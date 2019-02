TØFF TID: Vibeke-Emilie Abrahamsen (34) har lagt bak seg to svært tøffe uker etter at hun ble kastet ut av Fremskrittspartiet. Da har støtte og trøst fra både søsteren og venner i lokalmiljøet vært kjærkomment. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Vibeke-Emilie (34) ble kastet ut av Frp: – Utsatt for stygg prosess

BAMBLE (VG) Hun svarte ja da Frp trengte en dame på partilisten i 2015. Nå er Vibeke-Emilie Abrahamsen (34) kastet ut av partiet. Hun føler seg utsatt for en hekseprosess.

Abrahamsen er lokalpolitikeren som gjennom sitt vennskap med Frp-topp Helge André Njåstad ble brukt som samtalepartner av Njåstad i sensitive metoo-saker i partiet.

Njåstad, som ledet partiets organisasjonsutvalg i seks år, er fortsatt stortingsrepresentant og partimedlem selv om han forlot tunge verv i partiet.

Abrahamsen er ekskludert, partiløs og offentlig utstøtt av Frp-tungvektere som Alf Erik Andersen, Sylvi Listhaug og Frode Hestnes.

LIKER LOKALPOLITIKK: Vibeke-Emilie Abrahamsen føler seg overkjørt av et stort, profesjonelt partimaskineri – mens hun er det lille lokale, brysomme rusket i maskineriet som må fjernes. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

VG kan i dag fortelle at Vibeke-Emilie Abrahamsen forsøkte å levere taushetserklæringen som hun hadde underskrevet – til organisasjonsutvalget. Men vedlegget med i alt 72 siders dokumentasjon ble etter alt og dømme for stort da de ble videresendt fra Abrahamsens mobiltelefon. Dermed kom selve taushetserklæringen ikke med i e-postsendingen.

I erklæringen som Abrahamsen hadde ferdig underskrevet, men ved en feil ikke fikk sendt, stilte Frp krav om all informasjon om saker til organisasjonsutvalget samt annen informasjon av personsensitiv karakter skulle slettes.

I tillegg skulle hun bevare full taushet «til evig tid» om alle forhold hun hadde fått kjennskap til lekkasjer om sensitive saker fra tidligere leder Helge André Njåstad i Frps organisasjonsutvalg. Informasjon hun ikke skulle hatt kjennskap til.

Abrahamsen fikk uansett beskjed om at taushetserklæringen hadde kommet for sent til at hun kunne blitt valgbar på nominasjonslisten i hennes eget lokalparti, Bamble Frp – som ble vedtatt fredag for en uke siden.

– I ettertid er jeg glad for at taushetserklæringen ikke kom frem. Jeg er sikker på at det ikke hadde betydd noen forbedring i hvordan partiet behandler sensitive personalsaker. Og jeg hadde jo blitt kastet ut uansett, sier Abrahamsen.

Hun virker offensiv og litt lettet over å være ute av partiet. Men er sliten etter det hun opplever som et hardkjør fra partiet mot henne.

– Jeg synes prosessen mot meg har vært stygg. En hekseprosess. Jeg vil ikke skyte tilbake mot partiet. Det er nok det de ønsker mest – at jeg skyter tilbake. Men det virker litt for tilfeldig at eksklusjonen av meg kom bare noen få dager før den endelige nominasjonen av politikere til kommunevalget i mitt eget lokallag, Bamble Frp, sier Abrahamsen til VG.

Vi møter henne hjemme hos en nær venn i hjemkommunen Bamble i Telemark. Abrahamsen har hovedomsorgen for to barn. Hun ønsker å verne dem mest mulig, og ønsker ikke å bli intervjuet hjemme.

NOMINASJONSMØTET: Tidligere statsråd Bård Hoksrud er den mest kjente Frp-politikeren i Bamble. Han var til stede på nominasjonsmøtet der Vibeke-Emilie Abrahamsen ble kastet ut av partilisten forrige fredag. Men Hoksrud vil ikke uttale seg om saken til VG. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Vibeke-Emilie Abrahamsen minner om at hun er en liten amatørpolitiker i et lokalsamfunn. Tilfeldigvis fikk hun tilgang til opplysninger om saker hun ikke skulle vite noe om.

– Helge André har sagt han brukte meg som en sparringpartner i noen saker da han var leder for organisasjonsutvalget. Det stemmer. Vi hadde et dypt og nært vennskap. Han var en av mine nærmeste venner, og brukte meg som samtalepartner, bekrefter Abrahamsen.

Hun mener hun bisto utvalgslederen med noen refleksjoner fra en kvinnes synsvinkel.

– Hvordan opplevde du å bli kastet ut av partiet?

– Jeg er ikke overrasket over at de gjorde det. Jeg har ikke noe å tape. Lokalpolitikken for meg handler ikke om meg. Det handler om et ekte engasjement for lokalsamfunnet. Jeg har ikke vært på noen politikerskole, svarer hun.

Abrahamsen legger ikke skjul på at det gjorde spesielt inntrykk på henne at en av de lederne hun gjennom alle år – har sett mest opp til, kom på banen.

TUNGVEKTER: Frp-nestleder Sylvi Listhaug rykket ut og forsvarte ekskluderingen av lokalpolitiker Vibeke-Emilie Abrahamsen i forrige uke. Foto: Gisle Oddstad, VG

Frp-nestleder og eksstatsråd Sylvi Listhaug forsvarte eksklusjonen av Abrahamsen utad i forrige uke.

