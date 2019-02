REAGERER: Trine Reitan opplevde det som ufint at det ble stilt ultimatum om rollene til Trond Giske under møtet i valgkomiteen. Foto: Margrete Konstad / Trønder-Avisa

Valgkomité-medlem forteller: Derfor gav jeg meg på Giske-verv

TRONDHEIM (VG/TRØNDERAVISA) Trondheim Ap skal ha gjort det klart at de ville kreve Giske på nestlederplassen dersom komiteen ikke ga ham plass i AU. – Jeg synes det er litt ufint, sier valgkomité-medlem Trine Reitan.

Margreth Konstad/Trønder Avisa

Lars Joakim Skarvøy

Det var Trondheim Ap som ville ha Trond Giske inn i det mektige arbeidsutvalget i fylkesstyret i Trøndelag Ap, under møtene i valgkomiteen onsdag.

Det bekreftet utvalgsleder Jorodd Asphjell i pressekonferansen etter møtet.

Det han ikke sa noe om var imidlertid hvordan det skjedde underveis i møtet.

– Ufint

Møtende i valgkomiteen, Trine Reitan fra Verdal, er blant dem som mener det er for tidlig å gi Giske et lederverv eller en plass i arbeidsutvalget.

– Det er for tidlig, for både Trond og partiet, sier Reitan til Trønder-Avisa like etter møtet.

Ble gjort forsøk på Giske som nestleder

Men innstillingen som kom ut fra det to timer lange møtet i valgkomiteen var enstemmig. Med Giske foreslått som medlem av arbeidsutvalget.

– Det ble gjort forsøk i møtet på å få inn Giske som nestleder. Det ble sagt fra de som ville ha inn Giske at de ville ha ham som nestleder om han ikke ble med i arbeidsutvalget. Derfor gav jeg meg på det, sier Reitan, som mener Giske godt kunne vært vanlig styremedlem, men uten å bli en del av ledelsen i styret.

TØFT MØTE: Det ble satt hardt mot hardt i valgkomiteens møte om vervene i Trøndelag Ap onsdag. Her fra pressekonferansen med valgkomité-leder Jorodd Asphjell. Foto: Helge Mikalsen

Hun reagerer på framgangsmåten.

– Jeg synes det er litt ufint, for akkurat den biten trodde jeg vi hadde landa, sier Reitan, som sier hun mandag gjorde det klart overfor valgkomiteen at hun ikke ønsker Giske som nestleder.

– Hvorfor er det greit å ha Giske som styremedlem, men ikke med i arbeidsutvalget?

– Det er lederne som viser vei. Det er for tidlig for at Giske skal vise vei nå, sier Reitan

Asphjell: - Stemmer ikke

Leder i valgkomiteen, Jorodd Asphjell, har en annen oppfatning av situasjonen.

– Dette stemmer ikke. Mesteparten av diskusjonen gikk på den geografiske fordelingen mellom nord, sør og Trondheim, sier han til VG.

Ifølge flere kilder skal lederspørsmålet også ha blitt diskutert i dagens møte i valgkomiteen, på tross av at lederen av komiteen etter møtet sier det er enighet i komiteen om hvem som skal være leder og nestleder.