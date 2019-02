RØDT I NORD: Fra Nordland til Finnmark ligger det an til å bli stor fare for skred. Rødt tilsvarer faregrad fire, mens svart, som er faregrad fem, er høyest. Foto: Varsom.no

Stor snøskredfare i Nord-Norge

Fredag meldes det om stor snøskredfare i Finnmark, Troms og Nordland. Varsom.no varsler faregrad fire av fem i alle tre fylkene.

I Finnmark er det vinterferie nå og redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen (HRS) mener folk må være ytterst forsiktige.

– Vi ønsker at folk skal være oppmerksomme. Faregrad fire utgjør en reel fare. Skal du ut på tur bør du holde deg unna steder med skredfare, uansett om du er skreddyktig eller ikke, sier han til VG.

HRS foreberder seg ikke til den kommende perioden på noe vis, men Iversen presiserer at de alltid er forberedt med blant annet et helikopter. Til tross for dette burde ikke folk regne med å bli reddet i tide, skal man tro redningslederen.

– Hvis du blir tatt er tidsaspektet viktig. Det tar tid å få varslet noen om din posisjon, og det tar tid å mobilisere oss og få frem ressurser.

Hvis du allikevel har tenkt deg ut i områder med stor skredfare har han noen råd.

– Hold god avstand til hverandre, hold dere unna skredfarlige steder, ha kunnskap om kameratredning og ha med søkepinner og spade.

I tillegg anbefaler Iversen snøskredskolen på varsom.no, hvor du kan lese deg opp før du drar på tur.

Vaktleder Solveig Kosberg ved snøskredvarslingen på varsom.no sier seg enig med Iversen.

– Når snøskredfaren er stor, anbefaler vi folk å holde seg unna, sier hun til VG.

Faren for skred kommer ifølge henne av et kraftig regnvær fra Nordland til Vest-Finnmark. Dette bidrar til å utløse naturlige skred, forklarer hun.

– Det kommer ikke til å være fristende å gå på topptur uansett. Det er meldt skikkelig «skitvær».

Hvordan snøskredfaren utvikler seg videre tør ikke Kosberg si noe om, men hun mistenker at skredfaren vil vedvare.