– Selv om det er tøft å stå i min situasjon, så var det verdt å ikke ta til motmæle. At Sylvi kom på banen, var egentlig som ventet. Når de drar frem Sylvi Listhaug, så er det en grunn til det. På det tidspunktet gikk det nok opp for dem at jeg fikk mer støtte enn de kanskje hadde trodd. Da er det viktig å sende ut noen som kan snakke med grasrota i partiet – og som kan svekke min troverdighet, reflekterer Abrahamsen.

I brevet som hun sendte til organisasjonsutvalget sentralt i Frp for en uke siden, forklarer Abrahamsen hvorfor hun har ventet med å signere taushetserklæringen som partiet har krevd.

TRYKKET PÅ SEND: Vibeke-Emilie Abrahamsen ble fotografert da hun trykket på send-symbolet for å få e-posten med taushetserklæringen over til organisasjonsutvalget. Men ved en feil så kom ikke selve erklæringen med. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

«Jeg ønsker et møte med referat for å hindre stygt spill og forsikre meg om at mine bekymringer og varsler får ligge ved saken. Jeg har ikke under noen omstendighet påstått at jeg har varslet om at Njåstad delte dokumenter slik dere påstår. Jeg har derimot varslet om at dokumentene inneholder mange beviser på en uheldig organisasjonskultur, kritikkverdige forhold mm. Det er det jeg påberoper meg å være varsler om,» skriver hun blant annet i brevet.

Nå vurderer hun sin fremtid som lokalpolitiker i Bamble. Det hun hadde sett for seg som en tredjeplass på Frp-listen og fortsatt funksjon i kommunestyret, har brått blitt en ny fremtidig tilværelse. Vibeke-Emilie Abrahamsen er usikker på om det bør bli i et annet parti eller om hun vil gi seg med politikk. Men innerst inne mener hun at den enkelte Bamble-innbygger trenger en folkevalgt som henne. Hun fortsetter som uavhengig og partiløs kommunestyrerepresentant ut denne perioden.

– Frp likte å kalle seg partiet som tar opp kampen for den lille mann. Gjelder den beskrivelsen fortsatt?

– Det er viktig at de som sitter på toppen av partiet fortsatt husker på det.

FYLKESLEDEREN: Leder Frode Hestnes i Vestfold og Telemark Frp – fotografert på en befaring ved Skjeggestadbrua ved Holmestrand i 2015. Til høyre: Bård Hoksrud og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Medlem i Frps organisasjonsutvalg, Frode Hestnes, uttaler seg på vegne av Fremskrittspartiet. Han gir ingen signaler om at Abrahamsen vil bli tatt inn igjen i partivarmen.

– Nei, Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg har ikke mottatt noen underskrevet taushetserklæring fra henne. Da er hun fortsatt å anse som ekskludert.

Han ønsker ikke å gå inn i den utkastede Frp-erens opplevelse av å være utsatt for en stygg prosess.

– Jeg kan ikke svare for hennes opplevelse. Men organisasjonsutvalget har etter min oppfatning sørget for å gi saken en seriøs og ordentlig prosess. Vi har også lagt vekt på å behandle personer som er involvert på en ordentlig måte. Abrahamsen har fått rikelig med muligheter til å skrive under på en erklæring, ifølge Hestnes, som også er leder i Telemark og Vestfold Frp.

– Tror du folk flest vil ha forståelse for at Abrahamsen er ekskludert mens stortingsrepresentantene Keshvari, Leirstein og Njåstad fortsatt er medlemmer?

– I dette tilfellet er det Njåstad-saken som er parallellen. Helge André Njåstad har signert en taushetserklæring. Abrahamsen har ikke skrevet under på en slik erklæring. Da har partiet tatt i bruk sitt mest alvorlige virkemiddel, som er eksklusjon av et medlem.

Hestnes forsvarer Abrahamsen ikke hadde vært valgbar på nominasjonsmøtet selv om taushetserklæringen hadde ligget ved e-posten hun sendte – og som ble mottatt av Hestnes mens han var på skitur.

– Organisasjonsutvalget mottok e-posten fra henne klokken 17.08 sist fredag. Der var ikke taushetserklæringen med. Når nominasjonsmøtet startet klokken 18, så var tiden for knapp til å gjøre henne valgbar som ekskludert fra partiet. Vi har heller ikke sett noen anstrengelser fra hennes side for å varsle på forhånd at en erklæring ville komme, eller til å sende den mangelfulle e-posten på nytt med alle vedlegg inkludert.

– Vibeke-Emilie Abrahamsen føler seg som en liten brikke som blir overkjørt av et stort partimaskineri i denne prosessen. Hvordan kommenterer du det?

– Det er en opplevelse hun kan ha. Men jeg opplever at hun har fått anledning til å ha samtaler og oppfølging i denne prosessen. Men hun har ikke benyttet seg av dette, svarer Hestnes.

Hverken nestleder Sylvi Listhaug, leder Alf Erik Andersen i organisasjonsutvalget, Helge André Njåstad eller stortingsrepresentant og Bamble-politiker Bård Hoksrud ønsker å kommentere saken.