet seg fem ganger på en 33 år gammel kvinne han hadde et forhold til i 2006.

Kopseng ble i 2016 idømt 21 års forvaring av Borgarting lagmannsrett for overgrep mot 19 kvinner. Dette er lovens maksimumsstraff. Straff har derfor ikke vært et tema i denne siste rettssaken.

De to kvinnene Kopseng nå er dømt for å ha voldtatt, anmeldte den tidligere danseren i 2015 og 2016 etter den store medieoppmerksomheten rundt rettssakene mot ham.

Kopsengs advokat, Sigurd Klomsæt, sier til Dagbladet at denne siste dommen blir anket. Han mener Kopseng er nektet å føre bevis de mener er relevante.

